Проект конфедерации

Сегодня исполнилось девять лет с того дня, как Россия признала независимость Абхазии и Южной Осетии. По этому случаю РИА Новости поговорило с нынешним и бывшим руководством республик.

Бывший министр иностранных дел (1997-2010) и глава правительства Абхазии (2010-2011) Сергей Шамба сделал неожиданное заявление.

По его словам, после пятидневной войны в августе 2008 года президент Абхазии Сергей Багапш, глава Южной Осетии Эдуард Кокойты и тогдашний президент России Дмитрий Медведев встретились в сочинской резиденции Бочаров Ручей.

«Тогда Медведев предложил создать конфедеративный союз между Осетией и Абхазией. Оказалось, что в МИД России был подготовлен проект конфедеративного союза между Осетией и Абхазией», — сыпал сенсациями Шамба.

По его словам, уже в Москве Багапшу и Кокойты был передан для ознакомления проект создания этого союза.

Глава абхазского МИДа сообщил, что сразу выступил против: «Я сказал тогда Сергею Васильевичу [Багапшу]: "Слушай, какая может быть конфедерация между Южной Осетией и Абхазией — у нас даже границ общих нет". Я смотрю последний пункт — там написано, что к конфедерации могут присоединиться другие страны, в том числе и Грузия».

Уже тогда, по словам Шамбы, у него возникли подозрения, «что этот вариант, может быть, был подготовлен по просьбе Николя Саркози, чтобы посмотреть на то, готовы ли Сухум и Цхинвал на это».

Саркози, который тогда был главой Франции, приезжал на переговоры в Москву 12 августа 2008 года. По итогам его встречи с Медведевым был принят план урегулирования военного конфликта в Грузии.

Помимо президента России его подписали главы Абхазии и Южной Осетии и президент Грузии Михаил Саакашвили.

Договор предусматривал, что Россия выводит свои войска из зоны конфликта, а грузинские военные возвращаются в свои казармы.

Россия и Грузия обвиняли друг друга в несоблюдении договоренности, и 26 августа 2008 года Москва в одностороннем порядке признала независимость обеих республик.

К 2017 году было узаконено вхождение армии Южной Осетии в состав российской. Речь идет о 1250 солдатах и офицерах (данные 2010 года). В самой республике живут, по оценкам от 2015 года, 53,5 тысячи человек.

Абхазия — немного побольше: там живут 243,5 тысячи человек (оценка 2016 года), из них в армии служат более 2100 человек. К российским Вооруженным силам эта армия, судя по всему, так и не примкнула. Например, в мае 2017-го Sputnik сообщал о том, что 53 призывника абхазской армии приняли присягу, чтобы распределиться по воинским частям республики.

Как рассказал бывший глава абхазского МИДа Сергей Шамба, а августе 2008-го делегации обеих республик приходили на встречи в МИД России. Там делегатов, по-видимому, уговаривали принять вариант с конфедерацией.

Во всяком случае, Шамба вспоминает, что этот вариант «мог устроить и Европу, и Россию, и в конце концов Грузию, которая все потеряла, это был последний шанс».

«И для России, — добавил бывший чиновник, — это тоже был бы выход: не вступать в конфликт с Западом».

Шамба подчеркнул, что обе стороны — и абхазская, и югоосетинская — обсудили проект и пришли к заключению, что он неприемлем.

«Присутствовавший там [на первой встрече в российском МИДе] глава МИД Южной Осетии Мурат Джиоев сказал, что если Кокойты это подпишет, то ему лучше не возвращаться в Осетию… На другой день мы вновь провели встречу в российском МИДе и вновь сказали, что нас это не устраивает», — рассказал Шамба (здесь и далее цитаты по РБК: по какой-то причине эти ключевые моменты были опущены в публикации на сайте РИА Новостей).

«Тогда мы разъехались, и через несколько дней опять состоялась встреча в Бочаровом Ручье — Багапш, Кокойты и Медведев. И Медведев сказал: "Я знаю, что вы отказались от этого проекта". Нам, говорит, ничего тогда не остается, как признать независимость ваших стран», — поделился воспоминаниями экс-глава абхазской внешней политики.

РБК связался с тогдашним и нынешним главой МИД Южной Осетии Муратом Джиоевым. Тот о проекте конфедерации не вспомнил.

«Я тогда также работал главой МИДа и, честно говоря, я не помню, чтобы нам кто-то на серьезном уровне предлагал подобные проекты конфедерации с Абхазией после августа 2008 года, ни тем более с Грузией. Ничего такого не могу подтвердить», — продемонстрировал забывчивость дипломат.