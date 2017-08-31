Полiт.ua Государственная сеть Государственные люди Войти
1 сентября 2017, пятница, 12:27
Facebook Twitter LiveJournal VK.com RSS

НОВОСТИ

СТАТЬИ

АВТОРЫ

ЛЕКЦИИ

PRO SCIENCE

СКОЛКОВО

РЕГИОНЫ
Нетленка
Семинары
Новости регионов

Школа по футболу «Байкал» получила 300 тысяч рублей на футбольные мячи благодаря международному проекту
Усольчанке, сломавшей ногу из-за бездействия местных властей, присудили лишь 50 тысяч рублей компенсации
Компанию «Байкаллес» оштрафовали почти на шесть миллионов рублей за контрабанду лесоматериалов
Молодежное правительство Иркутской области стало участником международного лагеря в Южной Корее
В Усолье осуждены два преступных дуэта, нападавшие на одиноких женщин
В Усолье осуждены два криминальных дуэта, нападавшие на одиноких женщин
В Иркутской области особый режим использования введена на 13 участках геодезической сети, внесенных в ЕГРН
Начался предварительный отбор стартап-проектов для индустриального-технопарка в Усолье-Сибирском
Иркутянка пыталась тайком от мужа подзаработать на наркотиках, но попалась при «проверочной закупке»
Более 100 первоклассников получат подарки от депутата думы Иркутска Светланы Кузнецовой
Loading...
Спецпроекты
Национальные литературы
Выборы-2016 с Линой Арифулиной
Экологическая повестка
Открытое государство
Русская политейя
Документы
О проекте
Партнеры
31 августа 2017, 19:26
армия
Илья Карпюк

От тайги до британских морей

Показательные учения ВДВ
Показательные учения ВДВ
АГН "Москва" / фото: Авилов Александр

Российские вооруженные силы являются вторыми по мощи в мире. Об этом свидетельствует рейтинг, составленный компанией Global Firepower на основе собственного исследования.

Согласно выводам экспертов компании, Россия обладает сильнейшими сухопутными войсками. Она опережает основного соперника по числу боевых танков, количеству самоходной и буксируемой артиллерии, а также ряду других вооружений.

Соединенные Штаты заняли первую строчку благодаря самым большим затратам в мире на оборону. Кроме того, Соединенные Штаты имеют превосходство по количеству военной авиации и кораблей ВМС.

На третем месте оказался Китай, у него крупнейшая по численности армия. В десятке сильнейших армий также оказались Франция, Индия, Великобритания, Япония, Турция, Германия и Египет.

 
Китайская Народная Армия / YouTube.com

Авторы рейтинга учитывали свыше 50 факторов. Причем акцент делался не на общем количестве военной техники, а на балансе военной мощи страны и разнообразия вооружений. Особо отмечается, что ядерное оружие не принималось во внимание, хотя страны, им обладающие, получили дополнительные баллы. Также дополнительные «очки» давались странам, входящим в НАТО, так как они имеют возможность распоряжаться средствами альянса.

В принципе, можно поставить под сомнение авторитет компании Global Firepower — ссылаются на ее исследования, главным образом, российская пресса и средства массовой информации из стран бывшего СССР — но сама идея составить рейтинг стран по военной мощи не нова, и Россия всякий раз занимает позиции «в топе».

Так, в 2015 году исследовательский институт группы Credit Suisse опубликовал доклад, в котором также сравнил крупнейшие страны по мощи их вооруженных сил. На первом месте, естественно, оказались Соединенные Штаты, а вторую строчку опять же заняла Россия. На третий позиции был Китай. В десятку вошли также Япония, Индия, Франция, Южная Корея, Италия, Британия и Турция. То есть разница в рейтинге небольшая.

Для того, чтобы составить этот рейтинг, эксперты Credit Suisse проанализировали число военных, количество танков, самолетов, штурмовых вертолетов, авианосцев и подводных лодок.

