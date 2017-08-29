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29 августа 2017, 18:40
«Коммунисты России»
Симон Жаворонков

#100 СЛОВ. Голодовка не помогла «Коммунистам России»

Голодовка "Коммунистов России"
Голодовка "Коммунистов России"

Члены партии «Коммунисты России» прекращают голодовку, хотя Верховный суд так и не восстановил список партии на выборах в парламент Северной Осетии. Более того, принято решение отозвать свой иск о снятии партийного списка КПРФ с этих выборов.

Еще два года назад политологи чуть ли не восхищались результатами «Коммунистов России»: партия, которая изначально была «спойлером» КПРФ, стала привлекать собственных избирателей и в заметном количестве регионов набирала более 3% голосов — говорили даже о шансе преодолеть этот барьер на федеральных выборах 2016 года. Правда, не получилось. Не хватило то ли спонсоров, то ли задора. Осталось только следить, умрет проект сейчас, или дождется нового взлета.

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