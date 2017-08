«Коммерсантъ» в статье «Все крылья в одну корзину» пишет, что ОАК сольется со своим гражданским дивизионом.

«"Аэрофлот" встал на защиту импорта»: компания мешает Минпромторгу ограничивать ввоз самолетов.

«Книги становятся телефонными»: продажи электронной литературы растут за счет смартфонов.

«Цифровой экономике выбрали кураторов»: Белый дом определился со структурой управления программой.

РБК: «Москва отчиталась о падении военных расходов». Россия представила в ООН данные об оборонном бюджете.

«Два ретейлера в одни руки»: «МегаФон» подтвердил намерение купить «Связной».

В статье «Подрядчик ФСО арестован за хищения» разбирается скандал вокруг реконструкции «Ново-Огарево».

«Переходный капитал»: подуличные киоски гарантировали московскому метро доход в 3,2 млрд рублей.

«Известия»: «Местные власти смогут ограничивать продажи лосьонов и "незамерзайки"». Правительство одобрило законопроект о наделении властей субъектов правом ограничивать продажи спиртосодержащей продукции.

«Рекордный урожай зерновых приведет к дефляции»: высокий урожай может привести к рекордному падению цен в августе.

«Лучшими школами России оказались физико-математические»: в топ-10 рейтинга RAEX попали учебные заведения пяти регионов страны.

«Внутренний туризм поддержат субсидиями»: туроператоры могут получить 1 млрд рублей от государства.

«Газета.ru» в статье «Мнимое спокойствие: у рубля будет жаркая осень» пишет о прогнозе Минэкономразвития, которые считает, что курс рубля сохранится около текущих значений.

«Малахов победил Борисова»: хотя победа в битве телерейтингов далась нелегко.

В статье «Совбез предупреждает Ким Чен Ына» рассказывается, чем может закончиться экстренная сессия Совбеза ООН.

The Economist: «Белый дом стал культурной пустыней» (The White House has become a cultural wasteland). Культурные люди не любят президента США Дональда Трампа, а он отвечает им взаимностью.

«Меньше потерянного багажа в аэропорте» (Less lost luggage at the airport). Авиакомпании придумали способ сократить число потерявшихся чемоданов.

Bloomberg: «Трамп пообещал "все варианты", после того как Северная Корея запустила ракету» (Trump Vows ‘All Options’ Open After North Korea Missile Launch). Новая провокация со стороны КНДР взбудоражила рынки, а президент США Дональд Трамп выдал новую порцию угроз.

«Британия должна принять неприятную правду о Brexit'е» (Britain Must Accept the Hard Truth About Brexit). На этой неделе Британия возобновила переговоры с ЕС об отсоединении. Но британское правительство действует гораздо медленнее, чем следует.

The Wall Street Journal: «Северокорейское испытание навело соседей на мысль, что пора усовершенствовать оборону» (North Korea Test Prompts Neighbors to Upgrade Defenses). После того как северокорейская ракета пролетела над Японией, Токио и Сеул задумались о повышении обороноспособности, хотя это может не понравиться Китаю и России.

«Google расскажет ЕС, как он изменит результаты своего поиска» (Google to Outline to EU How It Will Change Search Results). Google подготовил для антимонополистов из ЕС план изменения презентации своих поисковых результатов, чтобы не притеснять конкурентов.