Структуры Олега Дерипаски (компания Евросибэнерго», входит в холдинг En+) и «Газпрома», производящие электроэнергию, заинтересовали российских производителей криптовалют, пишет газета «Ведомости». Дело в том, что процесс производства криптовалют требует длительной работы мощных компьютеров, а потом является энергозатратным.

По словам представителя «Евросибэнерго», у компании есть «существенные резервы мощности в Сибири, на Урале и в европейской части России, оставшиеся после закрытия нескольких производств» – более 70 площадок с инфраструктурой, предполагающей возможность быстрого подключения к электросетям и подстанциям, и недорогой энергией. Он пояснил, что компания получила уже десятки обращений майнеров, но пока сотрудничество с ними еще только обсуждается.

Аналогичные услуги потребителям стали предлагать в ОГК-2 (входит в «Газпром энергохолдинг»), добавляет газета.

Означает ли интерес производителей криптовалют к предложениям производителей электроэнергии, что Россию ожидает значительный рост майнинга и бум производства криптовалют? Прокомментировать ситуацию для «Полит.ру» согласился Сергей Хестанов, доцент кафедры фондовых рынков и финансового инжиниринга факультета финансов и банковского дела (ФФБД) РАНХиГС, советник по макроэкономике гендиректора компании «Открытие брокер».

По его словам, это еще не означает, что реальные потребности манейров (то есть производителей криптовалют) очень велики или могут быстро вырасти – все дело в том, что покупать электроэнергию непосредственно у производителей выходит куда дешевле. А стоимость электроэнергия, по оценке самих майнеров, составляет до 30% от стоимости производства криптовалюты.

Сергей Хестанов

«Дело тут не столько в количестве электроэнергии, которое нужно для майнинга, хотя ее требуется довольно много, сколько в ее цене. Производители электроэнергии – при условии, что потребитель покупает электроэнергию непосредственно у них, – назначают не очень высокую цену.

Вообще у нас рынок электроэнергии устроен довольно сложно: существует оптовый рынок, где низкие цены, но при этом – долгосрочные контракты. То есть покупатели на этом рынке заранее обязаны заключить контракт на то, сколько электроэнергии и по какому графику они будут потреблять. Эта электроэнергия стоит на заметно меньше, чем та, с которой уже непосредственно имеют дело граждане.

Поскольку майнинг криптовалют предусматривает довольно большой расход электроэнергии, то для того, чтобы процесс был дешевле, майнерам интересно покупать эту электроэнергию непосредственно у производителя. Именно с этим интерес майнеров к предложениям производителей энергии и связан. То есть тут вопрос не в том, что они собираются ее потребить в таком количестве, что полностью электростанцию загрузили бы, а в том, что они хотят получить доступ к электроэнергии по ценам производителя.

Здесь есть некоторые сложности юридического характера, но если разместить оборудование непосредственно на территории электростанции (а технически это вполне возможно), то существует возможность получать электроэнергию непосредственно по ценам производителя.

Производство туалетной бумаги

Кстати, забавно, но один из небольших производителей туалетной бумаги (а в ее производстве тоже значительны затраты на электроэнергию) разметил производство на территории электростанции, причем на территории ГЭС, получив сразу и воду, и электроэнергию по доступной цене, и приобрел в своем регионе определенные ценовые преимущества за счет этого. Тут тот же принцип, несмотря на то, что производство туалетной бумаги и майнинг криптовалют как процессы непохожи. При условии, что электроэнергия определяет значительную часть себестоимости процесса, подобного рода сотрудничество для сторон представляет значительный интерес.

Если говорить о крупном производстве, то такого же рода сотрудничество – с непосредственной покупкой электроэнергии у производителя – распространено в производстве алюминия. Довольно часто алюминиевые заводы даже специально размещались вблизи больших электростанций – с целью снизить затраты на производство.

Так что и в случае с криптовалютами ничего удивительного нет. Но все же надо понимать, что майнинг в России – это не такие объемы, чтобы они могли всерьез загрузить какую-то электростанцию. Здесь вопрос в цене, а для российской экономики добыча криптовалют – все-таки скорее редкий, экзотический вид деятельности, который не играет никакой существенной роли в российском бюджете», – сказал Сергей Хестанов.

Комментируя предложение Общероссийского народного фронта о создании так называемой «зеленой» криптовалюты, которая производилась бы с использованием технологий исключительно «зеленой» энергетики, он отметил, что видит тут не столько экономический смысл, сколько стремление привлечь внимание к проекту.

Возобновляемые источники энергии / pixabay.com

«На самом деле создать можно абсолютно любую криптовалюту – это просто желание привлечь внимание к проекту. Поскольку технически никто никому не мешает создавать любую криптовалюту (а можно даже и не одну сразу, а несколько), то тут очень важным моментом становится именно привлечение внимания к продукту. Для этой цели хороши все средства. Уже анонсирована и «кошерная» криптовалюта, так что появление «зеленой» никого не удивит.

Кстати говоря, Фридрих фон Хайек, нобелевский лауреат, который писал научную работу о частных деньгах в далеком1975 году (а криптовалюты и есть частные деньги), считал, что должны появиться такие частные деньги, которые будут привязаны к каким-то активам. Так вот, здесь интереснее не какие-то атрибуты типа кошерности или «зелености» криптовалют, а момент, когда же наконец появятся криптовалюты, привязанные к какому-то активу. Вот это будет гораздо важнее с точки зрения влияния на экономику», – объяснил Сергей Хестанов.

Добавим, что государство все еще достаточно настороженно относится к криптовалютам. Так, 28 августа стало известно, что Минфин предложил разрешить покупку их только квалифицированным инвесторам. Об этом замминистра финансов Алексей Моисеев заявил в интервью телеканалу «Россия 24». Продавать же криптовалюту, по его мнению, нужно только через биржу.