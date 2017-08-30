Россия впервые будет определена Украиной на законодательном уровне как «страна-агрессор», заявила представитель президента Украины в Верховной раде Ирина Луценко. Это понятие будет введено в новом законе о реинтеграции Донбасса, приводит высказывание Луценко украинский «5 канал». По ее словам, проект закона уже «готов на 99,9%».

Документ предусматривает, что Украина может «самообороняться и не несет ответственности за ситуацию на временно оккупированных территориях».

США попытаются изменить политику России на востоке Украины, но у них нет для этого реальных рычагов, приводит газета «Ведомости» мнение американских экспертов. Действительно, ни вопрос о поставках летального оружия, ни вопрос о новых путях урегулирования ситуации пока не решены.

Между тем канцлер Германии Ангела Меркель вновь высказалась по поводу антироссийских санкций. На пресс-конференции в Берлине она заявила, что санкции будут сняты, когда будут выполняться минские договоренности. «Санкции будут сняты тогда, когда будут устранены их причины: экономические санкции были введены из-за ситуации на востоке Украины, в регионах Донецка и Луганска, где Киев не имеет суверенитета над собственной территорией», – приводит информационное агентство ТАСС перевод выступления Меркель.

А.Меркель / YouTube.com

Канцлер при этом подчеркнула, что считает возможным украинское урегулирование в рамках «нормандского формата».

Прокомментировать для «Полит.ру» ситуацию с санкциями и урегулированием, а также значение законодательного признания России «страной-агрессором» согласился Георгий Чижов, вице-президент, руководитель украинского бюро фонда «Центр политических технологий».

«Кажется, едва ли не в 2014 году я предлагал неформально поделить санкции на два пакета: так называемые «крымские» и «донбасские». «Крымские» санкции не слишком болезненны для России – этот пакет скорее символический, обозначающий, что с переходом Крыма в состав Российской Федерации ведущие страны мира не согласны. А вот связанные с Донбассом санкции болезненны, и в случае если Россия как-то продемонстрирует, что оттуда ушла, они могут быть в основном отменены.

Что касается законодательного определения «страны-агрессора», то, конечно, это важно с символической точки зрения. В принципе, в Украине за эти годы было принято довольно много местных актов об определении России страной-агрессором. Причем в 2015 году прошли местные выборы, и по этому поводу были переголосования. Ну, особенно интересно было, когда такие переголосования проходили в восточных регионах Украины. Потому что убеждать кого-то в западной части Украины, что Россия является страной-агрессором, не надо – для всех там это и так очевидно, а вот на востоке бывали споры по этому поводу.

Помимо символического значения, это определение, закрепленное в законе, еще может стать отсылочной нормой для других решений, которые впоследствии будут приниматься. Например, если это будет – это предположительно, конечно – с ограничением доступа какой-то продукции на украинский рынок, с показом каких-то фильмов. С одной стороны, и так уже много чего запрещено… но для этого всякий раз изобретались какие-то отдельные причины, а теперь можно будет по любому поводу ссылаться на эту норму. Потому что «страна-агрессор» – это серьезно.

Ну, если есть желание попредставлять какие-то страшилки, то могут быть введены ограничения на сотрудничество со средствами массовой информации страны-агрессора, например. Не думаю, впрочем, что так будет сделано, не думаю, что Украина заинтересована в тотальном запрете контактов своих граждан с Россией – тем более, что и Россия – не что-то единое, она состоит из разных лиц и те же средства массовой информации в ней очень разные. Но я имею в виду, что, в принципе, эта норма может стать железным основанием для каких-либо ограничений.

Военнослужащий ВСУ ведет стрельбу по заданным целям / vk.com/ukrainian_group_patriot

Почему это происходит именно сейчас? Ну, процесс потихоньку развивается. Получается, что сейчас состояние враждебности даже более ощутимо (особенно в нормативных актах), чем в 2014 года, когда в Донбассе велись активные боевые действия. Думаю, в 2014 году был шок, и реакция просто не успевала за происходящим. А сейчас многое приводится в соответствие реальности, ведутся переговоры о введении визового режима, например. И, похоже, его введение с каждым годом становится все более реалистичным. Хотя сейчас я снова уже думаю, что в ближайшее время это вряд ли возможно. Но какие-то усложнения для въезда российских граждан вполне могут быть введены – например, разрешат въезд только по биометрическим паспортам», – сказал Георгий Чижов.

Отвечая на вопрос о том, обозначила ли состоявшаяся 21 августа в Минске встреча спецпредставителя госдепартамента США по Украине Курта Волкера и помощника президента России Владислава Суркова встреча какие-либо новые перспективы урегулирования, он высказал мнение, что пока на этот счет можно только теоретизировать, несмотря на то, что по итогам встречи на Украине высказывался и оптимизм.

«Перспективы пока по-прежнему очень туманны. Пока официально заявлено было, что все происходит в рамках Минских соглашений. А в рамках Минских соглашений, в общем, ничего нового ожидать не следует.

Высказывался по этому поводу, впрочем, и оптимизм – например, заместителем министра временно оккупированных территорий Украины Юрием Грымчаком. По-моему, тогда еще встреча Суркова и Волкера не закончилась, когда он заявил, что, по его сведениям, Россия готова уйти из Донбасса и передать Украине контроль над границей – под гарантии того, что не будет реализован взрывной сценарий. А гарантию, наверно, могло бы дать только введение в регион международного миротворческого контингента.

Американцкие специалисты в учебном центре ВСУ / vosizneias.com

Надо сказать, что президент Украины Петр Порошенко как раз в это время говорил о возможности введении международного контингента, что придавало правдоподобия заявлениям Грымчака. Но на деле на сегодня непонятно, ведутся ли переговоры в этом направлении. Раньше Россия категорически не соглашалась ни с международным контингентом, ни с передачей контроля над границей до реализации других пунктов Минских соглашений. Но тут уже надо смотреть на практике.

В принципе, такой путь обозначен, но он означает, по факту, уступки с российской стороны. И если это действительно произойдет, это будет означать, что Россия и правда не считает себя заинтересованной в том, чтобы заморозить этот конфликт в состоянии статус-кво, повесить на Украину проблему, не имеющую шансов разрешиться.

Ну, думаю, месяц-другой – и мы поймем, куда все движется. А пока мнения можно высказывать только чисто теоретически. Мы не понимаем, о чем говорили за закрытыми дверями Сурков и Волкер и до чего договорились. Официальных заявлений с тех пор не делалось, да и другой информации очень мало», – полагает Георгий Чижов.