 
Парад к Дню ВМФ / kremlin.ru

Впрочем, в любом случае, стоит понимать, что мощь армии — это не только число танков, самолетов и военных. Например, советское руководство сделало ставку на атомный подводный флот, потому что это относительно дешевая возможность держать под контролем авианосный флот Соединенных Штатов, на строительство такого же количество авианосцев у СССР просто не было денег. Ну а танки в современных условиях вообще зачастую оказываются относительно бесполезными.

Обсудите в соцсетях

Система Orphus
Смотрите также:
Loading...

Главные новости

Сергей Лавров
Лавров сравнил закрытие генконсульства РФ в США с припадком
Дело ЮКОСа
Россия подала иск о раскрытии зарубежных активов ЮКОСа
Ксения Собчак
Собчак ответила на слухи о соперничестве с Путиным на выборах
Владимир Путин
Путин призвал к диалогу с КНДР
Дональд Трамп президент США
СМИ рассказали о растущем недовольстве Трампа своей командой
12:12 Российские истребители восемь раз за неделю вылетали на перехват целей у границ
11:57 Собчак прокомментировала слухи о возможном соперничестве с Путиным на выборах
11:36 Лавров сравнил требование США о закрытии генконсульства РФ с припадком
11:12 Уменьшенные дорожные знаки распространят по всей России
10:51 В праздновании Курбан-байрама в Москве приняли участие 200 тысяч человек

