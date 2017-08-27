Правительство Молдавии снова заявило о том, что вскоре российские военные могут покинуть территорию страны после 72-й сессии Генеральной ассамблеи ООН. Напомним, вопрос о выводе контингента по просьбе властей страны был включен в повестку. Точку зрения по этому вопросу продублировал премьер-министр Молдавии Павел Филип, передает ТАСС.

«Позиция, которую мы выразили на полях Организации Объединенных Наций остается прежней», — сказал он журналистам в ходе торжеств по случаю Дня независимости Молдавии.

Примечательно, что президент страны Игорь Додон ранее осуждал и опровергал инициативу своих коллег, говоря о том, что идея только останется идеей.

«Правительство Молдавии уже дало задний ход, признав ошибку, что нельзя трогать миротворческую операцию на Днестре, и скорректировало свою декларацию», — говорил он в интервью РИА Новости.

Пункт повестки Генассамблеи ООН, который был внесен с одобрения парламента Молдавии, называется о «Полном выводе иностранных вооруженных сил с территории Молдавии». Документ одобрил 61 депутат из 101, ранее писал портал Noi. Покинуть зал решились только представители фракции Партии социалистов, назвав это заявление «провокацией».

«Парламент призывает международных посредников и наблюдателей инициировать политические дискуссии о превращении действующего миротворческого механизма в гражданскую миссию с международным мандатом», — писало со ссылкой на текст документа издание Point.

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя осуждал идею молдавских властей, говоря о том, что она не будет способствовать мирному процессу и развитию отношений двух стран.

«Это стало недружественным и неожиданным решением. Не было никакого обсуждения и согласования, а только распространенное письмо», — цитирует его издание «Экономика сегодня».

В МИД России также вызывали посла Молдавии в Москве Андрея Негуцу — в российском ведомстве выразили недовольство политикой правительства республики. Однако позиция молдавских властей не поменялась.

«Было бы хорошо, если Россия предпочла бы конструктивное поведение и приступила к обсуждению возможного плана вывода войск, а не выбрала негативную реакцию на соответствующее обращение Молдовы. Такое требование Кишинева – абсолютно законно. Но сам факт того, что мы еще раз выводим на международный уровень тему Молдовы, а также вопросы безопасности – это уже шаг вперед», — заявил председатель парламента Молдовы Андриан Канду в интервью Big Planet.

Напомним, российские военные находятся в Приднестровье с 1992 года, когда было принято соглашение о завершении вооруженного конфликта в регионе. Они выполняют миротворческую функцию и охраняют склады боеприпасов, оставшихся с советского периода.