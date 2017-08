Топ новостей 25 августа

Дайджест «Полит.ру» — краткая подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня при падении автобуса в море на Кубани погибли 18 человек, хабаровские живодерки» получили реальные сроки, а СМИ сообщили о дате презентации нового iPhone.

Жертвами падения вахтового автобуса в море в поселке Волна Темрюкского района стали 18 человек. Были спасены 33 человека. Автобус принадлежит фирме, ведущей строительство пирса для компании «Таманьнефтегаз». Причиной падения стало ДТП. На спуске к причалу у автобуса отказали тормоза. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем гибель нескольких человек, а также об оказании не отвечающих требованиям безопасности услуг.

В Минобороны заявили, что операция по уничтожению террористов на территории Сирии продолжится, пока экстремистские группировки не будут полностью ликвидированы. Между тем в Сирии растет численность нового объединения террористических группировок «Хейат Тахрир аш-Шам», ключевую роль в которой играет «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в РФ), она превысила 25 тысяч боевиков.

В Чечне депутат республиканского парламента Магомед Асхабов убит неизвестными. Они обстреляли машину депутата по дороге на работу, что привело к аварии. Возбуждено дело об убийстве и незаконном обороте оружия.

Госдеп США Хизер заявил, что минимум 16 американских сотрудников посольства США на Кубе пострадали при «акустической атаке», и в итоге у двоих из них возникли проблемы со здоровьем. Некоторые дипломаты потеряли слух. Пострадавшие получили медицинскую помощь в США и на Кубе, несколько дипломатов решили продолжить работать в Гаване.

Глава Samsung Ли Чжэ Ён получил пять лет тюремного заключения за взяточничество. По мнению суда, он пытался взятками заручиться поддержкой бывшего президента страны Пак Кын Хе. Ён признал только факт добровольного пожертвования в адрес подруги президента. Его адвокаты намерены подать апелляцию.

Хабаровский суд вынес решение в отношении виновных в убийствах животных молодых людей. Алена Савченко, признанная виновной в жестоком обращении с животными, разбое, оскорблении чувств верующих и возбуждении ненависти и вражды, получила 4 года и 3 месяца, Алине Орловой дали 3 года и 10 дней, а приятель «живодерок» Виктор Смышляев приговорен к трем годам лишения свободы.

Центр имени Хруничева откажется от выпуска ракет «Протон-М» и начнет производить ракеты-носители «Ангара-А5» и «Ангара-А5М». К 2021 году с Восточного должны запустить первую «Ангару-А5». До конца года на Байконур отправят три «Протона-М», а в 2018 году на космодром отправят еще три таких ракеты.

Активист Иван Скрипниченко, который дежурил на Большом Каменном мосту у места убийства Бориса Немцова, умер после нападения на него у мемориала. Активисту сломали нос. Он попал в Склиф, где скончался из-за оторвавшегося тромба. В СК заявили, что причиной смерти стала кардиомиопатия - заболевание сердца.

Съемки фильма «Лето» о Викторе Цое режиссера Кирилла Серебренникова будут заморожены. Создатели картины решили, что закончить фильм без Серебренникова невозможно. Они надеются, что картина все же выйдет в свет.

Apple может презентовать новый iPhone 8 12 сентября. Он будет иметь OLED-экран размером 5,8 дюйма без отделительных полос по краям. Устройство будет использовать технологию распознавания лиц для идентификации пользователей, получит 64 ГБ памяти, а самая дорогая - 512 ГБ. Его могут оснастить технологией беспроводной зарядки. Цены на смартфон будут начинаться от 1000 или 1100 долларов. СМИ заметили новый телефон в кармане Тима Кука на фото.

Thanks to the team at CTS in Cincinnati, manufacturers of best-in-class testing equipment for Apple. Enjoyed my visit this morning! pic.twitter.com/lFLW5caYxw