Минэкономразвития предложило с 2018 года отменить налог на движимое имущество компаний, чтобы не мешать инвестициям в модернизацию производства. Министерство финансов опасается сокращения налоговых поступлений и выступает против, хотя и признает несовершенство нынешнего механизма, когда покупка нового оборудования сопряжена с ростом нагрузки на бизнес. Об этом в понедельник пишут «Ведомости».

Федеральная льгота по налогу на движимое имущество была введена в конце 2012 года и относилась только к имуществу, которое было поставлено на баланс после 2013 года. Тогда правительство объясняло, что необходимо стимулировать покупку нового оборудования. Со следующего года решать о том, сохранять льготу или нет должны правительства регионов — пока только Татарстан изъявил желание льготу сохранить.

О проблеме говорили на совещании по развитию легкой промышленности с участием президента Владимира Путина. Председатель совета директоров группы «Русская кожа» Игорь Сурин обратил внимание главы государства на эту проблему и предложил освобождать новое оборудование от налога минимум на три года.

«То есть освобождено от налогов все оборудование, но с 1 января 2018 года возможность применения данной льготы передана в регионы. Но регионы все разные по своему экономическому состоянию, какие-то регионы дотационные, какие-то нет. Может получиться так, что мы все сразу будем платить на все оборудование 2,2%. Вообще, если честно, все новое оборудование надо сегодня освобождать минимум на три года от налога, а все остальное оборудование — пусть на региональном уровне принимают решение — применять льготу или нет», — сказал Сурин.

В.Путин на кожевенном заводе / kremlin.ru

Президент обратился к министрам экономики и финансов по этому вопросу, но их отношение к льготе оказалось диаметрально противоположным. Министр экономического развития Максим Орешкин назвал налог «вредным», поскольку он тормозит инвестиционную активность в регионах. «Ведомостям» Орешкин сообщил, что движимое имущество вовсе следует полностью исключить из объектов налогообложения. А вот министр финансов Антон Силуанов считает передачу льготы в ведение регионов правильной, поскольку это поддержит местные бюджеты. При этом Силуанов признал, что механизм налогообложения нужно настроить, чтобы не мешать модернизации.

Опрошенные «Ведомостями» эксперты говорят, что многие компании рассчитывают на продление льготы, ее окончательная отмена ударит по их долгосрочным планам, существенно увеличит налоговую нагрузку, а также отразится на финансовой отчетности: по международным стандартам такой налог считается стоимостью актива и уменьшает показатель EBITDA.

Отметим, что пока что главной темой для обсуждения являлось повышение налогов с 2018 года — ранее президент Владимир Путин обещал не увеличивать налоговую нагрузку на бизнес до ближайших выборов. Однако бюджет сводится с большим дефицитом и Министерство финансов, которое отвечает за наполняемость казны, настаивает на том, что фискальная нагрузка на россиян, в том числе и на бизнес, должна возрасти.

Бизнесмен. Галстук / pixabay.com

А Министерство экономического развития, как и следует из названия, «отвечает» за рост экономики, поэтому часто отстаивает снижение налоговой нагрузки на бизнес — это стимулирует компании вкладывать в собственное развитие, а предпринимателей — открывать новые направления.