Ректор Российского государственного гуманитарного университета Евгений Ивахненко снят со своего поста. Это стало известно за два дня до начала учебного года и вызвало обеспокоенность у многих сотрудников университета. Временно исполняющим обязанности ректора назначен первый проректор по учебной работе Александр Безбородов. Пока неясно, кто станет ректором.

В должности ректора РГГУ Ивахненко проработал полтора года, в мае 2015 года сменив на этом посту Ефима Пивовара. Большинство сотрудников вуза не ожидали столь скорого ухода нового ректора. Более того, о случившемся многие из них узнали только из СМИ.

По словам самого Ивахненко, «явных и очевидных причин отставки нет». Так он заявил в эфире радиостанции «Говорит Москва». В тоже время в интервью радиостанции «Коммерсантъ FM» он сказал, что снятие его с должности связано с претензиями Минобрнауки по поводу обслуживания имущественного комплекса. Александр Безбородов в ответ на просьбу журналистов интернет-издания «Индикатор», упомянул о замечаниях к вузу по итогам проверок в нем.

«Могу сказать, что в течение летнего периода в университете были очень серьезные проверки, которые проводили контрольно-ревизионные органы, они касались деятельности финансово-хозяйственного блока, хозяйственных отношений. У нас очень большой вуз, он на нескольких территориях. Мне как исполняющему обязанности тогда, в летний период, потому что Евгений Николаевич находился в отпуске, руководители проверяющих комиссий докладывали о том, что есть серьезные замечания и нарушения в деятельности университета вот по этой линии. Более того, я знаю, что Министерство образования и науки в ближайшее время направит в наш адрес комплекс итоговых документов по результатам этих проверок», – сказал он.

Один из корпусов РГГУ / naar.ru

Безбородов добавил, что в настоящее время университет работает «в штатном режиме» и готовится к первому сентября.

В связи со случившимся некоторые бывшие преподаватели РГГУ высказывали мнение, что отставка Ивахненко может быть связана с серьезной борьбой за кресло ректора. В то же время одни ныне работающие в вузе преподаватели пришли к выводу, что решение о снятии ректора принималось вне стен вуза. По их оценке, в РГГУ нет группировки достаточно влиятельной, чтобы добиться смены его руководства. Другие же сотрудники РГГУ на условиях анонимности сообщали СМИ, будто Ивахненко уволили за то, что он, закрывая филиалы вуза, делал это тихо, скрывая нарушения, которые допускались в их работе.

Источник, знакомый с ситуацией, прокомментировал для «Полит.ру» происходящее. По его словам, суть в том, что особенности ведения дел новой администрацией, сформировавшейся при Ивахненко, отличались от особенностей ведения дел старой, что могло быть неудобно старой администрации. С другой стороны, и то, как вела дела новая администрация, во многих случаях воспринималось сотрудниками и преподавателями как неудобство и непрофессионализм в работе с вузовской бухгалтерией.

«Что из этого следует и кто теперь станет ректором, неясно. Это может быть внешняя фигура, может быть кто-то из внутренних», – объяснил источник. В любом случае, по его мнению, хорошего от этого ждать не приходится – и не потому, что Ивахненко был хорош, а просто в общестрановом контексте никого особо хорошего на эту должность не допустят.

Между тем вуз, по словам источника, находится в довольно сложном положении – в том смысле, что квалифицированные специалисты потихоньку «вымываются» из него, уходят в более комфортные места – например, в НИУ-ВШЭ или РАНХиГС, а кто-то – и уезжает работать за границу. «Там еще остались хорошие преподаватели, кто-то работает там и параллельно еще в каком-то месте. Но позитивное изменение для РГГУ может быть уже только в режиме чуда, а вероятность чуда примерно равна нулю. Что очень обидно, потому что это был заметный проект российского гуманитарного и социального образования в 1990-2000-ые годы», – подчеркнул источник.

Студенты РГГУ / msk.postupi.online

Несомненно, в РГГУ будут выборы. И так как, по словам источника, Ученый совет имеет довольно сложный состав, с сильной внутривузовской диспропорцией (с преобладанием администрации и представителей Историко-архивного института), то это, как пояснил источник, будут достаточно условные выборы. «Скорее, вопрос в том, кто в реальности стоит за отставкой Ивахненко и кого эти люди имели в виду поставить на пост из тех, кто нормально соотносился бы с командой старого ректора. Хотя это действительно может быть и внешний игрок, и тогда могут возникать разные сложно устроенные комбинации», – считает источник.

Он опроверг кое-какие версии из числа тех, что прозвучали в СМИ.

