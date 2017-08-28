Кинорежиссер Станислав Говорухин, занимающий пост руководителя комитета Госдумы по культуре, не намерен больше снимать фильмы. Об этом сам Говорухин заявил 27 августа на встрече с представителями общественности в ходе поездки в Удмуртию. Режиссер объяснил свое решение тем, что считает последнюю свою картину «Конец прекрасной эпохи» лучшей и сомневается, что сможет превзойти ее.

«Я до сих пор считаю, что это моя лучшая картина. Более того, я решил больше вообще ничего не снимать, потому что мне кажется, что лучше уже не сделать», – приводит его слова информационное агентство «Интерфакс». Говорухин добавил, что фильм этот получился во многом автобиографичным, хотя и был снят по мотивам произведений Сергея Довлатова.

«Конец прекрасной эпохи», который снят по мотивам сборника новелл Довлатова «Компромисс», вышел на экраны в 2015 году. С тех пор о новых проектах Говорухина в СМИ практически не упоминалось, хотя, по словам киноманов, за последние три года он снял еще три фильма. Более того, уже во время съемок «Конца прекрасной эпохи» снимался документальный фильм о том, как режиссер работал над последней картиной.

Кадр из фильма режиссера С.Говорухина "Конец прекрасной эпохи" / kinopoisk.ru

Напомним, о намерении уйти из кино Говорухин заявлял и летом 2013 года, когда на экраны была выпущена его драма «Weekend». Тогда, по сообщению СМИ, режиссера обескуражил смех в зале при первых показах фильма на фестивале «Кинотавр». Он сказал, что его кинематографическое видение «не рифмуется» с «Кинотавром» и что аудиторию фестиваля он не может назвать своей. «Мой зритель – человек, который читает книжки, а не телефон», и – цитирует его слова интернет-издание «Лента.ру».

Однако через некоторое время Говорухин изменил свое решение и начал снимать «Конец прекрасной эпохи», который называет своей лучшей работой. Тем не менее, режиссера воспринимают в основном как создателя таких фильмов, как «Место встречи изменить нельзя», «Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна» «Десять негритят», «Так жить нельзя», «Ворошиловский стрелок», «Благословите женщину» – то есть достаточно старых картин, показала реакция социальных сетей.

«Лучшее, что он снял, –"Место встречи изменить нельзя" и "Дети Капитана Гранта". Так что спасибо за прекрасные фильмы», «Ну, Станислав Сергеевич уже снял достаточно хороших фильмов. Человек не хочет снимать то, что будет заведомо хуже того, что уже сделано», «Досадно. Значит, обещанного "Место встречи изменить нельзя - 2" уже окончательно не будет (расследование гибели Жеглова)», – такие отклики преобладают в соцсети Facebook.

Кадр из фильма режиссера С.Говорухина "Место встречи изменить нельзя" / kinopoisk.ru

Многие высказываются в поддержку этого решения: «Мудрое решение! Станислав Говорухин решил больше не снимать кинофильмы. И правильно, на мой взгляд, сделал, если вспомнить, какая творческая неудача с возрастом постигла его коллег-кинематографистов Рязанова и Данелию. Да и Никита Михалков стал, как говорится, не торт...», «И прав. Последнее кино славное, хорошая точка. Включая название. А почувствует желание вернуться – кто ж ему запретит», «Это как в спорте – важно вовремя уйти. Но для этого надо обладать самокритичностью и (что касается деятелей искусства) тонким художественным вкусом. Никита Михалков своими последними фильмами показывает, что, к сожалению, ни тем, ни другим не обладает и, в конечном счете, не дорожит своей репутацией», «"Конец прекрасной эпохи" – действительно неплохой фильм. Хорошо, если он будет последним у Говорухина».

