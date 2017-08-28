На территориях, прилегающих к границе между Сирией и Ливаном, установлено перемирие. Этому предшествовало наступление на находившихся там боевиков «Исламского государства» (ИГ, террористическая организация, запрещена в РФ), которое вели, с одной стороны, ливанские военные, а с другой стороны, Сирия и «Хизбалла». Англоязычные СМИ в этой истории больше всего занимает вопрос о сотрудничестве Ливана с его партнерами по наступлению.

Канадский канал CBC со ссылкой на Associated Press сообщает, что на пограничной территории Сирии и Ливана установлен режим прекращения огня, после того как ливанская армия с одной стороны и сирийские вооруженные силы и «Хизбалла» в течение недели вели боевые действия против ИГ. Силы по обе стороны границы утверждают, что они вытеснили боевиков ИГ из большей части пограничной области. Ливанские военные, отмечает CBC, действовавшие при поддержке США, утверждают, что перемирие они установили без координации с сирийской стороной. По их версии, целью прекращения огня было создание условий для переговоров о судьбе нескольких ливанских солдат, которые были захвачены боевиками три года назад.

По версии «Хизбаллы» и сирийской армии, это перемирие, также именуемое «Каламунским перемирием», - это подготовительная стадия к установлению полноценного мира на этой территории. «Хизбалла», отмечают авторы, которая считается на Западе террористической организацией, поддерживала силы президента Сирии Башара Асада начиная с 2013 г. Ливанские политики относились к гражданскому конфликту в Сирии по-разному. Многие из них были категорически против прямого сотрудничества с правительством Асада.

Бойцы организации "Хизбалла" / YouTube.com

О начале этого встречного выступления Сирии/«Хизбаллы» и Ливана против ИГ BBC писала еще в конце июля. В том материале говорилось, что в этой области находилось около 1000 боевиков, в том числе из ИГ. Тогда высказывались опасения, что эта операция может стать угрозой безопасности тысячам сирийских беженцев, которые находились в расположенном неподалеку ливанском городе Арсале.

В нынешнем материале BBC также подчеркивает, что ливанская сторона отрицает какую-либо координацию с «Хизбаллой», потому что «Хизбалла» считается в США террористической организацией, и связи с ней могут быть политически чувствительными для Ливана, особенно в том, что касается военной поддержки, которую предоставляют ему США. При этом и «Хизбалла», и ливанское руководство сходятся в том, что боевики ИГ в основном вытеснены с территории за исключением одной небольшой группы.

Между тем, отмечает BBC, в пользу координации говорят косвенные свидетельства. Помимо того, что перемирие было установлено в один и тот же день, одновременно началось и июльское наступление. Захват территории с обеих сторон также проводился очень слаженно. По всей видимости, заключает комментатор, нынешняя официальная позиция выражает компромисс между руководящими силами Ливана в отношении взаимодействия с сирийским правительством в условиях растущего влияния «Хизбаллы» в их стране.

Сирия. Башар Асад на демонстрации

NY Times прямо называет ливанско-сирийское наступление на ИГ совместной операцией — особенно в его финальной стадии, продолжавшейся в течение прошлой недели. Отрицание сотрудничества позиционируется как дипломатический реверанс во избежание обвинений в поддержке сирийского правительства и «Хизбаллы».