Члены партии «Коммунисты России» прекращают голодовку, хотя Верховный суд так и не восстановил список партии на выборах в парламент Северной Осетии. Более того, принято решение отозвать свой иск о снятии партийного списка КПРФ с этих выборов.

Еще два года назад политологи чуть ли не восхищались результатами «Коммунистов России»: партия, которая изначально была «спойлером» КПРФ, стала привлекать собственных избирателей и в заметном количестве регионов набирала более 3% голосов — говорили даже о шансе преодолеть этот барьер на федеральных выборах 2016 года. Правда, не получилось. Не хватило то ли спонсоров, то ли задора. Осталось только следить, умрет проект сейчас, или дождется нового взлета.