Другие пользователи считают, что Говорухину стоило бы закончить карьеру политика, а не режиссера. «Лучше бы наоборот – снимал фильмы и не лез куда не надо...», «Фильм «Конец прекрасной эпохи» замечательный (также "Место встречи изменить нельзя", "Ворошиловский стрелок" и др), и режиссёр Станислав Говорухин замечательный! Но вот деятель "Единой России" и доверенное лицо президента Путина – это яркий диссонанс, сдвиг человеческого сознания», «Лучше бы он завершил другую карьеру – политическую, а то потомкам будет стыдно смотреть его фильмы. Вот о чем ему нужно бы подумать», «Настоящий, уважающий себя художник всегда дистанцируется от любой власти, особенно от такой как в РФ, авторитарной!», – пишут они.

Некоторые из тех, кто любит фильмы Говорухина, считают, что и последняя снятая им лента действительно хороша, если не блестяща. «Я вчера прочла, что Говорухин больше не будет снимать кино и узнала, что в 2015 он снял фильм " Конец прекрасной эпохи" Тут же посмотрела его. И скажу вам, что фильм сделал Мастер. Ни годы, ни возраст, ни что-то другое не изменили почерк Говорухина. Он не превратился в брюзжащего старца. Напротив. Он снимает тоньше. Он молод и силен. Фильм – шедевр. Передано обаяние эпохи, передано ощущение тихого счастья на фоне начала развала. <…>Мирная, милая жизнь и смена вех – все там есть. И сохранен живой юмор Довлатова. Актерский состав подобран бесподобно», , «Да, в последние годы Говорухин был известен в основном как видный деятель "Единой России" и доверенное лицо президента. Но несмотря на это фильм "Конец прекрасной эпохи" – прекрасная экранизация рассказов Сергея Довлатова, жестокая ирония советского бытия! Сперва, посмотрев этот фильм, я не мог поверить, что его снял Говорухин! Ведь он в 2011 г. был избран главой предвыборного штаба Владимира Путина. Для меня это – ложка дёгтя.... Но Говорухин – режиссёр замечательный! Получается, что искусство превыше политики», – отмечают пользователи Facebook.

С.Говорухин и В.Путин / kremlin.ru

Встречаются высказывания тех, кто ценит и работу Станислава Говорухина в Госдуме. «По-моему, этим нужно восхищаться. Что хоть один порядочный человек оказался в, скажем, "непростом организме"... Зато сколько он толковых законов провел...», – выражают они мнение в ответ на вопрос, лучше ли режиссеру быть только депутатом. Комментируют новость и те пользователи соцсетей, которые негативно оценивают и личность, и творчество режиссера. «Замечательное решение, ещё бы он оставил должность председателя комитета Госдумы по культуре в связи с провальным состоянием культуры в РФ», «И правильно, нет у него времени на такую ерунду!», – в таком ключе реагируют на новость они.

В целом же она не стала сенсацией. «Так он, судя по всему, и сам понял, что лучше остаться в памяти людей автором уже созданных фильмов», «Он уже вписал себя в историю!», «Согласна, <…>, лучше помнить хорошие старые фильмы, чем плодить бездарное кино», «…вы думаете, так легко кино снять??? Человеку 23 марта 81 год исполнился», – резюмируют пользователи Facebook.

Самые известные фильмы Говорухина:

1967 Вертикаль

1968 День ангела

1969 Белый взрыв

1972 Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо

1974 Контрабанда

1977 Ветер «Надежды»

1979 Место встречи изменить нельзя

1981 Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна

1985 В поисках капитана Гранта

1987 Десять негритят

1988 Брызги шампанского

1989 Александр Солженицын (объёмное интервью с писателем о его жизни и творчестве)

1990 Так жить нельзя

1992 Россия, которую мы потеряли

1992 Вторжение

1993 Час негодяев (фильм-репортаж о событиях октября 1993 года)

1994 Великая криминальная революция

1999 Ворошиловский стрелок

2003 Благословите женщину

2005 Не хлебом единым

2007 Артистка

2009 Пассажирка

2010 В стиле jazz

2013 Weekend

2015 Конец прекрасной эпохи