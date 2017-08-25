Партия «Парнас» объявила о создании объединенной платформы демократических сил для участия в выборах муниципальных депутатов в Москве. Заявляется, что в платформу утвердил оргкомитет предвыборного митинга «За Москву!», в котором примут участие партия «Яблоко», команда экс-депутата Госдумы Дмитрия Гудкова, «Открытой России», Партии 5 декабря. Правда, сразу выяснилось, что далеко не все участники платформу знают о ее существовании.

Заявку на проведение марша-митинга «За Москву!» в столичную мэрию подал «Парнас». Основная задача акции, которую организаторы хотят провести 3 сентября, — мобилизация избирателей на муниципальные выборы в Москве. На прошедшем накануне заседании оргкомитет марша, как утверждают в «Парнасе», также обсудил вопрос о согласовании единой платформы демократических сил. «Оргкомитет сформировал объединенный демократический список кандидатов (выдвинуты партиями "Яблоко", «Парнас», независимые самовыдвиженцы). Оргкомитет также согласовал платформу демократических сил, в которой раскрыто основное политическое содержание их участия в муниципальных выборах в Москве», — говорится в сообщении «Парнас».

Напомним, 10 сентября во всех районах Москвы кроме Щукино пройдут выборы в муниципальные советы депутатов. Выборы будут проходить по многомандатным округам: каждый район разбит на несколько округов, где граждане смогут голосовать за трех, четырех или пятерых кандидатов.

Избирательный участок / АГН "Москва" / фото: Серей Киселев

Муниципальные органы власти в столице имеют весьма скромные полномочия и финансирование, но выборы имеют большое политическое значение. Дело в том, что в сентябре 2018 года в Москве должны будут пройти выборы мэра и всем кандидатам необходимо будет проходить муниципальный фильтр, то есть собрать определенное количество голосов районных депутатов.

Партия, которая сможет провести достаточное количество своих кандидатов в районные депутаты, сможет без лишних проблем выдвинуть своего кандидата в мэры Москвы.

Из всех партий и структур, которые, как заявили в «Парнасе», участвуют в платформе, больше всего кандидатов выдвинули совместными усилиями партия «Яблоко» и команда Дмитрия Гудкова.

Дмитрий Гудков — бывший депутат Государственной Думы, пытался избраться в парламент в 2016 году по одномандатному округу на северо-западе столицы, но проиграл бывшему главному санитарному врачу страны Геннадию Онищенко. Он не скрывает, что намеревается в 2018 году бороться за кресло мэра столицы и, в том числе для этого, начал кампанию по выдвижению муниципальных депутатов, которых он набрал из членов своего прошлогоднего предвыборного штаба и просто из сторонников, которые могли регистрироваться на специальном сайте.

Дмитрий Гудков /progorodnn.ru

Всего в «команде Гудкова» чуть менее тысячи кандидатов, большинство из них, формально, выдвинуты партией «Яблоко», это несколько проще, чем оформлять самовыдвижение. Общегородской штаб и кандидаты уже собрали на свою кампанию около 10 млн рублей.

Так что не удивительно, что в «Яблоке» несколько удивились, когда узнали, что участвуют в некоей платформе. «Коммерсанту» в «Яблоке» заявили, что новость о присоединении к платформе узнали от журналистов.

Первый зампред московского отделения «Яблока» Галина Михалева, которая присутствовала от партии на заседании оргкомитета, рассказала, что «никаких объединенных списков она не согласовывала». «Я ходила, чтобы сказать, что мы не можем войти в состав оргкомитета, так как занимаемся выборами, и можем просто участие принять в марше, — сказала Михалева. — Второе — мы не присоединялись к платформе! Желание было принято за действительность, не знаю, как возникла эта ошибка». Лидер московского «Яблока» Сергей Митрохин также заявил, что о какой-либо платформе ему неизвестно. «У "Яблока" своя платформа, она называется "Московскую власть под контроль москвичей". Если «Парнас» или кто-то еще захочет ее поддержать — мы приглашаем», — заявил он. «Ничего не знает» о создании платформы и Дмитрий Гудков.

Зампред «Парнас» Константин Мерзликин уточнил, что в партии допустили не ошибку, а «осторожную формулировку». «"Яблоко" участвовало в заседании, но не отказалось, а пока не определилось и попросило зарезервировать для них такую возможность. Мы аккуратно написали, что они будут участвовать в акции, но не подписались под платформой на данный момент», — пояснил он.

Отметим, что столичная мэрия отказалась согласовывать митинг 3 сентября, письмо об этом организаторы получили от замруководителя столичного Департамента региональной безопасности. Организаторы готовы продолжить переговоры.