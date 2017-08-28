Рост экономики в годовом выражении в июле снизился до 1,5%, говорится в опубликованном Минэкономразвития мониторинге «Картина экономики». По итогам июня годовой рост составлял 2,5%.

Самое неприятное, что сейчас в России, по итогам примерно трехлетней рецессии, идет спор как быстро растет экономика, на 1% в год или на 2%. Такие темпы роста сравнимы самыми развитыми и богатыми странами Европы и заметно отстают от общемировых. И, уж конечно, ни о каком восстановительном росте говорить не приходится.

Конечно, рост на 2% лучше, чем рост на 1% и несравнимо лучше, чем падение на 3%. Но неужели невозможно говорить обо всем этом чуть менее пафосно?