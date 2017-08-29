Минэкономразвития пересмотрело макропрогноз на ближайшую трехлетку в сторону более оптимистичных показателей роста ВВП. Но, что может быть даже интереснее, курс рубля, по прогнозу экспертов, будет намного выше, чем ожидалось ранее.

Как сообщает «Интерфакс», министерство повысило ожидания по средней цене на нефть марки Urals по итогам 2017 года до $49 за баррель (с $45,6 в версии, опубликованной в апреле), 2018 года — до $43,8 ($40,8). Прогноз по цене за баррель в 2019 и 2020 годах остался в предыдущих значениях — $41,60 и $42,40 соответственно.

На фоне оптимизма по поводу улучшения динамики цен на нефть ведомство повысило также ожидания по росту ВВП до 2,1% в 2018 году (с 1,5% в версии, опубликованной в апреле), 2,2% в 2019 году (1,5%) и 2,3% в 2020 году (1,5%).

Платформа для добычи нефти / pixabay.com

Официальный прогноз Минэкономразвития по росту ВВП РФ в 2017 году — 2,0%, при этом глава Минэкономразвития Максим Орешкин в конце июля заявил, что рост может превысить 2%. Ожидается, что официально уточенный прогноз министерство представит в конце августа. При этом Центральный банк на заседании совета директоров 28 июля подтвердил свой прогноз по росту ВВП на 2017 год в интервале 1,3-1,8%.

В Минэкономразвития по-прежнему ожидают постепенное ослабление российской валюты, хотя и прогноз стал для рубля более оптимистичным. Предполагается, что с 59,7 рублей в 2017 году (68 рублей за $1 в апрельской версии прогноза) курс постепенно снизится до 68,0 рублей за $1 в 2020 году (73,8 рубля ранее).

Хотя макропрогноз официально еще не опубликован, цифры в Минэкономразвития не опровергают, а значит можно считать, что впервые финансово-экономический блок правительства принимает концепцию, что существенного ослабления рубля в течение ближайших лет ожидать все же не приходится. Вероятно, в сентябре ожидается и формальное завершение как минимум полугодовой большой дискуссии в правительственных кругах о том, нужна ли России «валютная война» и имеет ли смысл ее выигрывать.

Ожидание стабильного курса рубля на уровне, ранее считавшемся ведомством Максима Орешкина завышенным, совпадает с повышением прогноза динамики ВВП на 2017–2020 годы — в этом году Минэкономики ждет его роста на 2,1%, в 2018–2020 годах — на 2,1–2,3% при апрельских ожиданиях в 1,5%. Такое изменение невозможно интерпретировать иначе, как согласие с тезисом «крепкий рубль не помешает некоторому ускорению экономического роста», обращает внимание «Коммерсантъ».

Производство по переработке фруктов / pixabay.com

Конечно, рубль может в будущем и ослабнуть, к этому может привести дисбаланс счета текущих операций, дефицит бюджета, увеличение внутреннего государственного долга и т. д. Но даже год крепкого рубля при инфляции в 4% годовых — это очень хороший прогноз для инвесторов в России.

Дело в том, что за всю новейшую историю России инфляция еще не была так низка, как сейчас. И если национальная валют также будет стабильной, то это позволит инвесторам вкладывать в проекты, которые приносят умеренный номинальный доход, прибыль в реальном выражении останется все равно.