ЗАБВЕНИЯ.NET

Мемория. Александр Шпаковский
Александр Ильич Шпаковский
1 сентября 1823 года родился Александр Шпаковский, изобретатель-самоучка.
10:19 ГИБДД прогнозирует резкий рост числа жертв ДТП после 2018 года
09:53 Госдеп выделил 60 млн долларов на защиту от пропаганды России и ИГ
09:36 Россия подала иск о раскрытии зарубежных активов ЮКОСа
09:17 СМИ рассказали о растущем недовольстве Трампа своей командой
08:54 СМИ назвали Собчак потенциальным конкурентом Путина на выборах-2018
08:37 Генконсульство РФ в Сан-Франциско закрыто с 1 сентября
08:16 Путин призвал к диалогу с КНДР
08:00 Американцы потребовали у Трампа признать Сороса террористом
31.08 20:57 Призер Олимпиады по плаванию из России перешел в сборную США
31.08 20:29 Apple презентует новые iPhone 12 сентября
31.08 20:02 Россия пообещала ответить на закрытие генконсульства в США
31.08 19:43 Продажа «Лидокаина» приостановлена из-за гибели пациентов
31.08 19:28 США закроют представительства РФ в Сан-Франциско и Нью-Йорке
31.08 19:15 Алексей Учитель не исключил провокации на показах «Матильды»
31.08 18:55 В финальном списке кандидатов на пост главы РАН осталось пять человек
31.08 18:45 Представители Boeing посетили «Сколково» в поисках идей
31.08 18:20 Путин рассказал Оливеру Стоуну о военном самолете рядом с малайзийским «Боингом»
31.08 17:53 США впервые за пять лет распечатают стратегический резерв нефти
31.08 17:33 Банк «Югра» потребовал через суд признать недействительным отзыв лицензии
31.08 17:11 Лукашенко распорядился создать белорусский аналог электромобиля Tesla
31.08 16:46 Медведев назначил главой госкорпорации «Россети» Павла Ливинского
31.08 16:19 Ремонт крыши «Арены Санкт-Петербург» растянут на неопределенный срок
31.08 15:50 Новым главой РУСАДА утвержден Юрий Ганус
31.08 15:36 ФСБ отчиталась о предотвращении терактов в Москве на 1 сентября
31.08 15:19 Саакашвили рассказал о возможных действиях Киева при его возвращении
31.08 14:51 Неизвестный обстрелял здание Верховного суда РФ
31.08 14:38 СМИ сообщили об обнаружении наркотиков в крови Джабраилова
31.08 14:20 В Кремле рассказали о планах Путина на 1 сентября
31.08 14:03 Терапия паркинсонизма стволовыми клетками прошла доклинические испытания
31.08 14:00 Студию Алексея Учителя забросали коктейлями Молотова
31.08 13:54 Минэкономразвития улучшило прогноз по росту доходов россиян на 0,2%
31.08 13:28 Российская армия вошла в тройку сильнейших в мире
31.08 13:00 Глава МЭР прокомментировал сообщения о своей роли «фаворита Путина»
31.08 12:39 Forbes представил топ-100 самых влиятельных россиян столетия
31.08 12:10 Опрошенные россияне назвали цены и бедность главными проблемами в стране
31.08 11:51 ЦБ создал сайт для обучения россиян финансовой культуре
31.08 11:25 Экс-директор «Гоголь-центра» обратился к мировому театральному сообществу
31.08 11:21 МЭР улучшило прогноз по курсу рубля и цене нефти
31.08 11:04 ЦИК предложили использовать мемы и селфи для повышения явки на выборах-2018
31.08 10:47 УАЗ решил продавать свои машины за криптовалюту
31.08 10:35 Макрон рассказал о причинах «разногласий» с Путиным
31.08 10:16 Амансио Ортега снова стал богатейшим человеком в мире по версии Forbes‍
31.08 09:52 Джабраилов объяснил стрельбу в гостинице неумением обращаться с оружием
31.08 09:37 Умерла народная артистка РФ Людмила Рюмина
31.08 09:28 В центре Санкт-Петербурга автомобиль въехал в группу пешеходов
Apple Boeing Facebook Google IT NATO PRO SCIENCE видео ProScience Театр Pussy Riot Twitter аварии на железной дороге авиакатастрофа Австралия Австрия автопром администрация президента Азербайджан акции протеста Александр Лукашенко Алексей Кудрин Алексей Навальный Алексей Улюкаев алкоголь амнистия Анатолий Сердюков Ангела Меркель Антимайдан Армения армия Арсений Яценюк археология астрономия атомная энергия аукционы Афганистан Аэрофлот баллистические ракеты банковский сектор банкротство Барак Обама Башар Асад Башкирия беженцы Белоруссия Белый дом Бельгия беспорядки бизнес биология ближневосточный конфликт бокс болельщики «болотное дело» большой теннис Борис Немцов Бразилия ВВП Великая Отечественная война Великобритания Венесуэла Верховная Рада Верховный суд взрыв взятка видеозаписи публичных лекций «Полит.ру» видео «Полит.