26 августа 2017, 11:25
Видео дня. Норвежец снимал молнии и едва не стал их жертвой
В Норвегии 38-летний местный житель по имени Даниэль Модёль решил снять удары молнии во время грозы.
Он успел сделать небольшое видео разгула стихии, прежде чем в нескольких метрах от оператора ударила молния.
Разряд прошелся по полу террасы, разрушив перила и пару цветочных горшков.
На следующем видео норвежец уже показывает разрушения около своего дома.
Инцидент произошел в коммуне Ерстад (губерния Эуст-Агдер).
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