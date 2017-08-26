Немецкие археологи продолжают изучать остатки грандиозного, но неудавшегося проекта Карла Великого – канала, который должен был объединить речные системы Рейна и Дуная. По замыслу Карла канал еще более укрепил бы его державу, облегчив транспортное сообщение.

Канал должен был соединить реку, которая ныне носит название Швабский Рецат, впадающую в Редниц и далее в Майн, один из главных притоков Рейна, с рекой Альтмюль – левым притоком Дуная. Карлу удалось найти место, где два речных бассейна разделяет небольшое расстояние, всего около двух километров. Сейчас это местность в Баварии, между городами Вайсенбург и Тройхтлинген.

Вероятно, особенно актуальным сооружение канала стало после того, как летом 791 года Карлу Великому пришлось прервать поход против аваров. Военные действия были успешны, войска Карла захватили богатую добычу и преследовали аваров до впадения Рабы в Дунай (в районе современного венгерского города Дьер). Но победоносная война обернулась неудачей, так как армия Карла лишилась возможности передвигаться. Хроника сообщает: «Возник такой мор среди лошадей, что, как говорят, [в живых] осталась едва десятая часть из лошадей всех воинов». Воины Карла лишились как верховых лошадей, так и вьючных лошадей и мулов обоза. В результате возвращение затянулось, а грузы перевозили на плотах по реке. Потери лошадей были столь велики, что Карл прекратил военные походы на два года, пока не удалось восстановить их численности (за все время его правления таких мирных лет набралось всего четыре).

Резиденцией Карла в то время служил город Регенсбург на Дунае. Там он и задумался о речной транспортной системе, которая охватила бы всю Европу. «Анналы королевства франков» под 793 годом сообщают: «И так как ему было внушено некоторыми [людьми] (которые говорили будто это им известно), что если бы между реками Раданцией и Алкмоной был проведен ров таким образом, чтобы он был просторным для судов, можно было бы очень удобно плавать из Дуная в Рейн, поскольку одна из тех рек впадает в Дунай, другая – в Майн, он тотчас пошел со всем своим войском к [указанному] месту и, собрав большое количество людей, потратил всю осень на это строительство» (перевод здесь и ниже А. Волынца).

Сооружение канала Карла Великого, иллюстрация из «Хроники епископов Вюрцбурга» Лоренца Фриза, XVI век

Работы шли интенсивно, и спустя некоторое время был готов канал длиной в 2000 шагов и шириной 300 шагов. Карл наблюдал за этим, расположившись в Вайсенбурге. Но, увы, все усилия оказались бесплодными: «из-за непрестанных дождей и земли, которая была болотистой, постройка естественным образом смешанная с лишним грунтом, как случалось [прежде], не смогла устоять. Но сколько земли днем было вынуто строителями, столько оседало по ночам, когда грунт снова скатывался на свое место».

Большинство источников сообщает, что от идеи канала Карл отказался в тот же год. Хронисты сопровождают это рассуждениями о том, что человек не может противостоять воле Господа. Другие же говорят, что канал был завершен и некоторое время функционировал. Но в любом случае важной транспортной артерией он стать не успел.

Возможно, причиной неудачи стала чрезмерно дождливая осень. К тому же Карла отвлекли новые проблемы. Ему пришлось подавить бунт своего сына Пипина Горбатого (его пришлось постричь в монахи, а его сторонники были казнены). Затем последовало очередное масштабное восстание саксов. На борьбу с ним ушло несколько лет. В том же 793 году эмир Кордобы захватил Жерону, разорил окрестности Нарбона и разбил под Каркасоном кузена и вассала Карла – графа Тулузы Гийома Желонского. Все это требовало внимания, а работы над каналом без личного присмотра короля заглохли.

Мечту Карла воплотил спустя более тысячи лет король Баварии Людвиг I. В 1836 – 1846 годах по его приказу был построен Людвигов канала (Ludwigskanal) между Дунаем и Майном. Но он явно не выдерживал конкуренции с развившейся во второй половине XIX века сетью железных дорог, поэтому после Второй мировой войны получивший значительные повреждения канал решили не восстанавливать. 25 сентября 1992 года было завершено строительство современного канала Рейн – Майн – Дунай (Rhein-Main-Donau-Kanal).

Различные каналы, которыми в разное время пытались соединить бассейны Рейна и Дуная

Остатки канала Карла Великого сохранились до наших дней. В Средние века их называли Fossa Carolina «ров Карла», теперь в ходу немецкое название Карлсграбен (Karlsgraben). Грабен – это и название деревни примерно в трех километрах к северо-востоку от Тройхтлингена (с 1971 года подчинена городскому муниципалитету). Считается, что она возникла как поселение людей, копавших по приказу Карла новый канал.

Следует сказать, что люди, сообщавшие Карлу о возможности сообщения между бассейнами Дуная и Рейна в этой местности, были правы. Сохранились указание на то, что подобный транспортный путь существовал там еще во времена Римской империи. Римский гарнизон в поселении Бирициана (Biriciana), существовавшем на месте Вайсенбурга в 90 – 253 годах н. э., имел судоходное сообщение с другими римскими войсками на Нижнем Рейне. Но канала тогда не было. На пути между двумя реками было несколько водоемов, соединенных деревянными желобами, по которым корабли перемещали волоком.

Сейчас от канала, созданного при Карле Великом, сохранился отрезок длиной около полукилометра. Далее на север еще на 700 метров продолжается незаполненная водой ложбина – тоже след канала. Вдоль канала идет вал из земли, извлеченной при его строительстве, высота которого даже сейчас доходит до десяти метров.

Археологи из Баварского государственного управления охраны памятников исследуют Fossa Carolina с 2012 года. В 2013 году им удалось найти использованные при строительстве канала бревна, и дендрохронологический анализ показал, что они были срублены в конце лета или начале осени 793 года. В 2016 году последовали новые находки.

Дубовый брус найденный в 2016 году

Плетеное крепление

Удалось извлечь более двух десятков бревен, которыми были укреплены стены канала. Благодаря высокой влажности древесина хорошо сохранилась. И оказалось, что самые молодые деревья были срублены в конце весны 793 года. При этом они сразу были пущены в дело, а не хранились в течение нескольких месяцев. Такие результаты позволили ученым утверждать, что строительство канала началось не осенью 793 года, а на несколько месяцев раньше. Возможно, еще в 792 году. И прибывший в Вайсенбург Карл не открыл строительство, а инспектировал уже идущие работы.

Подобные сведения нашлись и в некоторых средневековых источниках, например, в «Аламаннских анналах» (Annales Alamannici): «792 год. Король Карл в Регенсбурге. Саксы и фризы нарушили верность. И Пипин принял постриг, и некоторые из франков были убиты и повешены из-за гнусного заговора, который они составили против короля Карла. [Карл] приказал вырыть ров» (перевод И. Дьяконова). Но ранее ученые предпочитали датировать канал 793 годом, по источникам, считавшимся более надежными, а указания на предыдущий год считали ошибкой.

В ближайшие месяцы датировки, полученные дендрохронологами будут сопоставлены с результатами других ученых из междисциплинарной исследовательской группы, анализирующей итоги раскопок. В итоге ученые надеются подробнее узнать, как было организовано строительство канала, когда точно оно происходило, были ли завершены отдельные его участки и весь канал целиком.