ру» визовый режим Виктор Янукович вирусы Виталий Мутко «ВКонтакте» ВКС Владивосток Владимир Жириновский Владимир Маркин Владимир Мединский Владимир Путин ВМФ военная авиация Волгоград ВТБ Вторая мировая война вузы выборы выборы губернаторов выборы мэра Москвы газовая промышленность «Газпром» генетика Генпрокуратура Германия ГИБДД ГЛОНАСС Голливуд гомосексуализм госбюджет Госдеп Госдума госзакупки гражданская авиация Греция Гринпис Грузия гуманитарная помощь гуманитарные и социальные науки Дагестан Дальний Восток деньги День Победы дети Дмитрий Медведев Дмитрий Песков Дмитрий Рогозин доллар Домодедово Дональд Трамп Донецк допинг дороги России драка ДТП Евгения Васильева евро Евровидение Еврокомиссия Евромайдан Евросоюз Египет ЕГЭ «Единая Россия» Екатеринбург ЕСПЧ естественные и точные науки ЖКХ журналисты Забайкальский край закон об «иностранных агентах» законотворчество здравоохранение в России землетрясение «Зенит» Израиль Индия Индонезия инновации Интервью ученых интернет инфляция Ирак Ирак после войны Иран Иркутская область искусство ислам «Исламское государство» Испания история История человечества Италия Йемен Казань Казахстан казнь Калининград Камчатка Канада Киев кино Киргизия Китай Климат Земли, атмосферные явления КНДР Книга. Знание Компьютеры, программное обеспечение кораблекрушение коррупция космодром Восточный космос КПРФ кража Краснодарский край Красноярский край кредиты Кремль крушение вертолета Крым крымский кризис Куба культура Латвия ЛГБТ ЛДПР Левада-Центр легкая атлетика лесные пожары Ливия лингвистика Литва литература Лондон Луганск Малайзия МВД МВФ медиа медицина междисциплинарные исследования Мексика Мемория метро мигранты МИД России Минздрав Минкомсвязи Минкульт Минобороны Минобрнауки Минтранспорта Минтруд Минфин Минэкономразвития Минюст мировой экономический кризис «Мистраль» Михаил Саакашвили Михаил Ходорковский МКС Молдавия Мосгорсуд Москва Московская область мошенничество музыка МЧС наводнение Надежда Савченко налоги нанотехнологии наркотики НАСА наука Наука в современной России «Нафтогаз Украины» недвижимость некоммерческие организации некролог Нерусский бунт нефть Нигерия Нидерланды Нобелевская премия Новосибирск Новые технологии, инновации Новый год Норвегия Нью-Йорк «Оборонсервис» образование обрушение ОБСЕ общественный транспорт общество ограбление Одесса Олимпийские игры ООН оппозиция опросы оружие отставки-назначения Пакистан палеонтология Палестинская автономия Папа Римский Париж ПДД педофилия пенсионная реформа Пентагон Петр Порошенко пищевая промышленность погранвойска пожар полиция Польша похищение права человека правительство Право правозащитное движение «Правый сектор» преступления полицейских преступность Приморский край происшествия публичные лекции Рамзан Кадыров РАН Революция в Киргизии Реджеп Эрдоган рейтинги религия Реформа армии РЖД ритейл Роскомнадзор Роскосмос Роспотребнадзор Россельхознадзор Российская академия наук Россия Ростов-на-Дону Ростовская область РПЦ рубль русские националисты РФС Санкт-Петербург санкции Саудовская Аравия Сахалин Сбербанк Свердловская область связь связь и телекоммуникации Севастополь сельское хозяйство сепаратизм Сербия Сергей Лавров Сергей Собянин Сергей Шойгу Сирия Сколково Славянск Следственный комитет следствие смартфоны СМИ Совбез ООН Совет по правам человека Совет Федерации сотовая связь социальные сети социология Социология в России Сочи Сочи 2014 «Спартак» спецслужбы «Справедливая Россия» спутники СССР Ставропольский край стихийные бедствия Стихотворения на случай страхование стрельба строительство суды суицид США Таджикистан Таиланд Татарстан театр телевидение телефонный терроризм теракт терроризм технологии транспорт туризм Турция тюрьмы и колонии убийство УЕФА Украина Условия труда ФАС Федеральная миграционная служба физика Филиппины Финляндия ФИФА фондовая биржа фоторепортаж Франсуа Олланд Франция ФСБ ФСИН ФСКН футбол Хабаровский край хакеры Харьков Хиллари Клинтон химическое оружие хоккей хулиганство Центробанк ЦИК Цикл бесед "Взрослые люди" ЦСКА Челябинская область Чехия Чечня ЧМ-2018 шахты Швейцария Швеция школа шоу-бизнес шпионаж Эбола Эдвард Сноуден экология экономика экономический кризис экстремизм Эстония Южная Корея ЮКОС Юлия Тимошенко ядерное оружие Япония

Редакция

Электронная почта: politru.edit1@gmail.com
Адрес: 129343, Москва, проезд Серебрякова, д.2, корп.1, 9 этаж.
Телефон: +7 495 980 1894.
Стоимость услуг Полит.ру
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл. № 77-8425 от 1 декабря 2003г. Выдано министерством
Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и
средств массовой информации. Выходит с 21 февраля 1998 года.
При любом использовании материалов веб-сайта ссылка на Полит.ру обязательна.
При перепечатке в Интернете обязательна гиперссылка polit.ru.
Все права защищены и охраняются законом.
© Полит.ру, 1998–2014.