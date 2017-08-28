В сентябре в России пройдут 16 губернаторских выборов, при этом только в 2 регионах, Карелии и Кировской области, есть «некий конкурентный потенциал», указывает в своем докладе Фонд развития гражданского общества. Доклад имеется в распоряжении «Полит.ру».

Эксперты пришли к выводу, что снижение конкурентности выборов является тенденцией последних пяти лет, а значит муниципальный фильтр нуждается в реформе, но не отмене. Эксперты фонда предлагают освобождать партии от фильтра, если у них есть представительство не менее чем в 25% муниципалитетов.

Говоря о конкуренции в регионах, эксперты признают, что вероятность второго тура ничтожна мала где угодно. Но, тем не менее, минимальные признаки конкурентной кампании есть в Карелии и Кировской области. «Ирина Петеляева не может победить Артура Парфенчикова и вряд ли способна добиться второго тура, однако при определенном раскладе ей по силам сбить его результат до 55–53%. Парфенчиков получит самый низкий результат из врио», — говорится в докладе. Авторы напоминают, что, заняв второе место на выборах мэра Петрозаводска в 2002 году (11,3%), госпожа Петеляева стала первой из «карельских оппозиционерок», а в 2016 году на выборах в Госдуму по Карельскому округу заняла второе место (17,5%).

Ирина Петеляева, заместитель Председателя Законодательного Собрания Республики Карелия / karelia-zs.ru

Потенциал коммуниста Сергея Мамаева в Кировской области эксперты ФоРГО оценивают ниже и считают его «менее опасным» для врио губернатора Игоря Васильева, а его успех на выборах главы Марий Эл в 2015 году (32,3%) объясняется «антирейтингом» Леонида Маркелова, который тогда был главой республики. Но даже с учетом обвинений в коррупции, выдвинутых против кировского губернатора Никиты Белых, считают авторы доклада, Мамаев может рассчитывать в Кировской области лишь на 15,9% (это антирейтинг Белых).

С учетом этого авторы доклада считают, что институт муниципального фильтра нуждается в серьезной реновации. Эксперты предлагают освободить от сбора подписей кандидатов в губернаторы от партий, которые представлены хотя бы в четверти муниципальных округов региона. Кроме того, предлагается снизить верхнюю планку фильтра и запретить сбор большего количества подписей, чем нужно для регистрации кандидата на выборах. Сейчас оппозиционные кандидаты часто обвиняют действующих губернаторов в том, что они заранее собирают подписи практически всех муниципальных депутатов, чтобы блокировать таким образом выдвижение неугодных кандидатов.

При этом сохранить процедуру сбора подписей муниципальных депутатов нужно, считают эксперты, это стимулирует партии выдвигать кандидатов на местных выборах.

Сбор подписей / mskagency.ru

Авторы доклада признают, что иногда власти манипулируют муниципальным фильтром. В 2012 году в Новгородской области преодолеть его удалось только одной парламентской партии — ЛДПР, напоминают они. Сомнительной авторам доклада кажется ситуация с известным политиком и сенатором от КПРФ Вячеславом Мархаевым, который в этом году не смог собрать подписи муниципальных депутатов в Бурятии, хотя двое его «малоизвестных» конкурентов «легко проскочили» фильтр. В то же время ряду оппозиционных кандидатов удалось пройти фильтр либо самостоятельно (как Владимиру Петрову, выдвинувшемуся от «Гражданской силы» в Алтайском крае в 2014 году), либо с помощью «Единой России» (как оппозиционеру Алексею Навальному на выборах мэра Москвы в 2013 году). Поэтому отменять процедуру сбора подписей совсем, по их мнению, не стоит.

Отметим, что на отмене или, по крайней мере, реформе муниципального фильтра настаивают все оппозиционные партии, в том числе и парламентские. Даже глава ЦИКа Элла Памфилова заявляла, что законодателю необходимо реформировать муниципальный фильтр.