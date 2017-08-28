Информационная волна по делу о 100 килограммах долларов заставила нас обратить внимание на Химкинский суд. Сколько сказочных решений, сколько мистических исчезновений улик! Мы только начали раскопки, и сразу утонули. Для начала — в имени председателя суда, который Вадим не то Агеенко, не то Шенгелия и по отчеству то ли Михайлович, то ли Шамильевич. Но это же не проблема, правда? Подумаешь, мужчина отказался от имени своего отца? Может, там такой отец был, что стыдно носить отчество Шамильевич. Вот, привязались… Да и вообще, мало ли сочинских судей при переезде в столицу меняют имена и отчества, пытаясь скрыть свои корни? Ох, кажется, мало! Нам больше ни одного найти не удалось. И мы начали копать глубже.

Например, в последнем громком деле Вачевских против Еремина, том самом, о 100 килограммах долларов, нас заинтересовали показания свидетелей. Несколько человек утверждают, что председатель Химкинского суда позволил себе угрожать одному из своих сотрудников. Женщине, кстати. Кому интересны детали дела со сканами и самыми интересными выдержками, вам сюда. Мы же вкратце напомним, что бизнесмен Вачевских обвиняет коллекционера Еремина в невыплате долга в 10 миллионов долларов на основании расписки, которую, якобы Еремин написал. И в которой, к слову, указано, что все судебные споры по этой расписке будут решаться в Химкинском суде. По той ссылке, которую мы дали, вы найдете множество волшебных деталей дела, в частности, о главном герое наших раскопок — Вадиме Агеенко. А мы вернемся к его угрозам.

Адресата этих угроз зовут Александра Щедрина, и теперь она уже больше не работает в Химкинском городском суде. Ее уволили за ее подчиненную, которая выдала отвечику Еремину оригинал той самой расписки из дела. Агеенко пытался возбудить против Щедриной уголовное дело, но прокуратура отказывала шесть раз подряд. Агеенко начал рисовать перед Александрой живописные полотна отрезанных пальцев ее детей.

Кстати, сама Александра считает, что, выдав расписку, на основании которой обвинялся Еремин, и которая уже дважды была признана поддельной, она спасла, по сути, главную улику от уничтожения. Цитата: «я думаю, что расписка впоследствии исчезла бы из дела в суде, после сдачи мной гражданского дела в архив». И, если честно, сложно в этом сомневаться — вот как хранятся в Химкинском городском суде гражданские и уголовные дела.

В буквальном смысле — под ногами. Отсюда что угодно может пропасть. Даже дело целиком. Камер, кстати, не видно, так что, если что-то пропадет, виновника, возможно, и не найдут. Интересно, сотрудников, которые допускают такое «ответственное» хранение важнейших документов, уволят за халатность, как уволили Щедрину?

Но есть более весомый аргумент в поддержку подозрения Александры. Улики из дел, которые рассматривались в Химкинском суде, где председательствует Вадим Агеенко уже пропадали. Например, трусы. С кошечкой. Нет, это не шутка. Было дело в Химкинском горсуде, в котором некто Александр Ионов обвинялся в изнасиловании несовершеннолетней. И до сих пор обвиняется, с 2013 года. Вот трусы этой нимфы, которую якобы изнасиловали, — в деле сначала внезапно появились, стали единственным вещественным доказательством обвинения, с них сняли некоторые «биологические выделения», провели их экспретизу, которая показала, что это не что иное, как сперма Ионова, а потом трусы так же внезапно исчезли. Теперь никакой повторной экспертизы не провести и не доказать, что «биологические выделения» на этой кошечке принадлежали другому человеку. А может быть, и вовсе не были ни выделениями, ни биологическими. Нет улики-то больше.

Напомним, улика исчезла из дела, которое вел Химкинский городской суд под председательством Вадима Агеенко. В чем суть этого «дела о трусах»? Всё еще проще, чем с распиской Еремина, которую за него написал кто-то другой. Здесь просто у обвиняемого в педофелии Ионова оказались в собственности две квартиры (в Москве и Феодосии), а бывшая жена его родного дяди оказалась риэлтором агентства «Миэль». А та нимфетка, которая заявила на Ионова об изнасиловании, оказалась приемной дочерью этого риэлтора. Изначально прибежала к Александру якобы за помощью: жить дома невозможно, между родителями война, мать ее бьет, помогите, пустите пожить. Алекснадр устроил четырнадцатилетнюю девочку на время к семье друзей, и тут нимфа начала закатывать такие истерики, что пришлось везти ее в больницу. Там-то Александра и повязали. То есть, именно так: в больнице уже поджидают правоохранители, и тут же, перед ними, нимфетка заявляет, что этот человек (Александр Ионов) изнасиловал ее две недели назад. То есть, Александра сначала задерживают, а потом уже девочка его обвиняет. Не должно ли быть наоборот? Да бросьте. Это «наоборот» работает при реальном обвинении, не при подстроенном.

