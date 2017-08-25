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25 августа 2017, 20:02
Минобороны оружие «Росатом»
Илья Карпюк

Росатомное оружие

Ядерный центр в Сарове. Лазерная установка
Ядерный центр в Сарове. Лазерная установка
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Минобороны России и «Российский федеральный ядерный центр» в Сарове, который входит в структуру Росатома, подписали контракт о разработке боевого комплекса на новых физических принципах. Условное название нового оружия соответствующее: «Задира-16».

Естественно, всех крайне заинтересовала сама идея создания орудия на «новых физических принципах». Сразу представляется что-то из мира комиксов или фантастических боевиков. Между тем, «новые физические принципы» — условный термин, призванный подчеркнуть, что поражающие факторы оружия основываются на ранее не использовавшихся в военных целях процессах и явлениях. Это может быть, например, использование лазера, инфразвука, радиочастот и т. д.

Так, в январе стало известно, что Россия разрабатывает гиперзвуковое оружие с применением принципиально новых материалов. Об этом, выступая в РАН, заявил замминистра обороны Юрий Борисов. В оборонном ведомстве он отвечает за военно-техническое обеспечение и создание новой техники.

 
Российская гиперзвуковая
ракета Х 90

Борисов объяснил, что новое оружие «требует использования принципиально новых материалов и систем управления, которые работают совершенно в другой среде, в плазме». Он добавил, что характер вооруженных конфликтов стал требовать ускорения военного ответа. «Скоро это будут секунды»,— подчеркнул Юрий Борисов.

Необходимость в новых видах вооружения, по словам господина Борисова, обсуловлена научно-технической революцией. «На подходе совершенно иные принципы управления операциями войсками, потому что сегодня кто быстрее научится обнаруживать противника, выдавать целеуказания и поражать — и все это нужно делать в реальном масштабе времени — тот, собственно, и побеждает», — подчеркнул заместитель министра.

Борисов также отметил, что Минобороны ожидает от ученых серьезного прорыва в разработке лазерного и электромагнитного оружия. «Взаимодействие между Российской академией наук и Минобороны имеет конкретные цели, прежде всего в разработке научно-технического задела»,— пояснил он.

Юрий Борисов также подчеркнул, что военное ведомство обсуждает с РАН проблемы сотрудничества в условиях санкций. «Нам перекрывают доступ к серьезным наукоемким технологиям, поэтому мы обсуждаем вопросы импортозамещения и сохранения тех компетенций, которые просто обязаны быть в России и обеспечивать безопасность нашей страны», — отметил замминистра, добавив, что совместно с РАН создается качественно новая программа вооружений.

 
Юрий Борисов, замминистра обороны

Впрочем, российская армия развивается не только по пути использования ранее не применявшихся физических принципов. Так, в конце 2017 — начале 2018 гг на вооружение в Сухопутные войска могут поступить новые боеприпасы с пластмассовым ведущим устройством, позволяющие стрелять экстремально долгими очередями. Об этом на днях сообщил генеральный директор НПО «Прибор» Юрий Набоков.

«Из-за слишком сильного трения происходит быстрый износ нарезов, соответственно, теряются баллистические характеристики, происходит разогрев ствола, вследствие чего невозможно обеспечить нужные скорострельность, длину очереди и темп стрельбы. Пластмассовое ведущее устройство позволяет в несколько раз увеличить длину очереди, а также живучесть самого ствола», — объяснил Набоков. По его словам, важное значение в бою имеет такая характеристика, как живучесть техники.

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