«Коммерсантъ» в статье «Центру имени Хруничева никак не поздоровится» пишет, что выделенных предприятию 65 млрд рублей оказалось недостаточно.

«За дешевым рублем»: въездной поток туристов вырос за лето.

«Цены на пшеницу ушли в прошлое»: цены на пшеницу четвертого класса в России опустились до 7,7 тысяч рублей за тонну, это минимум с осени 2014 года.

«ФТС уполномочена остановить»: таможенникам позволят проверять грузовики на дороге.

РБК в статье «Строительство просело» пишет о неутешительных финансовых итогах полугодия, которые подведены Росстатом.

В статье с характерным заголовком «Микро-» написано, что МФО нарастили закредитованность россиян.

«В Тулу со своими сапогами»: ретейлер Kari откроет собственное производство.

Новые подробности дела о взломе кремлевской почты рассказываются в статье «"Шалтай-Болтай" раскололся».

«Известия»: «Мировые бренды одежды расширяют производство в России». Производить одежду в России становится почти так же выгодно, как и в Китае.

«Банки могут обязать собирать биометрию россиян»: ЦБ предложил создать единую биометрическую систему, которая позволит россиянам стать клиентом любого банка без явки в его офис.

«Минздрав назвал 300 рублей оптимальной ценой за бутылку водки»: по мнению министерства, водка должна дорожать быстрее инфляции, тогда население будет переходить на менее крепкие напитки.

«Минприроды предложило разрешить сплошные рубки возле Байкала»: в ведомстве считают, что эта мера поможет спасти леса вокруг озера от пожаров.

«Газета.ru»: «Меркель ругают за американский акцент». В Германии развернулись предвыборные баталии вокруг поста канцлера.

«Им бы фильтр взять и отменить»: околокремлевский фонд предлагает изменить муниципальный фильтр.

Почему Израиль пригрозил перестать финансировать ООН написано в статье «ООН останется без денег Израиля».

The Economist: «"Братья-мусульмане" отступают. Всеобщие репрессии — неправильный способ взаимодействия с политическими исламистами» (The Muslim Brotherhood in retreat: Blanket repression is the wrong way to deal with political Islamists). Исламистская группировка «Братья-мусульмане» — прагматичное движение, и их нельзя игнорировать.

«Главу "Самсунга" приговорили к тюремному заключению» (Samsung’s boss is sentenced to prison). В отличие от других заключенных руководителей чеболей, его невозможно помиловать.

Bloomberg: «Британская Лейбористская партия поддерживает сохранение доступа к единому рынку во время Brexit'а» (UK Labour Party Backs Single Market Membership During Brexit). Британские лейбористы теперь хотят, чтобы Британия как можно дольше оставалась участницей единого европейского рынка. Это идет вразрез с предполагаемой стратегией премьер-министра Британии Терезы Мэй.

«Банки против новой эры ядерного террора» (Banking Against the New Age of Nuclear Terror). Ядерная напряженность в мире достигла рекордного уровня со времен окончания холодной войны.

The Wall Street Journal: «Британская Лейбористская партия очертила ясную позицию по поводу Brexit'а» (U.K.’s Labour Party Sets Clear Stance on Brexit). Британская оппозиция готова бросить вызов премьер-министру.

«Иракские силы отбили Талль-Афар у "Исламского государства"». (Iraqi Forces Seize Tal Afar From Islamic State). Иракские вооруженные силы изгнали боевиков «Исламского государства» (террористическая организация, запрещена в РФ) из Талль-Афара, одержав тем самым не только стратегическую, но и символическую победу.