Обвиняемого доставляют в СИЗО Зеленограда. А куда попадает дело? Бинго! В Химкинский суд, где и начинают мистическим образом появляться, а потом магическим образом пропадать улики. Фантастика! Господин Агеенко, вы волшебник! Конечно, Ионов признан виновным.

К слову, один из следователей следственного отдела по городу Химки ГСУ СК, который вел дело Ионова, сейчас осужден за взяточничество. Николай Дорошенко приговорен к шести годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Может быть, действительно, просто попался. Но, с учетом того, что виновным Дорошенко признал тот же самый Химкинский горсуд, у наших коллег есть предположение, что, наоборот — мешал. Мешал творить волшебство и магию с уликами. Возможно, даже говорил, что дело против Ионова шито белыми нитками, что не сходятся факты. Может, даже самому Агеенко пытался что-то объяснить. Кто же знает?

С судьями биться тяжело: у них власть, у них связи. Александра Щедрина дает показания следователю: «Он [Агеенко] угрожал мне, что, поскольку я – никто, а он всемогущий человек (!), то в отношении меня будет возбуждено уголовное дело за взятку». Ух ты, опять взятка! Неужели наши коллеги были правы по поводу Дорошенко из предыдущего абзаца? Ну а почему нет? Поднять модные флаги борьбы с коррупцией и посадить неугодных и мешающих коллег на кол под этими флагами — это тренд, это понравится и высшему руководству и прессе. Вариант. Только дело Дорошенко проходит очень тихо, а Щедрина внезапно начинает борьбу и находит сторонников в рядах журналистов. В частности, нас. Похоже, на кол в этот раз — не получится.

Кстати, вот вам еще пара фактов на закуску: «всемогущиий» Агеенко, председатель Химкинского городского суда вместе с семьей зарегистрирован и фактически проживает в Москве на Лесной улице, в доме №63. Строение и номер квартиры мы, конечно, опустим. Но мы выяснили, что именно квартира эта принадлежит земляку судьи Агеенко – Чурбанову Валерию Александровичу.

Чурбанов проходит обвиняемым по многоэпизодному уголовному делу по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) и находится сейчас в СИЗО. Интересненько… Дело о 100 килограммах долларов еще не забыли? Истец по тому делу Константин Вачевских, который требовал рассмотрения дела именно в Химкинском горсуде, тоже в данный момент… проходит обвиняемым по многоэпизодному уголовному делу по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере)! И тоже находится в СИЗО. Какое волшебное совпадение. Кстати, вот по этой ссылке вы можете послушать радиопрограмму, в которой подробно разъясняются мошеннические схемы Вачевских, с помощью которых он стал миллиардером.

Замечательные у Агеенко друзья. В том, что они именно друзья председателя суда, сомневаться не приходится: по иску Вачевских именно Химкинский суд выносит решение, так нужное Вачевских, а с Чурбановым, похоже, вообще дружат семьями. Например, Чурбанова Ольга Алексеевна (жена Чурбанова) вместе с Яной Вадимовной Агеенко (дочь Агеенко) до мая 2016 года совместно владели ООО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ОРИОН МЕНЕДЖМЕНТ». Деятельность компании прекращена на основании п.2 ст.21.1 ФЗ от 08.08.2001 №129-ФЗ, то есть, за полное отсутствие деятельности в течение 12 месяцев.

Ну и последнее. Как только начала подниматься информационная волна по делу Вачевских и Щедриной (да, против нее тоже возбудили в тех же Химках уголовное дело), председатель Химкинского горсуда сбежал в отпуск. До октября. Но, говорят, он не отдыхает, а размещает собственные заказные публикации, в которых старательно избегает фактов, а так же пытается вычистить все публикации, «порочащие его честное имя»

Мы, на всякий случай, сохранили скриншоты всех опубликованных статей. И продолжаем свое журналистское расследование, главный герой которого — всемогущий председатель Химкинского городского суда, Вадим Агеенко.