Бывший ректор Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ) Евгений Ивахненко рассказал, что его увольнение связано с претензиями Минобрнауки «имущественного характера». Об этом во вторник пишет РБК. Причем, как утверждает Ивахненко, все проблемы, которые стали причиной увольнения, достались ему от прежнего руководства университета.

Напомним, Евгений Ивахненко, который ранее занимал пост заведующего кафедрой социальной философии, был назначен ректором РГГУ 3 марта 2016 года. На позицию ректора его рекомендовал назначить ученый совет университета. До Ивахненко вуз с 2006 года в течение двух сроков возглавлял Ефим Пивовар, который ушел с должности в силу возраста. Причем голосование в ученом совете было связано со скандалом. В феврале 2016 года в Facebook было опубликовано письмо директора Института филологии и истории РГГУ Павла Шкаренкова, в котором говорилось, что чиновники Минобрнауки призывали членов ученого совета голосовать против кандидата, члена партии «Единая Россия» Андрея Хазина.

Дмитрий Ливанов, который тогда занимал пост министра образования, говорил, что новому ректору предстоит консолидировать коллектив и вместе с учеными РГГУ выработать программу развития на ближайшие пять лет. Но уже после вступления Ивахненко в должность из Института психологии имени Выготского РГГУ ушли ведущие преподаватели, всего 12 человек, — они заявили, что их уход связан с кадровой политикой нового ректора, Ивахненко собирался оптимизировать штат института в целях экономии средств.

Как бы то ни было, на посту ректора Евгений Ивахненко продержался чуть больше года. По его словам, решение об отставке было принято в понедельник, 28 августа. «Меня вызвали и объявили об этом, — пояснил он. — Теперь должна быть запущена процедура выборов ректора РГГУ».

Говоря о претензиях Минобрнауки, экс-ректор уточнил, что они касались «использования наших площадей и взаимодействия с филиалами, судами». Правда, он не сказал, о каких площадях и филиалах идет речь.

По мнению самого Ивахненко, за время его работы ректором показатели университета «по финансам, мониторингу и по другим направлениям» улучшились. «До этого, к примеру, три года не выплачивали отпускные», — сказал он.

Чем Ивахненко будет заниматься после увольнения, он не знает: «Я пока в некоторой растерянности. Мне всегда нравилась преподавательская работа».

До подведения итогов выборов нового ректора замещать Ивахненко будет директор Историко-архивного института, первый проректор по учебной работе РГГУ Александр Безбородов.

Напомним, РГГУ — один из крупнейших гуманитарных институтов в стране. Он был организован в 1991 году на базе Московского историко-архивного института. Сейчас в университете учатся более 10 тысяч студентов.