Съемки продолжаются

Через два дня после вынесения судебного решения по делу «Седьмой студии» в отношении режиссера Кирилла Серебренникова, которого отправили под домашний арест, в ночь на 26 августа в Петербурге начались съемки его фильма «Лето» о раннем периоде творчества Виктора Цоя.

Ночью в центре города перекрыли перекресток улиц 8-й Советской, Новгородской и Старорусской. Спустя два часа на съемочную площадку доставили троллейбус и несколько автомобилей советских времен. Съемочная группа отказалась общаться с журналистами, объяснив это необходимостью сохранения коммерческой тайны.

Между тем в день суда по мере пресечения Серебренникову продюсер картины Илья Стюарт заявил, что процесс заморозят сразу после съемок технических сцен и сцен, которые удалось отрепетировать вместе с Серебренниковым и по его заметкам.

«Кирилл Серебренников — наш режиссер и наш близкий друг, его фильм не может быть доснят без его участия. Это позиция съемочной группы и всех наших партнеров», — отметил продюсер, выразив уверенность в том, что картину доснимут. Съемки картины должны были завершиться 31 августа. Пока удалось отснять две трети картины.

Отец музыканта Виктора Цоя Роберт впервые высказался о фильме, посвященном его сыну, причем. довольно радикально. Он заявил, что хочет, чтобы Серебренникова «засудили», если он виновен в хищениях. «Я хочу, если он виноват, чтоб его засудили. И все», — сказал Роберт Цой в беседе с телеканалом «РЕН-ТВ».

По его словам, режиссер за все время подготовки к съемкам ни разу не беседовал с членами семьи певца. «Я его не видел, не слышал, вообще не знаю. Только недавно узнал вообще, что есть такой Серебренников», — отметил Роберт Цой. по его мнению, такой подход к съемкам фильма является неприемлемым.

Как предполагают СМИ, на мнение Цоя-старшего могла повлиять информация, что в ленте Серебренникова лидер легендарной группы «Кино» представлен гомосексуалистом.

Между тем телеведущий Андрей Малахов объяснил, почему встал на защиту Серебренникова в ряду других культурных и общественных деятелей. По его словам, он не знал о происходящем в «Гоголь-центре». По словам Малахова, его возмутило то, что режиссера задержали прямо во время съемок и доправили в московское СИЗО, в то время как бывшая госчиновница Евгения Васильева отделалась домашним арестом за миллиардные хищения. Он расценил меры в отношении режиссера как слишком строгие. Малахов считает, что сбежать Серебренников все равно не смог бы, так как у него давно отняли паспорт. Однако он допустил, что стражи правопорядка опасались побега худрука «Гоголь-центра» в Штутгартскую оперу, которую деятель культуры собирался посетить в августе.

Свое мнение об аресте Серебренникова высказал и журналист и член СПЧ Максим Шевченко. По его мнению, «Путин и Медведев контролируют страну, но не контролируют элиты, которые готовы вцепиться друг другу в глотку».

«Арест Серебренникова — это уже заход в ту группу, которую обычно не трогают. Арест Улюкаева или Белых еще можно было объяснить тем, что каждый чиновник — это потенциальный коррупционер. А удар по деятелям культуры — это уже удар по "группе поддержки", по тем, кому, условно говоря, разрешено было гавкать и кого не трогали. Недаром они все так испугались.

Серебренников и иже с ним, вот этот клуб либеральный — это просто антинародная интеллигенция. Такие же, как и консерваторы-монархисты, — я между ними ставлю абсолютный знак равенства. Для меня они несут вред стране с обеих сторон. Только социально ориентированная, интеллектуально мыслящая, думающая о народе интеллигенция способна стать той силой, которая может спасти страну. Совершенно очевидно, что страна находится на пороге очень серьезного кризиса», — заявил он.

«Гоголь-центр», которым руководит Серебренников, сейчас работает в нормальном режиме, заявил глава департамента культуры Москвы Александр Кибовский. Он выразил надежду, что все проекты режиссера, намеченные на новый театральный сезон, будут реализованы.