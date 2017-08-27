В 2017 году Союз охраны птиц России назвал птицей года буроголовую гаичку (Poecile montanus), небольшую птицу из семейства синицевых. Это весьма распространенная птица в России, но она не отличается такой запоминающейся внешностью, как большая синица, снегирь, трясогузка или зяблик, поэтому мало кто может узнать ее при встрече.

Название «буроголовая гаичка» нельзя признать удачным, так как “шапочка” на голове этой птицы вовсе не бурая, а черная. Еще более запутывает ситуацию наличие родственного вида – черноголовой гаички (Poecile palustris), у которой тоже есть подобная шапочка. Только внимательно сравнив этих двух птиц, можно заметить, что у буроголовой гаички шапочка не имеет того синеватого блеска, как у черноголовой. Этим и объясняется название. Альфред Брем называл буроголовую и черноголовую гаичек тусклоголовкой и блестящеголовкой.

Полевые определители птиц сходятся в том, что при наблюдениях в природных условиях буроголовую и черноголовую гаичек различить почти невозможно. Лишь в орнитологических коллекциях можно заметить их отличия: матовую шапочку и более толстый клюв у буроголовой. Отличается также и вокальные сигналы этих двух видов.

Буроголовая гаичка в Великобритании

Основной цвет оперения буроголовой гаички буровато-серый. На щеках белые пятна, а на горле – черное или темно-серое пятно. По размерам буроголовая гаичка чуть меньше домового воробья. Длина птицы 12-14 см, размах крыльев 16-22 см, масса 9-14 граммов. Распространена буроголовая гаичка весьма широко: от Франции до Японии. Ее ареал охватывает почти всю зарубежную Европу кроме Шотландии, Ирландии, юга Франции, Пиренейского полуострова, Италии (за исключением северных областей), южной части Греции. В России она отмечена в европейской части страны (кроме южных областей), на Урале, в Сибири, на Алтае и Саянах, в Приморье, на Камчатке, вплоть до Анадыря и побережья Берингова моря. Из стран Азии она есть также в Японии, Монголии, Китае и КНДР.

Распространение буроголовой гаички

Живет буроголовая гаичка в смешанных и хвойных лесах. Встретить в садах и скверах в центре городов ее чаще можно зимой, летом в городах она держится ближе к окраинами или в крупных лесопарках, где есть подходящие для ее поселения сухие деревья или высокие пни. Поэтому, например, в Москве она редка (внесена в «Красную книгу Москвы»), зато обычна в Подмосковье. На территории города гнездящиеся буроголовые гаички были замечены в парке Лосиный остров, Битцевском лесопарке, Серебряном бору, Кусково и Кузьминках.

Хотя буроголовая гаичка не обладает клювом дятла, гаичка сама обеспечивает себя дуплами для гнезд, выдалбливая и выщипывая их в подгнившем сухостое, обычно в стволах березы, ольхи или осины. Заняты такой работой и самец, и самка. Изредка гаички занимают естественные дупла в лиственницах или используют брошенные дупла небольших дятлов. А вот в искусственных гнездах она почему-то избегает селиться. Располагается жилище буроголовой гаички не выше двух метров от земли. Глубина дупла – около 20 сантиметров. Гнездо внутри дупла выстилается волокнами растений, мхом, шерстью или перьями.

Яйца буроголовой гаички

В апреле – июне гаички откладывают семь – восемь яиц, белых с красновато-коричневыми пятнами. Высиживает яйца самка. Через 12 – 14 дней из яиц вылупляются птенцы, которые по прошествии еще 18 – 20 дней покидают гнездо. Около 20 дней молодые птицы держатся на гнездовом участке родителей, потом выводки распадаются. Молодые птицы спешат найти незанятые участки, где следующей весной они сами соорудят дупла, образовав пары. За лето буроголовые гаички откладывают яйца один раз, но в случае гибели гнезда обычно повторяют кладку. Тогда вылет птенцов может проходить даже в августе.

Кормят своих птенцов буроголовые гаички различными насекомыми и другими мелкими беспозвоночными. А взрослые птицы наряду с животной пищей употребляют и растительную, чаще всего семена сосны и ели. На зиму делают запасы в щелях древесной коры, под лишайниками, в лесной подстилке около стволов. Максимальный известный возраст буроголовой гаички – девять лет.

Крик этой птицы орнитологи описывают как «циээ-циээ» или «дзее-дзее», другой вид сигнала – «сии-сии-сии» или «ци-ци», песня – несколько «неторопливых меланхоличных или даже печальных свистов». Есть также так называемая «побаловка» – сигнал в виде «быстрой, бодрой булькающей трельки в разных модификациях».

