Заголовки утра. 29 августа

«Коммерсантъ» в статье «Есть у девальвации конец» пишет, почему Минэкономики советует правительству смириться с реальным курсом.

«Налоги в подарок»: теперь долги до четырех тысяч рублей будет проще простить.

«Ускорению взяться неоткуда»: Минэкономики и ЦБ разошлись в оценках экономических перспектив второго полугодия.

Репортаж о том, как почему Владимир Путин так и не вышел на татами на чемпионате мира в столице Венгрии опубликован под заголовком «Медаль за город Дзюдопешт».

РБК: «Белорусская кухня несет потери». Раскрыта крупнейшая сеть поставщиков санкционных продуктов в Россию.

«Криптовалюту приберегут для биржи»: Минфин предложил новые правила использования биткоинов.

На каких валютах можно заработать в этом году написано в статье «Спекулянты вкладываются в развивающихся».

«Известия»: «Минпромторг изучает возможность импортозамещения в парфюмерии». Сейчас импортируется 90% ингредиентов для косметики.

«ЦБ разработал стандарт по аутсорсингу кибербезопасности»: банки, не имеющие ресурсов для создания системы информационной защиты, обязали привлекать к этой работе сторонние компании.

«Латвия не признает понятие "русскоязычное меньшинство"»: Рига возражает против использования этого термина и отвергает обвинения в дискриминации этнических русских.

«В России может появиться День отца»: соответствующая инициатива прорабатывается в администрации президента.

«Газета.ru»: «Ракета КНДР совершила прорыв». Северокорейская ракета преодолела 2,7 тысячи километров.

С чем Путин приехал в Венгрию написано в статье «Путин напомнил венграм теорию дзюдо».

«"Запад" напугал Прибалтику»: Россию заподозрили в занижении числа участников учений «Запад-2017».

The Economist: «Будущее исламизма. Может ли политический ислам выжить в современном мире?» (The future of Islamism: Can political Islam make it in the modern world?). Прогнозы на этот счет пока противоречивы.

«Свободная экономика небесплатна» (The “free” economy comes at a cost). Экономисты пытаются рассчитать, во сколько это может обойтись.

Bloomberg: «Барнье посоветовал Британии сосредоточиться на главных проблемах Brexit'а» (Barnier Tells U.K. to Focus on Key Brexit Issues). Главный переговорщик со стороны ЕС по отсоединению Британии обвинил ее в том, что она не относится к переговорам с должной серьезностью.

«Почему люди всё же поддерживают Трампа» (Why People Still Support Trump). Инцидент в Шарлотсвилле не привел к снижению позиции американского президента Дональда Трампа в рейтингах.

The Wall Street Journal: «Папа Франциск посетит Мьянму и Бангладеш» (Pope Francis to Visit Myanmar and Bangladesh). Папа римский Франциск собирается в ноябре приехать в Мьянму. Этот визит может привлечь больше международного внимания к тяготам местного мусульманского меньшинства.

«Августовские конфронтации Трампа: беспечность или расчет?» (Are Trump’s August Controversies Careless—Or Calculated?). Вокруг президента США Дональда Трампа в августе разразилось множество скандалов. Интерпретировать эту ситуацию можно двояко.