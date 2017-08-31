Банк России 31 августа объявил о запуске своего информационно-просветительского портала Fincult.info. Утверждается, что цель создания сайта — «формирование финансовой культуры граждан»

«В материалах сайта в простой форме разбираются ситуации, с которыми может столкнуться каждый — от планирования личного бюджета до поиска оптимальной стратегии формирования будущей пенсии», — говорится в сообщении регулятора.

В Центральном банке подчеркивают, что материалы сайта нельзя воспринимать как прямое руководство к действиям, так как это лишь полезные рекомендации. Их стоит придерживаться, «чтобы не упустить из виду что-нибудь важное и не оказаться в критической ситуации».

Новый сайт обещают ежедневно пополнять текстовыми и видеоматериалами, пока же на нем можно найти материалы, которые рассказывают про базовые финансовым потребностям граждан. В частности, здесь можно узнать, как проверить подлинность банкнот или на что обращать внимание при получение кредита, чтобы не стать жертвой мошенников. Также сделана форма для проверки финансовых организаций — можно вбить название компании и узнать, есть ли у нее соответствующая лицензия.

Страница сайта fincult.info

Отметим, что ранее в России была популярна тема финансовой грамотности, ее, правда, «зарезервировало» Министерство финансов, которое приняло специальную программу. Хотя деньги по этой программе все еще тратятся, уже понятно, что результат ее работы сомнительный.

Участники рынка знают: если кто-то предлагает поучаствовать в семинаре по повышению финансовой грамотности, это, в лучшем случае, бесполезное времяпрепровождение. а в худшем — приглашение отнести свои деньги очередной финансовой пирамиде или другим мошенникам. В последнее время таких историй особенно много, так как телефонные базы клиентов разорившихся банков так или иначе попадают к мошенникам.

Но проблема в том, что и финансовую грамотность, и финансовую культура не привить через сайт в интернете — если даже не каждый школьник в старших классах не может рассчитать сложный процент.

Последствия урагана / pixabay.com

Вдобавок государство само фактически подталкивает россиян к тому, чтобы не обучаться финансовой грамотности или финансовой культуре. Например, после стихийных бедствий правительство почти всегда так или иначе компенсирует пострадавшим утраченное жилье, деньгами или строит новое. Даже после недавнего пожара в Ростове-на-Дону федеральное правительство и регион пообещали компенсации пострадавшим — хотя сами собственники сгоревших домов говорили, что они ожидали чего-то подобного от недобросовестных риэлторов.

Не стоит также забывать и о самом Центральном банке, который отвечает за систему страхования вкладов. В результате того, что в эту систему оказались включены абсолютно все банки, вне зависимости от того, насколько адекватно они управляют деньгами вкладчиков, самая здравая стратегия для любого россиянина: делать вклады в банке, который предлагает наибольшие проценты. Ограничение только одно — 1,4 млн рублей. В случае чего АСВ все вернет, даже с процентами. Зачем в этом случае сравнивать доходность и риск — непонятно.