Буроголовая гаичка в финском городе Котка

Брем так описывает повадки этой птицы: «Подобно родственной ей блестящеголовке тусклоголовка тоже чрезвычайно веселое, неспокойное и ловкое создание: она довольна как во время жары, так и во время холода, как при обильной пище, так и при недостатке ее; она всегда смела, отважна, задорна и, можно сказать, потешна. С утра до вечера она постоянно в деятельности, прыгает, переворачивается головой вниз, лазает, летает, работает, кличет и зовет до тех пор, пока солнце находится над горизонтом и лишь поздно вечером отправляется на покой».

Из ближайших родственников буроголовой гаички в России встречается уже упоминавшаяся черноголовая, или болотная гаичка (Poecile palustris). Ареал ее разорван. В европейской части страны она распространена в полосе между Ленинградской и Белгородской областями, сужающейся в сторону Южного Урала. Есть она на Северном Кавказе, где отсутствует буроголовая гаичка. В Азии – на юге Средней и Восточной Сибири, Забайкалье, в Хабаровском и Приморском краях, на Сахалине. Другой вид – сероголовая гаичка (Poecile cinctus) – обитает на севере, в тайге и лесотундре. Кстати, шапочка у нее не серая, а скорее бурая. Иногда подвид буроголовой гаички, живущий в горах Тянь-Шаня, выделяют в отдельный вид – гаичку джунгарскую (Poecile songarus). В северной половине США и в Канаде живет черношапочная гаичка (Poecile atricapillus), настолько похожая на буроголовую гаичку в Евразии, что раньше их считали одним видом.

Научное описание гаичек первым дал Карл Линней в 1758 году. Причем буроголовую и черноголовую гаичек он описал как один вид в составе рода синиц (Parus), дав ему название Parus palustris «синица болотная». В начале XIX века немецкий орнитолог Кристиан Людвиг Брем, отец Альфреда Брема, разделил эти виды. Буроголовая гаичка получила название Parus montanus,то есть «синица горная». Типовой ее формой считается альпийский подвид, который описал в 1827 году швейцарский зоолог Томас Конрад фон Балденштейн. Правда, он считал эту птицу подвидом серой синицы и называл Parus cinereus montanus.

Долгое время гаичек включали в род синиц, хотя еще в XIX веке немецкий биолог Иоганн Якоб Кауп предлагал выделить их в отдельный род. Но окончательное разделение произошло лишь недавно, когда были исследованы последовательности ДНК этих птиц. Поэтому в литературе для буроголовой гаички можно найти и старое название Parus montanus и новое Poecile montanus. Слово Poecile предложил использовать еще Кауп, взяв его из древнегреческого языка, где у Аристотеля словом ποικίλη или ποικίλις (буквально «пеструшка») называлась некая птица. Правда, Иоганн Кауп по неизвестным причинам пренебрег тем, что греческое слово ποικίλη – женского рода, и стал давать различным видам гаичек видовые прилагательные с окончанием -us. Хотя правильнее было бы использовать прилагательные на -a. Традиция сохраняется и поныне. В результате мы имеем Poecile montanus буквально «гаичка горный» вместо грамматически правильногоPoecile montana «гаичка горная».

Буроголовую гаичку называют также «пухляк» из-за того, что она сильно распушает оперение в зимние холода. В современных книгах это название закрепилось за буроголовой гаичкой, хотя в изданиях XIX – начала XX века пухляком называют и черноголовую гаичку.

Буроголовая гаичка зимой

Слово гаичка в орнитологической литературе пишется через И, хотя в старину встречалось и другое написание: гаечка. Употреблялось это название из без уменьшительного суффикса – гайка. Серая гайка – одно из названий буроголовой гаички в книгах Брема. В русских говорах гайками или гаичками называли и других маленьких птичек: восточную синицу (Parus minor, в словаре Даля) или королька («Ярославский областной словарь»). Происходит это название от глагола гаить «кричать, шуметь».

Обычно этимологи считают, что название птицы и слово гайка в значении «вид крепежной детали» не связаны между собой. Второе слово считается производным от омонимичного глагола гаить, означавшего не «шуметь», а «охранять, защищать». Однако А. Ф. Журавлев, отмечая существование технических приспособлений, связанных с названиями птиц (лебёдка, колодезный журавль), предполагает, что гайка-птица и гайка-деталь тоже могут быть происходить от общего корня (в сборнике «Этимология 1978», с. 55).