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30 августа 2017, 15:05
КНДР США Япония
Анна Сакоян

КНДР: «прелюдия к удару» и «все варианты»

Ким Чен Ын во время испытательного запуска ракеты
Ким Чен Ын во время испытательного запуска ракеты
alyaumtv.net

Во вторник Северная Корея в очередной раз провела ракетное испытание. На этот раз запущенная ракета пролетела над территорией Японии. В среду лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что это была прелюдия к удару по острову Гуаму, на котором расположена американская военная база и по которому Пхеньян уже грозился ударить некоторое время назад.

Запуск северокорейкой ракеты над Японией, пишет Wall Street Journal, привел к тому, что в Токио и Сеуле задумались о необходимости повышения обороноспособности. Такой поворот событий может не понравиться России и Китаю, а также затруднить координацию международной работы по смягчению угрозы со стороны КНДР. Президент США Дональд Трамп вновь заговорил о том, что в применении к Северной Корее рассматриваются «все варианты», в том числе военный. На прошлой неделе, напоминают авторы, Трамп взял примирительный тон и сказал, что КНДР начала уважать США и что дипломатическое решение конфронтации вполне реалистично.

Между тем, Ким Чен Ын заявил, что запуск ракеты не был угрозой соседям, а только прелюдией к возможной атаке на Гуам. Этому запуску, отмечается в материале, в этом году предшествовало более десятка других, однако он был в своем роде первым. Ранее КНДР не запускала свои ракеты так, чтобы они пролетали над территориями с большим скоплением людей.

 
Авианосец ВМС США / greanvillepost.com

На самом деле в Южной Корее еще в июле заговорили о необходимости усовершенствовать защиту. Такая риторика заметно контрастировала с разговорами об экономическом сотрудничестве, которые сопровождали встречу лидеров КНДР и Южной Кореи. В частности, речь идет о более мощных средствах противоракетной обороны, что не нравится Китаю, который считает, что повышение мощности южнокорейских радаров приведет к нарушению его собственной безопасности.

Financial Times пишет, что Северная Корея снова стала угрожать ударом по Гуаму после того, как Трамп пригрозил «всеми вариантами». «Все варианты», в свою очередь, стали реакцией на запуск ракеты над Японией. Запуск, отмечают авторы, стал одним из самых агрессивных демаршей Пхеньяна за последние двадцать лет. В нынешней ситуации США будет трудно заблокировать быстро развивающуюся ядерную программу КНДР и усадить Ким Чен Ына за стол переговоров.

FT оговаривает, что у Северной Кореи в послужном списке значится множество провокационных жестов и заявлений. Однако сейчас наряду с провокациями имеет место и значительное развитие северокорейского военного потенциала, прежде всего, возможность ударить по материковой части США. На таком фоне провокационные утверждения выглядят более угрожающими. Эскалация напряженности произошла этим летом, после того как Трамп пообещал ответить Северной Корее «огнем и яростью», если она будет угрожать США.

 
Учения морской пехоты США / YouTube.com

Первоначально, комментирует FT, США надеялись сформировать международную коалицию для давления на КНДР, чтобы она прекратила свою программу развития вооружений. С помощью этой коалиции предполагалось действовать, с одной стороны, карательными методами (экономическими санкциями), а с другой стороны, пытаться добиться переговоров и заморозить военную программу. Но этот проект не задался. В конце августа начинаются масштабные американские военные учения в Южной Корее, которые не нравятся ни Китаю, ни России, ни Северной Корее. Это, скорее всего, послужит не консолидации сил против Северной Кореи, а только усилению противоречий в регионе.

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