Российские вооруженные силы являются вторыми по мощи в мире. Об этом свидетельствует рейтинг, составленный компанией Global Firepower на основе собственного исследования.

Согласно выводам экспертов компании, Россия обладает сильнейшими сухопутными войсками. Она опережает основного соперника по числу боевых танков, количеству самоходной и буксируемой артиллерии, а также ряду других вооружений.

Соединенные Штаты заняли первую строчку благодаря самым большим затратам в мире на оборону. Кроме того, Соединенные Штаты имеют превосходство по количеству военной авиации и кораблей ВМС.

На третем месте оказался Китай, у него крупнейшая по численности армия. В десятке сильнейших армий также оказались Франция, Индия, Великобритания, Япония, Турция, Германия и Египет.

Китайская Народная Армия / YouTube.com

Авторы рейтинга учитывали свыше 50 факторов. Причем акцент делался не на общем количестве военной техники, а на балансе военной мощи страны и разнообразия вооружений. Особо отмечается, что ядерное оружие не принималось во внимание, хотя страны, им обладающие, получили дополнительные баллы. Также дополнительные «очки» давались странам, входящим в НАТО, так как они имеют возможность распоряжаться средствами альянса.

В принципе, можно поставить под сомнение авторитет компании Global Firepower — ссылаются на ее исследования, главным образом, российская пресса и средства массовой информации из стран бывшего СССР — но сама идея составить рейтинг стран по военной мощи не нова, и Россия всякий раз занимает позиции «в топе».

Так, в 2015 году исследовательский институт группы Credit Suisse опубликовал доклад, в котором также сравнил крупнейшие страны по мощи их вооруженных сил. На первом месте, естественно, оказались Соединенные Штаты, а вторую строчку опять же заняла Россия. На третий позиции был Китай. В десятку вошли также Япония, Индия, Франция, Южная Корея, Италия, Британия и Турция. То есть разница в рейтинге небольшая.

Для того, чтобы составить этот рейтинг, эксперты Credit Suisse проанализировали число военных, количество танков, самолетов, штурмовых вертолетов, авианосцев и подводных лодок.

Парад к Дню ВМФ / kremlin.ru

Впрочем, в любом случае, стоит понимать, что мощь армии — это не только число танков, самолетов и военных. Например, советское руководство сделало ставку на атомный подводный флот, потому что это относительно дешевая возможность держать под контролем авианосный флот Соединенных Штатов, на строительство такого же количество авианосцев у СССР просто не было денег. Ну а танки в современных условиях вообще зачастую оказываются относительно бесполезными.