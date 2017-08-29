Ошибки из Казани

Супруга президента Татарстана Гульсина Минниханова заняла первое место в составленном журналом Forbes Woman рейтинге самых богатых жен российских чиновников на 2016 год.

Доход Миннихановой оценивается в 2,351 млрд рублей. Она совладелица компании «Лучано», которой принадлежит спа-комплекс, отель, ресторан и фитнес-клуб. Собственно 2,2 млрд, согласно декларации, Гульсина Минниханова получила от продажи доли в ООО. Президент Татарстана Рустам Минниханов в 2016 году заработал 7,5 млн рублей. Таким образом, он заработал более чем на два порядка меньше супруги.

По итогам 2015 года назад доходы первой четы Татарстана были намного скромнее: у Рустама Минниханова чуть более 6 млн рублей, а у него жены — 257 млн.

С одной стороны, есть мнение, что политическую опасность представляют те, кому есть что скрывать — с этой точки зрения, например, интересен Александр Ткачев, формально самый «бедный» член федерального правительства. С другой стороны, открытый годовой доход более чем в 2 млрд рублей все-таки является вызовом в стране, где средний заработок не дотягивает до 400 тысяч рублей.

Александр Ткачев, министр сельского хозяйства

Вдобавок не стоит забывать, что Татарстан во многом — особенный регион страны и это тоже влечет за собой слишком пристальное внимание к местным руководителям.

Так, например, многие в Казани до сих пор хотят перезаключить с Россией федеративный договор. Срок действия документа истек 11 августа, через 10 лет после вступления в силу документа, подписанного детом 2007 года. В Татарстане не без оснований считают, что договор подчеркивал особый статус республики в составе России — и именно поэтому в Москве настояли на том, что продлевать его нельзя.

При этом нельзя сказать, что в последнее время Татарстан справляется с тем объемом независимости, который ему, пусть и не всегда формально, предоставлен. Можно вспомнить как весной в республике разгорелся настоящий банковский кризис. 3 марта Банк России отозвал лицензии «Татфондбанка», «Интехбанка» и «Анкор банка» за неисполнение федеральных законов и нормативов Центробанка. Кроме того, банки имели низкий уровень достаточности уставного капитала. Спустя десять дней стало известно, что еще один банк в Татарстане, «Спурт», ограничил выдачу наличных средств физлицам.

В результате кризиса 30 марта был отправлен в отставку Мидхат Шагиахметов, глава Национального банка, структурного подразделения ЦБ в Татарстане. Ранее он занимал посты в правительстве республики, а потому можно было считать, что подразделение ЦБ в Татарстане до недавнего времени было под контролем местных элит.

Мидхат Шагиахметов, бывший глава глава Национального банка Татарстана

Еще ранее, не без вмешательства федеральных властей, были закрыты авиакомпании «Татарстан» и «Ак Барс». «Татарстан» таким образом стал ответственным за катастрофу, которая произошла 17 ноября 2013 года при посадке в Казанском аэропорту Boeing 737. Тогда погибли все находившиеся на борте 50 человек. По результатам расследования МАК сделал вывод, что катастрофа произошла во многом по вине авиакомпании. Например, у командира не былл первоначальной летной подготовки, низкий уровень организации летной работы, систематическое нарушение режима труда и отдыха и т. д. Также ходили слухи, что в момент аварии в кабине был сын президента Татарстана Ирек Минниханов.

Не удивительно, что в Москве с недоверием смотрят на излишнюю самостоятельность Татарстана. А тут еще супруга президента республики за год заработала столько, сколько получают 15 тысяч пенсионеров. Вопросы возникают сами собой.