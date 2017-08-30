Уполномоченный по правам предпринимателей в России Борис Титов назвал «оригинальным» предложение Центра стратегических разработок (ЦСР) создать отдельное Министерство государственного управления. Сам он предлагает создать «администрацию роста, штаб реформ».

Аргументов у Титова, конечно, меньше — на ЦСР работает целая команда экспертов, которые, очевидно, могут достаточно хорошо обосновывать свои предложения, Титов же предпочтет использовать военные аналогии: он предложил «высадить десант» и «создать очаги, плацдармы» эффективного госуправления.

Однако сам факт того, что две разных «по весу» идеи конкурируют почти на равных уже свидетельствует о том, что адресат всех этих программ, идей и концепций не слишком нуждается в их проработанности, ему, возможно, интересна сама конкуренция.