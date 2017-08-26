Новый указ американского президента Дональда Трампа, касающийся армии, был подписан на этой неделе. С 23 марта 2018 года трансгендеров перестанут брать на службу. Об этом пишет The Hill. Издание также уточняет, что глава Белого дома поручил главе Минобороны США Джеймсу Мэттису решить вопрос с теми трансгендерами, что уже проходят службу. По данным AFP, сейчас в ВС США служат от 1,5 до 15 тысяч трансгендеров из 15 млн человек личного состава.

Пресс-секретарь Пентагона Дана Уайт заявила, что «министерство обороны получило официальное руководство от Белого дома в отношении сотрудников транссексуалов, работающих в армии».

«Более подробная информация о руководстве будет предоставлена ​​в начале следующей недели», — сказал The Hill представитель пресс-службы Пентагона подполковник Пол Хэверстик.

О том, что Белый дом намерен провести чистку армейских рядов, стало известно в конце июля — тогда об этом сообщил сам Дональд Трамп.

«После консультации с моими генералами и военными экспертами, правительство Соединенных Штатов прекратит принимать трансгендерных лиц на службу — в любом качестве — в вооруженные силы США», — писал хозяин овального кабинета в своем Twitter.

Позднее в Twitter Дональд Трамп объяснил и причину своего решения. Во-первых, по его словам, американские военные «должны сосредоточиться на решительной и ошеломительной победе». Во-вторых, сейчас армия США обременена огромными затратами на медицину. Впрочем, есть мнение, что логичные аргументы президента не являются настоящей причиной запрета.

«Трамп на самом деле попросту в очередной раз решил перечеркнуть наследие своего предшественника Барака Обамы, который разрешил министерству оборону США принимать в свои ряды новобранцев-трансгендеров», — пишет «Российская газета».

Отмена запрета на службу трансгендеров действительно была проведена администрацией предыдущего президента США. Документ был подписан 1 июля 2016 года, об этом сообщала пресс-служба Пентагона.

«Эти ограничения устаревшие и вредные для армии», — говорил USA Today Эштон Картер, занимавший на тот момент пост министра обороны.

Согласно бумаге, отмена запрета должна была начать действовать в этом году с 1 июля. Однако новый глава минобороны США Джеймс Мэттис на полгода отложил прием новобранцев-трансгендеров.

Надо отметить, что документ, подписанный Трапом, не является окончательным — фактически это временный запрет — «пока не будет найдено существенное основание для того, чтобы сделать вывод, что его отмена не будет иметь негативного эффекта». Говорится в официальном заявлении на сайте Белого дома.