Топ новостей 29 августа

Дайджест «Полит.ру» — краткая подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня Украина заявила, что объявит Россию страной-агрессором, СМИ сообщили об участии антитеррора ФСБ в деле Кирилла Серебренникова, а ГП обвинила метеорологов в неточном прогнозе перед майским ураганом в Москве.

В украинском законопроекте о реинтеграции Донбасса будет введено понятие России как «страны-агрессора». Украина не будет нести ответственность за ситуацию «на временно оккупированных территориях» и получит право на самооборону. «И это для того, чтобы Международный валютный фонд давал нам средства, это для инвесторов», - сообщила представитель президента страны в Верховной раде Ирина Луценко.

НАТО двигается к границам РФ, США модернизируют свой ядерный потенциал в Европе, Украина убивает на Донбассе, а агрессор - Россия. Бред же! — Игорь Коротченко (@i_korotchenko) 29 августа 2017 г.

Кирилл Серебренников в суде / АГН "Москва" / фото: Кардашов Антон

Служба по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом ФСБ будет участвовать в расследовании дела Кирилла Серебренникова, ей поручено проверять связи и контакты фигурантов дела. 2-я служба «оперативно обеспечивает деятельность министерства культуры».

ФСБ пришлось подключить к делу Серебренникова, т.к. не все еще осознали, что дело политическое — Олег Козырев (@oleg_kozyrev) 29 августа 2017 г.

В.Путин и пресса / kremlin.ru

Владимир Путин 1 сентября может провести открытый урок в одной из школ Ярославля или области. Урок будут транслировать и в других регионах. В ходе него президент может затронуть тему будущего страны. После проведения занятия Путин посетит форум «Будущие интеллектуальные лидеры России».

Темы урока:

- Коррупция – основа государственности

- Митинги – зло

- Как сидеть дома и учить матчасть

- Медведев вам Димон pic.twitter.com/dceQfYsNhr — Усы Пескова (@Sandy_mustache) 29 августа 2017 г.

Путин проведет открытый урок для школьников 1 сентября, пишут СМИhttps://t.co/i4g2v7bsrv pic.twitter.com/tprAfXPQ6W — Лентач (@oldLentach) 29 августа 2017 г.

В «Яндекс.Картах» перестал отображаться Сахалин во время пуска КНДР ракеты к острову Хоккайдо, который находится рядом с Сахалином. Сбой наблюдался на карте-схеме по меньшей мере полтора часа. В самой компании исчезновение Сахалина объяснили техническим сбоем.

Северная Корея запускает ракету.



— В Японии успевают предупредить население спрятаться в убежище.



— В России с карт пропадает Сахалин. — Никита Лихачёв (@Niketas) 29 августа 2017 г.

Во время пуска северокорейской ракеты Яндекс карты сменили надпись о.Сахалин на Карафуто — Роспогребнадзор (@OVCIOM) 29 августа 2017 г.

Ректор Российского Государственного гуманитарного университета Евгений Ивахненко уволен со своего поста, причины отставки не уточняются. Вместо него врио главы вуза назначен Александр Безбородов. Он занимает пост первого проректора по учебной работе РГГУ и является директором Историко-архивного института.

Последствия урагана в Москве / АГН "Москва" / фото: Серей Киселев

Генпрокуратура пришла к выводу, что неверный прогноз структуры Росгидрометастал одной из причин масштабных последствий урагана в Москве в мае. Так, управление предоставило прогноз, согласно которому 29 и 30 мая в регионе порывы ветра при грозе не должны были превысить 17–22 м/с. ГП обратилась к главе Минприроды с требованием наладить работу по повышению точности прогнозирования.

«Генпрокуратура просит Минприроды улучшить точность прогноза погоды» pic.twitter.com/suteJpueBa — Sapienti Cat (@SapientiCats) 29 августа 2017 г.

Фигурант дела бывшего главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева замглавы Управления собственной безопасности ФСБ России генерал Олег Феоктистов покинет свой пост. Он выйдет на пенсию.

Генерал Феоктистов, чье имя фигурирует в деле Улюкаева, уходит из ФСБ. Этот генерал совсем не просто генерал. https://t.co/efXdWv9V5t — Ходорковский Михаил (@mich261213) 29 августа 2017 г.

Шестая колонна отправила в отставку генерала ФСБ Феоктистова, арестовавшего Улюкаева и губернаторов-взяточников — Pavel Pryanikov (@netovetz) 29 августа 2017 г.

Рабочее место ольтфакторного художника / pixabay.com

Минпромторг хочет изучить возможность импортозамещения в сфере парфюмерии и косметики. Ведомство намерено сформировать список отечественных фабрик, которые могли бы производить сырье для российских и иностранных брендов. В Российской парфюмерно-косметической ассоциации заявили о низком качестве сырья в РФ.

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