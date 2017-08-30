Руководство Европейского университета в Санкт-Петербурге (ЕУ) намерено подать кассационную жалобу на решение суда о расторжении договора аренды дворца Кушелева-Безбородко, в котором он располагается. До тех пор пока судебное разбирательство не закончится, университет переезжать не намерен. Между тем администрация Санкт-Петербурга уже имеет планы на здание: там собираются разместить центр для одаренных детей.

Зампред комитета имущественных отношений Александр Герман заявил «Интерфаксу», что поскольку решение арбитражного суда, подтверждающее расторжение договора аренды между университетом и городом, вступило в силу, «здание подлежит освобождению».

В ЕУ с этой позицией категорически не согласны. Дело в том, что в решении суда не говорится о выселении вуза, оно лишь подтверждает законность расторжения договора аренды. «В срок до 17 октября мы подадим кассационную жалобу на это решение. Пока не закончится судебное разбирательство, университет переезжать из дворца не намерен», — заявила «Коммерсанту» советник ректора ЕУ Алла Самолетова. По ее словам до сих пор комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга, несмотря на заявленную позицию, не выступал с иском о выселении университета.

Здание Европейского университета в С.-Петербурге / anews.com

Напомним, президент Владимир Путин в июле дал поручение губернатору Санкт-Петербурга Георгию Полтавченко рассмотреть вопрос о том, чтобы отказаться от выселения Европейского университета из особняка близ Летнего сада, либо предоставить вузу равноценное здание в центре города. Ранее с такой просьбой к главе государства обратились ректор ЕУ Николай Вахтин и председатель попечительского совета вуза Алексей Кудрин.

В аппарате вице-губернатора Санкт-Петербурга Михаила Мокрецова тогда говорили, что Полтавченко рассмотрел это обращение и направил ответ, но в Европейском университете ответа так и не получили.

Отметим, что в понедельник Георгий Полтавченко анонсировал создание в Петербурге специализированного детского центра в сфере IT-технологий. В комитете имущественных отношений не исключили, что этот центр разместится именно во дворце Кушелева-Безбородко, откуда и выселяют ЕУ.

В настоящее время Европейский университет ждет оформления новой лицензии в Рособрнадзоре, куда подана вся необходимая документация. В качестве учебного корпуса рассматривается уже новый адрес, который, впрочем, пока не разглашается. Алла Самолетова, правда, призналась «Независимой газете», что «организовать полноценный научный и учебный процесс, развитие вуза в новом здании будет сложно, почти невозможно».

В.Милонов с иконой /vk.com/milonov

Проверки ЕУ были инициированы Виталием Милоновым, когда он еще был депутатом петербургского городского парламента, а не Госдумы. По его мнению, студентов заставляли писать некие работы «в защиту ЛГБТ». Таковых работ обнаружено не было, но чиновники достаточно «крепко» взялись за вуз. Комитет имущественных отношений Смольного расторг договор аренды с вузом формально из-за того, что руководство КУ не уделяло должного внимания сохранности здания. А Рособрнадзор начал процесс лишения вуза лицензии.

Пока что руководство вуза оптимистично настроено относительно получения новой лицензии на ведение образовательной деятельности, но споры за помещение с руководством города продолжаются.