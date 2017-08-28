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28 августа 2017, 08:03
США Украина
Елена Сычева

Разоружающий аргумент

Петр Порошенко тестирует украинское оружие
Петр Порошенко тестирует украинское оружие
facebook.com/svyatoslav.tsegolko

Спецпредставитель Государственного департамента США по Украине Курт Волкер дал интервью украинскому телеканалу «Прямой». В нем он рассказал о том, что думают американские власти по поводу возвращения ядерного оружия на Украину. 

«Если бы Украина не присоединилась к странам, которые отказались от ядерного оружия, то это было бы плохим решением. Не думаю, что ядерное оружие было бы чем-то позитивным для Украины. Мне не хотелось бы, чтобы она снова возрождала этот процесс», — приводит его слова телеканал «Прямой».

Первый президент Украины Леонид Кравчук ранее заявлял, что если бы страна не отказалась от ядерного оружия, она была бы похожа на «обезьяну с гранатой», напоминает его слова РИА Новости.

Напомним, Украина официально отказалась от ядерного оружия в 1994 году, подписав Будапештский меморандум вместе с Россией, США и Великобританией. Поэтому неизвестно, отчего спецпредставитель США решил заговорить о «немирном» атоме. Разговор зашел и о других векторах развития безопасности — внутренней и внешней — на Украине. Он, в частности, рассказал, что глава Пентагона Джеймс Мэттис приехал в страну с рабочим визитом. И привез с собой нечто, что способно повысить безопасность государства.

«Министр обороны привез определенное оборонное оборудование для украинской армии», — цитирует Волкера «Интерфакс-Украина».

В свою очередь, Мэттис ранее сообщал, что США рассматривают возможность поставки Украине летального вооружения, но пока решение не было принято. 

«Если говорить об оборонном летальном вооружении, мы рассматриваем этот вопрос. Я сейчас вернусь к себе и, учитывая то, что я увидел и о чем узнал, я буду информировать руководство страны об очень конкретных вещах», — приводит слова министра обороны США RussiaToday

Вся информация о вооружении украинской армии американским оборудованием крайне негативно воспринимается на юго-востоке страны, где тлеет конфликт. Накануне президент Украины Петр Порошенко поздравил жителей Донецка с днем города, который традиционно отмечается в день шахтера — последнее воскресенье августа. 

«Украинский Донецк празднует сегодня день рождения. С днем города, дорогие дончане! Мы вас любим, мы о вас помним и упорно боремся за ваше возвращение в Украину», — написал Порошенко на своей странице в Facebook, подкрепив пост видеозаписью исполнения украинского гимна со стадиона «Донецк Арена». 

Соцсети буквально взорвались гневными комментариями после публикации президента Украины. Смысл большинства сводился к тому, что люди негодовали по поводу действий украинских военных. 

«Подкрепи поздравления очередным обстрелом и скажи, что это они сами себя обстреляли, тебе врать не привыкать», — писали юзеры Twitter

Осудили заявление Порошенко и российские власти, которые усмотрели в словах президента Украины издевку. 

«Сначала попытался оставить жителей Донецка без воды и света, перекрыв их поступление с Украины, лишил стариков пенсий, а сегодня под аккомпанемент бомбовых ударов, к которым он как президент страны и верховный главнокомандующий имеет самое прямое отношение, поздравляет с Днем города жителей того же Донецка», — сказал РИА Новости зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

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