Одной из самых обсуждаемых тем минувшей недели стало решение США ограничить выдачу туристических и деловых виз россиянам. Де-юре речи о запрете не шло, но американская сторона приняла решение прекратить рассматривать документы в любых генконсульствах страны в РФ. Исключением стала Москва. Лишь спустя несколько дней после того, как было принято такое решение, посол США в России Джон Теффт объяснил логику своего руководства.

«Мне горько, что некоторые российские комментаторы подают происходящее как циничную попытку с нашей стороны наказать таким образом россиян в ответ на требование сократить численность нашего кадрового состава. Наш штат был сокращен до такой степени, что нам приходится перераспределять наши кадровые ресурсы для решения целого ряда задач, и выдача виз — одна из них», — сказал посол в видеообращении, опубликованном в Twitter.

В России заявление Теффта восприняли без энтузиазма, посчитав, что он просто пытается называть вещи не своими именами. Об этом, например, говорил председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

«Говоря о визах, посол Тефт попытался спасти остатки имиджа США среди граждан России: «Это не месть!». Месть или нет, но создан новый барьер. Его предшественник Макфол сразу сказал: в ответ США будут выдавать меньше виз. Еще одна недалекая попытка «наказать» Россию. В духе Обамы», — написал он в своем Twitter.

С ним согласился коллега по СовФеду, первый заместитель председателя комитета по международным делам Владимир Джабаров, который также посчитал слова Теффта попыткой оправдаться.

«У нас поток туристов в США не такой огромный, чтобы у них не хватало сотрудников на его обслуживание. Это же не популярный курорт, такой как, например, Греция в летний сезон. Есть же статистика, которая показывает это. Не думаю, что они могли вот так сразу перестать справляться с потоком запросов. Так что, скорее всего, Теффт пытается оправдать то, что они сделали. Но это весьма неуклюжая попытка. Я считаю, что это не тот случай», — подчеркнул сенатор в беседе с RussiaToday.

Многие российские эксперты убеждены в том, что американская сторона умышленно подобными шагами обостряет отношения между двумя странами. И даже говорят о том, что нечто подобное можно было наблюдать в середине прошлого века.

«В рамках запроса на агрессивность и последовал этот шаг с визами, ставший шагом в стороны полномасштабной и значительной «дипломатической войны». Американцы готовы начать дальнейшую эскалацию по линии дипломатических ведомств, и она все больше напоминает возвращение ко временам Холодной войны», — сказал ФБА «Экономика сегодня» главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев.

Впрочем, есть и другая позиция. Довольно жесткие правила выдачи неиммиграционных виз для въезда в США объясняют то, почему на это требуется так много сотрудников. К тому же американцы, в отличие, например, от стран Шенгена, не отдают бумажную работу по сбору документов для виз аккредитованным операторам, делая все самостоятельно.

«Там идет перестройка работы посольства. Поскольку какое-то количество дипломатов должно будет уезжать, они сейчас перегруппировку делают. Они сами творцы всего этого безобразия: помимо процедур с отпечатками, они индивидуальные собеседования с каждым проводят, даже если человек с регалиями или 100 раз ездил. Сами это дело устроили, а теперь надо корректировать этот порядок. Это временное явление, они не могут на долгий срок это дело отложить», — сказал НСН Директор Фонда изучения США имени Рузвельта в МГУ Юрий Рогулев.

Напомним, с 23 августа в России приостановлена процедура выдачи неиммиграционных виз. Ее возобновят только с 1 сентября, но теперь только в Москве. Назначенные собеседования переносят, а данных о том, когда заработают визовые отделы в консульствах в городах России, пока нет. В США объяснили это тем, что дипломатам не хватает рук после того, как правительство РФ в ответ на новый пакет санкций, принятый конгрессом США, сравняли численность американской дипмиссии в России с российской дипмиссией в Америке. Теперь с обеих сторон работает по 455 сотрудников.