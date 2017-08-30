В номере 633 гостиницы Four Seasons на Охотном Ряду (бывшая гостиница «Москва»), где был задержан предприниматель Умар Джабраилов, обнаружено порошкообразное вещество белого цвета, неизвестные таблетки и бутылки с алкоголем. На полу и потолке номера — следы выстрелов.

Напомним, ранее пресса писала, что во вторник поздно вечером в ОВД «Китай-город» поступило сообщение о том, что в отеле Four Seasons сработала тревожная кнопка. Когда полиция прибыла на место вызова, сотрудники службы безопасности отеля показали им видео с камер наблюдения, на котором было видно, что мужчина с пистолетом стоит в лифте.

Когда полицейские постучались в дверь номера 633, им открыл мужчина, который держал направленный в пол пистолет. Полиция потребовала положить пистолет на пол, но что тот сказал: «Без боя не сдамся». Однако, после повторной просьбы, мужчина все-таки положил пистолет, а полицейские надели на него наручники.

У задержанного изъяли наградной пистолет системы Ярыгина калибра 9 мм, на ношение которого имелось разрешение.

Уже в среду утром о том, что в столице за стрельбу был задержан именно Умар Джабраилов, рассказал источник РБК в силовых структурах.

Отделения полиции «Китай-город», куда доставили У.Джабраилова / АГН "Москва" / фото: Никеричев Андрей

В пресс-службе столичного управления МВД сообщили, что в отеле Four Seasons был задержан мужчина, который «нарушал правила проживания» и «из принадлежащего ему наградного пистолета произвел выстрелы вверх». Пострадавших в результате происшествия нет, возбуждено уголовное дело за хулиганство (статья 213 УК).

Умару Джабраилову 59 лет, он родился в Грозном, учился в Москве, в Пушно-меховом техникуме Роспотребсоюза и в МГИМО (окончил экономический факультет). Служил в ракетных войсках.

В 1988 году Джабраилов начал работать в кооперативной галерее «Москва» инспектором-искусствоведом, а в начале 90-х основал компанию «Данако», которая занималась поставками нефтепродуктов для государственных предприятий. Также Джабраилов создал группу «Плаза», куда входили, в частности, торговые центры «Смоленский пассаж» и «Охотный ряд». Кроме того, он владел московской гостиницей «Рэдиссон Славянская».

В 1996 году американец Пол Тейтум, деловой партнер Джабраилова, обвинил его в намерении организовать покушение на него. В ноябре того же года Тейтум был убит в подземном переходе у Киевского вокзала — причастность Джабраилова к убийству установить не удалось, но въезд в США ему с тех пор запрещен.

Умар Джабраилов

Умар Джабраилов в 2004–2009 годах был сенатором от Чечни, а также заместителем председателя комитета Совета Федерации по международным делам и членом российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ). С 2009 по 2013 год он был советником помощника президента России Сергея Приходько по международным делам, а в 2015-м возглавил ассоциацию предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «Аванти».

Сейчас Умар Джабраилов — совладелец нескольких компаний, в том числе инвестиционно-строительной «Аванти СтройГрупп», которая занимается строительством жилых домов в Реутово и Москве, в частности ЖК «Зиларт» на территории бывшего ЗИЛа.

В прошлый раз Умар Джабраилов попал в центр внимания прессы в марте 2015 года, когда его охрана «отбила» нападение «Ночных волков». Считалось, что байкеры таким образом предлагали чеченскому предпринимателю свою «крышу», но, по информации полиции, поводом стал всего лишь бытовой конфликт.