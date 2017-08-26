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26 августа 2017, 09:06
Ольга Юрковская

Почему мы не можем жить «в кайф»

Одинокая девушка
Одинокая девушка
pixabay.com

Почему большинство людей, живущих в России, чувствуют себя несчастными? Почему призывы радоваться каждому дню, погоде, природе и вообще тому, что ты жив и здоров, воспринимаются с кривой усмешкой? Этому есть очень интересное объяснение.

Помните пирамиду Маслоу? Базовая, основная и наиболее важная потребность — это безопасность. Без ее обеспечения все остальные потребности не имеют решающего значения. Практически идеально безопасность организована в Финляндии. Люди уверены, что их никто не обворует, не обидит. Государство защищает своих граждан. И если человек потерял работу, если мама осталась одна с детьми, побираться им не придется. Государство позаботилось о социальных программах по защите людей, оказавшихся в сложном положении.

В восточных регионах с безопасностью плохо с политической точки зрения, в любой момент может «полыхнуть», да и с государственно-социальной не лучше. Мало в каких странах организована забота о гражданах на правительственном уровне. Но здесь большое значение имеет поддержка семьи. Вдову, инвалида или просто больного родственника семья не бросит, поддержит, всем аулом соберет деньги на лечение или на похороны, «как Аллаху будет угодно». Люди уповают на волю высших сил и не переживают из-за бедности или проблем дня завтрашнего.

В России в безопасности себя почувствовать не может практически никто. Государство не только не проявляет заботу о гражданах, но и регулярно выдумывает «реформы», благодаря которым еще вчера уверенные в своем будущем люди вздрагивают и думают, как жить дальше. Например, чего стоят постоянные переделки пенсионной системы, в которой сначала вводится накопительная часть, а потом она же отменяется. Теперь повышен пенсионный возраст и выдумана система баллов. И это — один простой пример отсутствия социальной безопасности.

Живущие в России люди изначально находятся в сложном положении, в условиях необходимости самостоятельно заботиться о своей безопасности. В условиях постоянной тревоги, что дочь могут изнасиловать одноклассники, а сына подсадить на наркотики в школе. В условиях постоянного страха потерять работу или пенсию. Мы не уверены, что нас не ограбят, не оставят без возможности зарабатывать, что наши дети смогут найти хорошую работу. Мы вообще ни в чем не уверены. Поэтому мы озабочены выживанием. И в этой ситуации звучит издевательски идея расслабиться и начать получать удовольствие от жизни. Тем не менее, сделать это можно — и нужно.

Как перестать напрягаться и начать жить

Да, жить в стране, где отсутствуют социальные гарантии, довольно сложно. Но это не значит, что надо постоянно сидеть на мешках с гречкой и копить спички. Быть постоянно зацикленным на выживании — опасно для психического здоровья. Нужно просто принять это, как данность, и выстраивать план действий, конкретно реализуемый, четкий. На год, два, три. И в соответствии с этим планом делать намеченные шаги. Вместо того, чтобы постоянно проклинать жизнь, лучше признать этот факт и начать активные действия по исправлению ситуации.

Параллельно стоит скорректировать привычки ума. В нашем типичном менталитете есть такая особенность — постоянное чувство тревоги за будущее и одновременно рефлексия, самокритика за ошибки, совершенные в прошлом. Мозг постоянно возвращается к каким-то пройденным ситуациям и крутит их, как заезженную пластинку. А как надоест, начинает придумывать сценарий апокалипсиса, который вот-вот случится. Следовательно, в настоящем мы не присутствуем и насладиться моментом не можем — мысли заняты прошлым и будущим.

Вы можете заметить, как различаются лица прохожих. Например, жительница Хельсинки будет идти по улице энергично, но не напряженно. Она улыбается, наслаждается жизнью. А москвичка будет хмуриться, сутулиться, погружаться в свои переживания. И так во множестве простых моментов. Можно пять минут пить чай. Наслаждаться каждым глоточком, вдыхать аромат, перекатывать во рту, откусывать крохотные кусочки пирожного. А можно кусать булку, глотать безвкусную бурду из кружки и продолжать бесконечный внутренний диалог о прошлом или о будущем.

Прошлого не существует

Нет его, прошлого. Мы не можем в него вернуться и повлиять на ситуацию. И это стоит раз и навсегда запомнить. Возвращаться к прожитым ситуациям бесполезно, они не произойдут еще раз с другими результатами и возможностями. Но мы можем сделать выводы, как не попадать в такие ситуации в будущем.

