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30 августа 2017, среда, 20:45
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30 августа 2017, 18:00

Топ новостей 30 августа

Отделения полиции «Китай-город», куда доставили У.Джабраилова
Отделения полиции «Китай-город», куда доставили У.Джабраилова
АГН "Москва" / фото: Никеричев Андрей

Дайджест «Полит.ру» – краткая подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня в Киеве похитили журналистку «Первого канала», экс-сенатора от Чечни задержали за стрельбу в московском отеле, Forbes назвал богатейшие семьи России.

Журналистку «Первого канала» Курбатову вышлют с Украины

Представитель Службы безопасности Украины (СБУ) Елена Гитлянская написала на своей странице в Facebook, что власти страны выдворят журналиста «Первого канала» Анну Курбатову. Напомним, ранее в пресс-службе телеканала заявили, что Курбатову могли задержать сотрудники СБУ. В СБУ, в свою очередь, отметили, что «все происходит в рамках законодательства», при этом от уточнения подробностей отказались.

СМИ рассказали о белом порошке у экс-сенатора Джабраилова

В гостиничном номере бывшего члена Совета Федерации РФ от Республики Чечня и предпринимателя Умара Джабраилова найден белый порошок неустановленной природы, рассказал источник в МВД и подтвердил источник в отеле. Ранее стало известно, что Джабраилов задержан за стрельбу в отеле Four Seasons в Москве из наградного оружия. Впоследствии появились сообщения, что в отношении экс-сенатора возбуждено уголовное дело о хулиганстве.

Forbes назвал богатейшую семью России

 
Михаил Гуцериев / Ura.mfcu.ru

В новом рейтинге журнала Forbes сопоставлены доходы десяти богатейших семей России, которые в совокупности составили 27 млрд долларов по данным на 1 августа нынешнего года. В список вошли только те семьи, основная часть капитала которых заработана не на государственной службе. Лидирует в рейтинге глава совета директоров компании «Русснефть» и основной владелец группы «Самфар» Михаил Гуцериев с состоянием в 5,5 млрд долларов и родственниками, которые в совокупности владеют 9,91 млрд долларов.

В Кремле прокомментировали дело Серебренникова

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал расследование в отношении режиссера Кирилла Серебренникова по делу о мошенничестве: «То, что происходит, это и есть контроль за расходованием средств. Те, кто используют государственные деньги, безусловно, должны соответствовать определенным критериям контроля и подотчетности использования этих государственных денег, это абсолютно нормальная практика».

Гособвинитель запросил для участников «Шалтая-Болтая» реальные сроки

 
Александр Филинов на слушаниях по существу уголовного дела хакерской группы «Шалтай-Болтай» в Мосгор / АГН "Москва" / фото: Автор: Ведяшкин Сергей

Представитель государственного обвинения в ходе судебного заседания по делу хакерской группировки «Шалтай-Болтай» запросил для двоих участников группировки реальные сроки лишения свободы. Александра Филинова прокуратура попросила приговорить к двум с половиной годам колонии-поселения, Константина Теплякова — к трем годам.

Генпрокуратура проверит расход бюджетных средств на «Пока все дома»

 Генпрокуратура России проверит подозрения в том, что в ходе съемок программы «Пока все дома» для Первого канала были допущены нарушения при расходовании выделяемых государством средств. «Особое внимание будет уделено целевому использованию 110 млн рублей, выделенных по данным СМИ Министерством образования и науки Российской Федерации на производство роликов видеопаспортов о детях-сиротах», — говорится в сообщении.

Минобрнауки воспротивилось переносу Дня знаний на месяц

 
Начальная школа / Фото: Дмитрий Костюков/Коммерсантъ

Идея отложить День знаний до 1 октября не встретила понимания ни среди родителей, ни среди учителей, заявили в министерстве образования и науки РФ, комментируя соответствующую инициативу депутатов думской фракции ЛДПР: «В России существует ставший уже традицией День знаний 1 сентября, и мы не планируем менять эту традицию. Этот вопрос выносился на обсуждение ранее и не нашел поддержки у родительского и педагогического сообщества».

YouTube обзавелся новым логотипом и интерфейсом

Один из крупнейших видеохостингов мира – YouTube – накануне обновил логотип и пользовательский интерфейс, внеся целый ряд существенных изменений в дизайн сайта. Появились новые функции, доступные зрителям и владельцам контента.

Лидер КНДР назвал пуск ракет прелюдией к обстрелу базы США

 
Американские ВВС на острове Гуам

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын прокомментировал испытание баллистических ракет КНДР, состоявшееся 29 августа, сообщает Центральное телеграфное агентство страны (ЦТАК). В сообщении отмечается: «Лидер выразил большое удовлетворение успешным баллистическим запуском. Он отметил, что последний ракетный запуск является первым шагом по подготовке к военной операции в Тихом океане и прелюдией к сдерживанию Гуама».

В кабмине одобрили лишение прав за спирт в крови водителей

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности дала положительную оценку законопроекту, предусматривающему административную ответственность для автомобилистов, чье состояние алкогольного опьянения было доказано по итогам анализа крови на содержание этилового спирта. До сих пор основанием для административных мер (речь о лишении водительского удостоверения) являлся тест с использованием выдыхаемого воздуха.

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