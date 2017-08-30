Крепкое спиртное должно дорожать быстрее инфляции: это приведет к снижению его потребления и росту употребления слабого алкоголя, полагают в Минздраве. По оценке ведомства, бутылка водки сейчас должна стоить не менее 300 рублей. Как пишет газета «Известия», такие цифры содержатся в предложении, направленном Минздравом в Минфин.

Сейчас законодательство предполагает, что ставка акциза на крепкий алкоголь не изменится до 2020 года. Минздрав же предлагает пересмотреть ее уже в 2018 году. В настоящее время минимальная розничная цена пол-литровой бутылки водки составляет 205 рублей. Дать дополнительные комментарии газете в пресс-службе Минздрава отказались.

Напомним, в 2012-2014 годах акцизы повышались значительно. Это привело к снижению доступности легального алкоголя и росту нелегального сектора, который, по предположениям экспертов, увеличился на 50–60%.

Самогонный аппарат / pixabay.com

К чему же может привести реализация предложения Минздрава? Прокомментировать ситуацию для «Полит.ру» согласился Вадим Дробиз, директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя «ЦИФРРА».

«Я очень солидарен с сенатором [Сергеем] Рябухиным (председатель Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам – прим. ред.), который сказал, что это – чрезвычайно вредное предложение. Почему вредное? Тут мы смотрим с ним на дело по-разному, но факт констатируем одинаково.

Итак, первое. Сегодня у нас минимальная розничная цена на водку – 205 рублей. При этой цене практически половина рынка крепкого алкоголя является суррогатным. То есть у нас порядка 20 миллионов человек – а это 30-35% потребителей – пьют нелегальную суррогатную продукцию, которую покупают в нелегальной рознице. В легальной есть система ЕГАИС, там нелегальной продукции нет. И стоит нелегальная продукция этого типа в два-четыре раза дешевле легальной. То есть водку покупают по 50-100 рублей.

40 миллионов человек – ну, немного больше даже – употребляют легальный алкоголь. Это люди с зарплатой от 20 тысяч рублей. Пьют они водку от 205 рублей, и при этом объемы потребления у двух этих групп – примерно одинаковые. Хотя одна группа больше второй по численности примерно вдвое.

По кому ударит увеличение минимальной цены до 300 рублей? Никакого роста потребления «Настойки боярышника» не будет, никакого роста потребления нелегальной водки тоже не будет. Та группа населения, которая сегодня употребляет легальный алкоголь, водку по 220-250 рублей (а это примерно 8-10 миллионов человек), в основном перейдет на самогон. Эти люди не опустятся до употребления суррогатной продукции: они купят самогонный аппарат и начнут гнать для себя. Будут кооперироваться, группироваться, а государство потеряет потребителей и деньги.

Стакан и колбаса с хлебом / pixabay.com

Но есть два момента, которые я хотел бы отметить. Я не против цены в 300 рублей за бутылку водки, но не ранее 2024-2025 года. Тогда эта цена будет логична.

Минздрав сказал: надо, чтобы ставка акциза роста быстрее инфляции. Но так уже пробовали. До 2012 года ставка акциза росла на 10% в год; в 2012-2014 годах ее подняли в два раза. В результате рынок легальной продукции рухнул, рынок продукции нелегальной вырос баснословно. В этот же период был создан рынок нелегальной розничной торговли – то есть магазинов, которые продают нелегальную суррогатную продукцию. Что с ним делать, сегодня государство вообще не знает: пытается штрафовать, но бесполезно.

Ну, и, конечно, государство в результате потеряло в деньгах – из-за того, что в 2014 году мы по уровню роста ставки акцизов оказались сразу как бы в 2020 году. Поэтому теперь до 2020 года акцизы не трогают – только в этом году повысили на 5%. А после 2020 года, думаю, будет рост ставки акцизов на 8-10% в год, и к 2025 году мы как раз и получим 300 рублей за бутылку водки. И тогда это будет нормально.

Теперь второе. Минздрав рассказывает, что подорожает крепкого алкоголя повысит спрос на слабый алкоголь. Это глупость. Поясню, почему: 90% вина у нас употребляют женщины. Среди мужчин пьют вино 5-7%. Поэтому надеяться на то, что хотя бы половина всех пьющих алкоголь мужчин перейдут на вино, нет никаких оснований. Чтобы это произошло, должно смениться поколение, должно пройти 20-25 лет. Это опыт постсоветского периода, опыт Западной Европы. Так что повторю: та группа населения, которая пьет дешевую легальную водку, перейдет на самогон. Ни на какое пиво она не перейдет – потому что это совершенно разные напитки с водкой, у них разные поводы, причины, разные культуры потребления.

Чашка с очками / pixabay.com

Крепкий алкоголь будет сопутствовать мужчинам вечно: и на Западе, и здесь так или иначе к 27-28 годам мужчина начинает осознавать себя мужиком и переходит на крепкий алкоголь. Особенно это заметно на постсоветском пространстве. А в советское время мы пили вино, и очень активно. Но тогда жизнь была другая. И чтобы сейчас изменилось употребление алкоголя, надо изменить уровень и качество жизни. Вот только тогда мы и перейдем на вино», – сказал Вадим Дробиз.

Добавим: сенатор Сергей Рябухин, о котором упоминал Вадим Дробиз, беседуя с «Парламентской газетой», высказал мнение, что повышение цен на водку приведет к росту подпольного производства. По его словам, пить меньше от того, что водка станет дороже, не будут, наоборот, станут больше употреблять суррогата и проблем у Минздрава будет больше. «Потому что летального исхода от употребления паленой водки будет не 25 тысяч в год, а в разы больше», – объяснил Сергей Рябухин.