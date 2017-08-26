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26 августа 2017, 15:06
баллистические ракеты КНДР
Елена Сычева

Снова ракеты

Военный парад в Пхеньяне
Военный парад в Пхеньяне
фото: The Sun

Очередной запуск северокорейских ракет был произведен утром (ночью по Москве). Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на информацию американского Объединенного комитета начальников штабов. 

«Неопознанный снаряд был запущен с территории восточной провинции КНДР — Канвондо», — говорилось в первом сообщении. 

Позднее стало известно, что пуск был не один, а целых три. Ракеты были пущены в сторону Японского моря около семи часов утра по местному времени. Точнее — в 6:49, в 7:07 и в 7:19. Пролетев 250 километров, они упали в воду.  

Первоначально военные назвали ракеты «неопознанными объектами», однако позднее появилась более конкретная информация о типе вооружения. 

«Скорее всего, были запущены ракеты СКАД-В, но не исключено, что это были твердотопливные ракеты класса «земля-земля» KN-02 или противокорабельные ракеты KN-01», — цитирует южнокорейское информагентство «Ренхап» слова профессора университета Кеннам Ким Дон Епа. 

В курсе ситуации были и американские военные, которые сразу же сообщили, что целью новых пусков не был остров Гуам, ударом по которому ранее угрожали северокорейские власти. По их данным, пуск двух баллистических ракет малой дальности завершился неудачей, еще одна ракета взорвалась вскоре после запуска. Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила ABC News, что президент США Дональд Трамп был проинформирован о пусках. 

В России посчитали, что произведенные пуски не представляли угрозы для территории РФ. Российские средства контроля системы предупреждения о ракетном нападении зафиксировали их.

«Пуски были квалифицированы как не представляющие опасность для российской территории», — сказал «Интерфаксу» информированный источник. 

Как считают многие эксперты, новая серия запусков северокорейских ракет стала реакцией КНДР на совместные учения США и Южной Кореи, которые проходят на полуострове с 21 августа.  

«Наша армия и наш народ, которым руководит уважаемый товарищ Ким Чен Ын, наблюдают за этими враждебными актами врагов и в любую минуту готовы нанести превентивный удар, если будут провокации», — заявил в интервью РИА Новости временный поверенный в делах КНДР в РФ Зин Чжон Хеп.

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