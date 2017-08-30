Россия и Саудовская Аравия выступили за продление соглашения о сокращении добычи нефти между странами, входящими и не входящими в ОПЕК. По данным неназванных источников газеты The Wall Street Journal, пока речь идет о продлении на три месяца, то есть до июня 2018 года.

Ранее не исключалось, что после марта 2018 года, когда истечет срок действия соглашения, оно может быть продлено – если его участники достигнут консенсуса по этому вопросу. По данным же издания, вопрос уже обсуждался в июле в Санкт-Петербурге на встрече министров энергетики России и Саудовской Аравии Александра Новака и Халида аль-Фалиха. Газета утверждает, что после встречи министры «лоббировали» идею среди других стран. Пока никто из них, впрочем, не высказывался по этому поводу.

Прокомментировать известие для «Полит.ру» согласился Алексей Белогорьев, заместитель директора по энергетическому направлению Института энергетики и финансов. По его мнению, само по себе соглашение является достаточно важным, так что есть основания ожидать его продления не на три месяца, а на год.

Алексей Белогорьев

«Оценить, на что и насколько серьезно влияет это соглашение можно было бы только по тому, что было бы без него. Без него была бы совсем иная динамика цен на нефть и совсем другой их уровень, более низкий. Поэтому это соглашение важно. И важно, что впервые в истории удалось договориться странам ОПЕК и не входящим в ОПЕК – это само по себе в своем время стало определенной сенсацией. Кроме того, очень существенно, что удалось достичь такого высокого уровня исполнения этого соглашения – в среднем больше 95%. Это тоже даже для самой ОПЕК – из ряда вон выходящий случай.

Другое дело, что есть много иных факторов, которые не позволяют ценам на нефть расти. Но то, что цены стабилизировались на уровне чуть выше 50 долларов за баррель или где-то поблизости от этой отметки, есть заслуга этого соглашения. Поэтому его значение для рынка достаточно велико.

Что же касается продления этого соглашения, то усилий в этом направлении можно было ожидать. Одной из целей Саудовской Аравии при участии в этом соглашении была подготовка к IPO Saudi Aramco – с целью повысить капитализацию компании и стоимость того 5%-ного пакета акций, который они планируют публично разместить. Поскольку IPO, насколько мне известно, и сейчас по-прежнему намечено на конец 2018 года, то изначально было более или менее ясно, что соглашение будет продлеваться как минимум до этого срока. И в данном случае продление на три месяца, до есть до конца июня 2018 года, мне кажется, является только предварительным предложением. Скорее все-таки соглашение будет продлено еще на год.

Саудовская Аравия. Биржа / YouTube.com

Правда, тут возможны изменения в самой сути соглашения, но никто так не заинтересован в его пролонгации, как Саудовская Аравия. Если же говорить о российской заинтересованности, то нам безразлично IPO Saudi Aramco, но у нас есть интерес к поддержанию высоких цен на нефть. И мы будем заинтересованы в продлении этого соглашения, если цены на нефть будут удерживаться примерно на текущем уровне. А если, допустим, начнется их резкий рост – скажем, до уровня выше 60 долларов, – то наш интерес к продлению снизится. И если произойдет слишком сильное их падение (что, в общем, маловероятно), это также приведет к пересмотру эффективности соглашения.

Словом, наиболее вероятно, что Россия будет и впредь участвовать в соглашении, если цены будут колебаться на текущем уровне. И в целом, исходя из текущей позиции России, я не вижу оснований для пересмотра нашего участия. Хотя многие к этому соглашению и относятся достаточно скептически. Почему скептически? На рынке действительно есть так много факторов, влияющих на цены, так что крайне сложно вычленить степень воздействия одного конкретного. Я давал оценку влиянию соглашения, исходя еще и из опыта наблюдений над рынком. Этот опыт у всех разный, и взгляды на влияние соглашения различны. Но в любом случае, какой-то инструмент мягкой силы, мягкой координации между участниками рынка, на мой взгляд, не является сиюминутным. Мне кажется, это инструмент, который в разных формах будет востребован довольно долго. Тот факт, что такой инструмент удалось найти, – важный сдвиг в мировой нефтяной геополитике», – сказал Алексей Белогорьев.

Он также высказал мнение по поводу сообщений СМИ о том, что Санкт-Петербургская международная сырьевая биржа предложила Шанхайской нефтегазовой бирже и китайским игрокам присоединиться к торгам фьючерсом на нефть Urals. Как передало информационное агентство РБК со ссылкой на собственные источники, сама идея такого варианта сотрудничества обсуждалась еще в ходе июньского визита в Китай делегации из России, а подписан соответствующий меморандум может быть уже осенью.

Фигура быка возле Шанхайской биржи

«Как я понимаю, общая цель Санкт-Петербургской биржи – через три-четыре года достичь такого уровня ликвидности в собственной торговлей Urals, чтобы ценообразование небиржевых контрактов на поставку между российскими компаниями и европейскими представителями было привязано не к индексам Brent, а именно к индексам Urals – которые будут определяться по итогам биржевой торговли на российской бирже. Если цель именно такова, то она довольно амбициозна.

В свете этого соглашение с Шанхайской биржей надо рассматривать как способ повышения ликвидности торговли. Я не до конца понимаю, как это будет реализовано на практике, но суть в том, что Китай не покупает наш Urals, это тот сорт, который направлен на европейский рынок. Соответственно, китайцы могут быть заинтересованы тут только в финансовых спекуляциях (в хорошем смысле слова) и только на рынке уже производных финансовых инструментов, в частности – фьючерсов. Так что я бы воспринял эти переговоры как приглашение китайских инвесторов поучаствовать во фьючерсной торговле на Санкт-Петербургской бирже. При этом сама торговля, видимо, будет осуществляться на Шанхайской бирже.

Словом, мне кажется, что это имеет смысл, но, думаю, это далеко не последнее соглашение такого рода, так что новость не сенсационная. И пока тот путь, который наметила Санкт-Петербургская биржа, выглядит сложным для реализации. Вряд ли они уложатся в те сроки, которые запланировали», – объяснил Алексей Белогорьев.