Партия «Яблоко» направила в Генпрокуратуру письмо с просьбой проверить закупки госструктурами православных энциклопедий. В «Яблоке» считают, что это может нарушать свободу совести, а в Минкультуры объясняют объемы закупок высоким спросом на книги. Об этом во вторник подробно пишет РБК.

Церковно-научный Центр (ЦНЦ) «Православная энциклопедия» учрежден Московским патриархатом и с 1999 года издает многотомное справочное издание по истории православия. Уже вышло 46 томов, ежегодно печатается около 17,7 тысяч экземпляров.

Центр антикоррупционной политики (ЦАП) партии «Яблоко» выяснил, что только с 2012 года государственным органам было поставлено около 470 тысяч экземпляров книги за 420,8 млн рублей. Крупнейшим заказчиком выступает Министерство культуры: с 2012 года ведомство заключило с ЦНЦ контракты на 307 млн рублей. Большинство других заказчиков — государственные вузы.

Интересно, что формально Минкульт закупает энциклопедии не по своей воле. Закупать энциклопедии для районных библиотек распорядилось в 2012 году правительство под руководством Дмитрия Медведева (в конце 2014 года действие распоряжения продлили). Минкультуры закупает по 50 тысяч каждого тома Большой российской энциклопедии (БРЭ) и по 18 тысяч каждого тома православной энциклопедии.

Православная энциклопедия

Причем издание православной энциклопедии субсидируется правительством. «За счет средств федерального бюджета ежегодно поддерживается выпуск около 700 наименований новых социально значимых книг, в том числе выпуск томов Большой российской энциклопедии и православной энциклопедии, литературы и периодических печатных изданий для инвалидов», — говорится в распоряжении правительства, которое цитирует РБК. С 2014 года через Роспечать ЦНЦ «Православная энциклопедия» выделено 76,5 млн рублей, это единственное печатное издание, прямо прописанное в документе Роспечати о субсидиях.

В Роспечати не считают издание религиозной литературой, поскольку энциклопедия знакомит читателя «с другими христианскими конфессиями, нехристианскими религиями, а также с явлениями науки, культуры, философии, искусства, политики, так или иначе связанными с религией».

Стоит отметить, что Православная энциклопедия начала издаваться по распоряжению Бориса Ельцина и с тех пор как президентскому проекту ему уделяется особое внимание.

Руководитель издательства Сергей Кравец рассказал РБК, что в органы управления ЦНЦ всегда входили влиятельные люди. «У нас три совета. Наблюдательный состоит из высоких чиновников. Туда входят руководитель администрации президента, потому что это президентский проект, вице-премьер и профильные министры. Сейчас это Антон Вайно, Сергей Приходько, Владимир Мединский, Ольга Васильева и Сергей Лавров», — объяснил директор центра. Председатель общественного совета ЦНЦ — всегда спикер Госдумы, сейчас это Вячеслав Володин.

Патриарх Кирилл и В.володин / vvolodin.ru

Попечительский совет традиционно возглавляет мэр Москвы Сергей Собянин. Это связано с тем, что Церковно-научный центр бесплатно пользуется городским имуществом — пятиэтажным зданием на Нижней Сыромятнической набережной. Собянин в апреле предложил включить в число попечителей энциклопедии глав Воронежской, Тульской областей и ​Ханты-Мансийского автономного округа. Взносами могли бы считаться закупки, считает мэр.

При этом Кравец отмечает, что как такового вступительного взноса для попечителей проекта нет. «Вместо него мы предлагаем, если губернатор считает наш проект важным, внедрить в регионе ту же программу, которая действует в Москве: закупки энциклопедии для школ. Это и будет взнос», — рассказал директор ЦНЦ. Так, издание поставляется в школы Петербурга, Мурманской и Тульской областнй. Также среди попечителей — главы Сбербанка и Газпромбанка.

Зампредседателя ЦАП «Яблока» Алексей Карнаухов считает, что приравнивание закупок ко взносам может расцениваться как злоупотребление полномочиями со стороны чиновников. А юрист ЦАПа Алексей Чумаков напомнил, что закон о свободе совести и религиозных объединений запрещает чиновникам использовать служебное положение для формирования определенного отношения к религии.