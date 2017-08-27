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27 августа 2017, 09:00
акции протеста Екатеринбург интернет Москва Санкт-Петербург
Катерина Норсеева

В офлайне за онлайн

Митинг «За свободный интернет» в Москве
Митинг «За свободный интернет» в Москве
фото: Влад Докшин / «Новая газета»

Акции под названием «За свободу интернета», по данным ресурса «Открытая Россия», прошли во многих городах страны. Митинги организовали в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске, Ярославле, Ижевске, Воронеже, Владивостоке, Барнауле. Основные требования были одинаковы — отменить законы о регулировании интернета, включая «пакет Яровой», а также реабилитировать осужденных за репосты в социальных сетях и упразднить статью 282 УК РФ «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства».

В Москве акция прошла на улице Академика Сахарова. «Медуза» сообщила, что в ней приняли участие две тысячи человек. «Интерфакс» со ссылкой на полицию столицы назвал другую цифру — тысячу человек, сами организаторы говорили о четырех. В Москве на митинг пришли «парнасцы», националисты, сторонники «Пиратской партии». Две женщины пришли с радужным флагом, но их тут же задержали правоохранители, поскольку сразу после того, как они развернули полотно, началась потасовка — на них набросились националисты, передает «Московский комсомолец».

Незадолго до этого, еще перед началом акции, сотрудники столичного полицейского главка вырезали слово «гады» из плаката с надписью «Интернет не заберете, гады». Всего же в Москве, по сообщению издания «Корреспондент», были задержаны 11 человек.

Куда спокойнее прошла акция в северной столице — при том, что она не была согласована. Люди собрались на Дворцовой площади, но без лозунгов и плакатов. 

«В плане мероприятия были указаны выступление спикеров, флешмоб, песни под гитару и запись обращения с резолюционной частью для СМИ. Вместе этого они исполнили несколько песен коллективов "Кино" и "Чайф", после чего разошлись. Полиция не препятствовала молодым людям», — сообщает «Росбалт». 

Не было никаких эксцессов и в Екатеринбурге. Там на улицу вышли примерно 70 участников, хотя изначально митинг заявлялся на 500 человек. Акция началась с минуты молчания в память о волонтере Иване Скрипниченко, погибшем накануне после избиения у моста, где был застрелен Борис Немцов. 

«Возможно, поэтому лексика выступающих была довольно эмоциональной, и даже экспрессивной. В качестве оценки политики властей использовалось, например, слово "жопа". А один из защитников прав животных со сцены заявил, что те, "кто убивает животных не должны жить, а должны умирать", — но тут же оговорился, что случайно допустил реплику», — сообщает РИА «Новый День».

В Новосибирске акция также не была многочисленной. По данным местных СМИ, в ней приняли участие несколько десятков человек, хотя заявка, как и в Екатеринбурге, была на 500 человек. Задержаний не было. 

«Я тоже чувствую на себе влияние действующих законов. Теперь я вынужден себя ограничивать в свободе слова, самоцензура появилась однозначно. Плюс я не могу получить доступ к ряду информационных ресурсов. Кроме того, я получил ограничения в техническом смысле: я не могу больше пользоваться безлимитным интернетом», — цитирует «Сиб.FM» организаторы акции Илью Пуховского.

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