Видео дня. Норвежец снимал молнии и едва не стал их жертвой

В Норвегии 38-летний местный житель по имени Даниэль Модёль решил снять удары молнии во время грозы.

Он успел сделать небольшое видео разгула стихии, прежде чем в нескольких метрах от оператора ударила молния.

Разряд прошелся по полу террасы, разрушив перила и пару цветочных горшков.

На следующем видео норвежец уже показывает разрушения около своего дома.

Инцидент произошел в коммуне Ерстад (губерния Эуст-Агдер).