С тревогами о будущем, как я говорила выше, тоже можно и нужно работать. Нужно составить план, как мы поступим в случае самого черного сценария. Представить в деталях: да, настал апокалипсис. Как мы будем с ним справляться? Какие действия предпринять? Как подготовиться к худшему?

Параллельно стоит проработать самый радужный сценарий, столь же невероятный, как и конец света. А теперь, обозначив крайности, придумать три-пять самых реалистичных сценариев разной степени черноты или радужности. И таким образом спокойно сформулировать свое будущее, зная, что ничего страшного не произойдет.

Попытка себя испугать и зажмуриться, боясь просмотреть в голове черный сценарий, приводит к тому, что вы боитесь неизвестно чего. Если вы найдете в себе силы досмотреть до конца собственноручно придуманный фильм ужасов, вы удивитесь, что его финал не так страшен, как казалось. И что вы способны справиться с этой ситуацией, кроме того, теперь вы точно знаете, как.

В тренировочном режиме обучайте свой мозг работать. В ответ на каждую тревожащую вас ситуацию придумывайте три-четыре-пять сценариев за пять минут. Это быстрее и проще, чем возвращаться раз за разом к тревогам о будущем. Составляйте план апокалипсиса и делайте выводы из прошлого. Научившись этим несложным приемам, вы избавитесь от львиной доли переживаний, отравляющих вашу жизнь. И вы получите шанс жить настоящим.

Подзарядка для мозга

Последняя важная составляющая ежедневного нормального состояния — понимание, что мозг, как и любая другая часть организма, нуждается для адекватной работы в питании и отдыхе. Так же, как телефону нужна подзарядка, а машине — бензин. Любую полезную функцию технологичный гаджет способен выполнять в том случае, если для этого есть энергетический ресурс (и если устройство не перегрелось из-за работы). То же самое устройство представляет собой наш организм, в том числе, мозг. Если не давать себе отдыхать, вы будете машиной без бензина, телефоном с севшей батареей. Извлекать энергию, удовольствие из настоящего — это важнее, чем гоняться за стахановскими достижениями. Вялый, неэнергичный человек ничего не сделает, будет просто смотреть безуспешно в монитор и пытаться собрать мысли в кучу.

Для женщин необходимо на физиологическом уровне — хорошо высыпаться. Для этого нужно убрать из «рациона» социальные сети, мамские форумы, не самые важные дела. Оптимизировать свой ежедневный график и осознать: забота о себе, о своих удовольствиях — это первоочередная и самая актуальная задача. Только тогда мозг сможет работать в полную силу. Только в этом случае будет не выживать и проматывать каждый день рутину необходимостей, а сможет увидеть новые цели, построить карьеру, достичь творческих успехов. На такие свершения способен только отдохнувший мозг. Который получил нужную дозу энергии для работы. А если вы себя постоянно насилуете, то рано или поздно вы просто придете к тому, что провалитесь в яму прокрастинации и сами себе обрушите все радужные планы.

Выспаться важнее, чем ответить на двадцать комментариев в Facebook. Важно вкусно, правильно, осознанно питаться. Каждым кусочком наслаждаться, а не глотать фастфуд, потому что уже шатает от голода. Удовольствие нужно получать от каждого прожитого момента, подзаряжаясь энергией — именно это ваш бензин для машины мозговой деятельности.

Отдых как работа

Первое время вам придется в буквальном смысле слова заставлять себя отдыхать. Приучать к непривычному, новому образу жизни. Ваш мозг не знает, что такое режим подзарядки, его не учили этому. Наоборот, нам с детства старательно вбивали в голову, что делу время, а потехе час. Хотя на самом деле эта поговорка звучит с точностью до наоборот — и делу время, и потехе час. Важно не только постоянно работать, но и отдыхать столь же полноценно. Увы, смысл этой мудрой идеи был перевран в угоду государственным целям советского времени. Семьдесят лет нас призывали работать, трудиться, побеждать на социальных соревнованиях, а потом еще попутно успеть родить и воспитать парочку детей, а в выходные сбегать на субботник.

Нас заставляли постоянно что-то делать или хотя бы имитировать бурную деятельность. Поэтому перестроиться на противоположное мышление с непривычки будет сложно. Держите в голове мысль, зачем это делается. Для повышения личностной эффективности. Для достижения целей. Для того, чтобы у нас было здоровое тело и энергично действующий мозг, который сможет эффективно справиться со всеми поставленными задачами.

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