«Сейчас активно ругают некоторых людей, которые пришли с Ивахненко. В частности, подвергаются критике деловые качества нового главного бухгалтера вуза. Может быть, она что-то сделала не так, и теперь у многих появилась надежда, что ее тоже уберут. С другой стороны, есть утечки о том, что претензии к Ивахненко связаны с делами, которые происходили еще до того, как он стал ректором. Но, конечно, дело никак не в том, что он слишком тихо закрывал филиалы РГГУ.

Понятно, что его допустили к победе на выборах ректора на определенных условиях. И он не имел возможности и особого желания ссориться со старой командой, будучи в каком-то смысле ее частью. Хотя и периферийной частью, но вполне допускавшейся старой командой как вариант победителя выборов. С другой стороны, всегда, когда приходит новый человек, вокруг него начинает возникать нечто новое, он кого-то с собой приводит. Если вспомнить общестрановой уровень, то видно: каким бы лояльным ни был Медведев, все равно раскол элит начался. Ну, а в случае с РГГУ такой гиперлояльности не было, и понятно, что с ректором пришли какие-то новые люди и начала формироваться новая конфигурация – при очень сильных позициях старой команды. И естественно, на каком-то этапе противоречия между ними должны были возникнуть», – считает источник.

Он не исключает, что проверка от министерства образования могла сыграть в развитии событий определенную роль. По его мнению, важно, что проверяющие оказались в вузе в тот момент, когда Ивахненко был в отпуске, а обязанности ректора исполнял Безбородов, представитель старой команды. Источник полагает, что и.о. ректора сумел повернуть ситуацию так, чтобы негативные результаты проверки ударили главным образом по новой административной команде, а старую команду во многом сумел вывести из-под удара.

«Так или иначе, в вузе пока есть живые центры, хорошие преподаватели (и это единственное приличное, что в нем есть), и то уже не слишком много. А никакого единства вуза, университета как такового скорее нет. Впрочем, такого уже почти нигде нет. Единства нет по-настоящему ни в Вышке, ни в РАНХиГС, не говоря уже про МГУ, который совсем ничего единого из себя не представляет. Так что это не то чтобы специфическая претензия к РГГУ», – добавил источник.

Говоря о выборах ректора, он напомнил, что в 2015 году в них участвовали два кандидата, с которыми связывались ожидания перемен. «Один из них – Павел Шкаренков – оказался сейчас принят в состав то ли старой, то ли новой команды, став проректором по развитию. Непонятно, не будет ли он снова выдвигаться. Кстати, после выборов он стал играть довольно сложно: на выборах 2015 года он позиционировал себя как оппозиционный кандидат, а дальше стал довольно лояльно держаться со старой командой. Так что, может быть, от него ничего и не стоит ожидать – не факт, что он будет баллотироваться. И не знаю, какие планы будут у Андрея Хазина, который баллотировался в 2015 году», – пояснил источник.

Он высказал предположение, что Ивахненко больше не будет баллотироваться; упомянул, что на выборах 2015 года выдвигался внешний кандидат, намерениях которого на настоящий момент ничего сказать нельзя, а также выдвигался в качестве руководитель факультета истории искусств Владимир Колотаев, о планах которого также ничего неизвестно. Однако, по оценке источника, если Колотаев выдвинется на выборах вновь, это не даст вузу ничего. «Был еще кандидат Григорий Ланской, который, скажем так, был близок старой команде. Возможно, на него сделана какая-то ставка, но боюсь, что заметная часть коллектива не сможет к нему отнестись серьезно», – добавил источник.

Владимир Колотаев, профессор РГГУ

Он отметил, что в качестве кандидата в ректоры некоторые называют и нынешнего проректора по науке Ольгу Павленко, которая активно участвовала в борьбе на прошлых выборах. По данным источника, именно Павленко организовывала кампании в СМИ против Хазина и Шкаренкова, будучи близка к старой команде. «Хотя из этого не следует, что на посту ректора она не стала бы самостоятельной фигурой. Скорее всего, стала бы. Практически любой человек на посту ректора станет самостоятельной фигурой, и с ним будет тяжело уживаться остаткам старых команд. Это в каких-то случаях может быть связано с личностными особенностями, но вообще-то это – конфигуративно», – пояснил источник.

В заключение он обратил внимание на тот факт, что Ефим Пивовар, предшественник Ивахненко на посту ректора, уже не может быть ректором по возрасту, а также – что возраст несколько ограничивает и Безбородова. Последний, по словам источника, если и мог бы баллотироваться, то лишь на один срок. Впрочем, и это мало что дало бы вузу, хотя Безбородов, всю жизнь проведший в РГГУ на разных постах, административно опытен. «Он, несомненно, знает, как вуз устроен. Но ничего нового в развитие вуза он, конечно, не принесет», – резюмировал источник.