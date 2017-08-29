Американские СМИ обсуждают ураган «Харви», ударивший по штату Техас. Это событие оказалось для комментаторов удобным поводом, чтобы вспомнить те темы, которые им представляются наиболее важными. В их числе глобальное потепление, система страхования и энергетика.

Wall Street Journal больше всего обеспокоен состоянием энергетической инфраструктуры. Ураган в очередной раз напомнил, как важно поддерживать ее стабильность и насколько она уязвима в нынешнем состоянии. После того как США ввели эмбарго на арабскую нефть, им пришлось оперативно пополнять свой стратегический резерв топлива, чтобы его хватило на 94-дневный перебой в импорте. Конечно, ситуация с энергоснабжением уже значительно изменилась. Сейчас США импортируют на 25% меньше нефти, чем еще десять лет назад, а экспортируют более миллиона баррелей в день, в то время как еще недавно они вообще почти не экспортировали нефть. Но это скорее результат удачного стечения обстоятельств, а не целенаправленных усилий.

В понедельник, отмечается в другом материале WSJ, из-за шторма на 15% снизилась производительность американских нефтеперерабатывающих заводов, и число вышедших из строя растет. В частности, корпорация Exxon Mobil сообщает, что ее техасское нефтеперерабатывающее предприятие работает в ограниченном режиме. Если ураган после Техаса направится еще и на Луизиану, то производительность в общей сложности может снизиться на 30%.

Наводнение - последствие урагана / pixabay.com

Еще одна важная сторона этой истории, по оценкам WSJ, - это неожиданные финансовые вызовы американскому конгрессу. В США федеральная система страхования при стихийных бедствиях находится сейчас в тяжелом положении из-за множества долгов. Федеральная программа появилась около 50 лет назад. Это было связано с тем, что частные страховые компании считали страхование в случаях наводнений слишком рискованным делом. Так как программа погрязла в долгах, конгрессу предстоит решить вопрос о том, как усовершенствовать ее финансирование. Причем заниматься этим придется уже в условиях бедствия.

Еще одна проблема для конгресса в связи с ураганом состоит в том, что нужно откуда-то брать средства на восстановление объектов, которые не были застрахованы, но были повреждены и при этом необходимы. Что делать в таких случаях - спорный вопрос. Многие консервативные республиканцы стали возражать против помощи федерального уровня, после того как по восточному побережью США в 2012 г. ударил ураган «Сэнди».

Либеральная NY Times в связи с ураганом «Харви» сочла нужным обратиться к теме глобального потепления. Ссылаясь на ученых, автор одного из материалов пишет, что ущерб от урагана усугубляется метеорологическими факторами. В частности, из-за потепления воды в Мексиканском заливе усилился дождь, а из-за ослабления ветров ураган долго задерживается в одном месте.

Ураган на побережье США / pixabay.com

В последнее время, говорится в материале, у ученых становится все больше свидетельств, чтобы связывать экстремальные погодные явления с изменением климата. Хотя именно в применении к ураганам выстраивание таких связок затруднительно, потому что, будучи сложными системами, они испытывают влияние множества факторов, в том числе неизвестных. Тем не менее, отмечает автор, нельзя отрицать, что повышение глобальных температур нагревает океаны, а от этого вода быстрее испаряется в атмосферу. Все это повышает влажность и способствует выпадению экстремальных осадков.