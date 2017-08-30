К 900-летию Москвы в городе не останется пробок, в воздухе будут курсировать беспилотные аэротакси, а летняя жара станет нормой. Об этом говорится в прогнозе, который составили футурологи и эксперты «Лаборатории Касперского» в рамках проекта «Земля 2050».

Так, согласно одному из прогнозов, к середине XXI века глобальное потепление сформирует в Москве новый климатический фон. Средняя температура московского лета вырастет не очень ощутимо, всего на градус, а вот количество жарких дней вырастут в три раза. Столбик термометра стабильно будет подниматься выше +30°С по крайней мере 20 дней в году вместо современных 6-8. Как следствие, неизбежно увеличится потребление энергии на вентиляцию и кондиционирование. Или в городе возникнет сеть климатических куполов, внутри которых будет регулироваться температура и влажность. Благодаря этому в жаркую погоду москвичи смогут насладиться прохладой или даже покататься на лыжах, а холодной зимой искупаться в открытом водоеме или позагорать под искусственным солнцем.

Жара в Москве. Девушка у фонтана / АГН "Москва" / фото: Никеричев Андрей

Автор другого прогноза считает, что к 2040 году Москва полностью избавится от пробок. Главную роль здесь сыграет распространение беспилотных автомобилей, которые исключат из дорожного движения человеческий фактор. А уже к 2050 году в столице России могут исчезнуть и привычные всем наземные парковки. Пространство, высвободившееся на улицах после их упразднения, пойдет на расширение проезжей части, тротуаров и зеленых зон. Правда, появятся и новые угрозы: автономный транспорт, как и вся система «умного города», может быть уязвим перед кибератаками.

Интересно, что все эти прогнозы так или иначе выявляют то, что в современной Москве авторам не нравится. Очевидно, что размышления о решении транспортной проблемы означает, что сейчас все достаточно грустно: пробки на дорогах тормозят не только автолюбителей, но и общественный транспорт. Хотя Сергей Собянин, когда стал мэром, заявлял, что борьба с пробками является для него приоритетом №1, ситуация, в целом, не улучшилась. Отчасти потому, что машин становится все больше, отчасти потому, что транспортная политика является половинчатой: появляются выделанные полосы, но в автобусах не убирают турникеты, вводятся платные парковки, но во дворах все еще можно месяцами держать авто бесплатно. В итоге дестимулировать москвичей пользоваться личным автотранспортом так и не получается.

Авария на МКАД / АГН "Москва"

Если на погоду жаловаться все-таки глупо, то идея строительства климатических куполов показывает, что авторам не хватает в городе развлечений. Действительно, в Москве нет ни моря, ни гор, так что отдыхать приходится ездить далеко. Может быть, столичному правительству стоит подумать над популяризацией равнинных лыж или велоспорта? Бегает, вроде бы, уже сейчас половина города.

В целом, конечно, подобные футурологические исследования полезны хотя бы для разминки ума. А то перспективы развития города так и будут упираться в проведении ветки метрополитена в Молжаниновский район.