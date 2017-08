«Коммерсантъ» в статье «Ледокол будущего расколол судостроение» пишет о том, как российские верфи вступили в борьбу за право построить «Лидер».

«ЦБ переводит звонки на себя»: он сам накажет банки за нарушения при работе с должниками.

«ФТС развела бизнес по кабинетам»: в службе обсудили успехи автоматизации.

«Разногласия обошли вахтовым методом»: Николай Патрушев провел в ямальском поселке международное совещание о будущем Арктики.

РБК в статье «Пиковый интерес» пишет, что в Новой Москве проданы 164 га земли у метро «Саларьево».

Как увольняют сотрудников американского посольства, написано в статье «Вынужденное сокращение Штатов».

«Может ли Россия стать посредником в ближневосточном кризисе»: завершился визит Сергея Лаврова в Катар.

«Известия»: «Заводы ждут рабочих». Предприятия промышленности приготовились увеличивать численность персонала.

«Россиянам вернули девять миллиардов рублей долгов по зарплатам»: Роструд в первом полугодии 2017-го выявил почти 51 тыс. случаев задержки выплат.

«Программу развития Крыма могут увеличить до 825 млрд рублей»: строительство автодорог потребовало увеличения инвестиций в регион.

«Фермерским продуктам упростят путь в магазины»: им возместят до 50% затрат на продвижение продукции.

«Газета.ru» в статье «Расист и генерал Ли: как США переписывают историю» пишет, почему беспорядки вокруг сноса памятника генералу Ли возвращают США на 150 лет назад.

«На путинский фронт призвали молодых»: у ОНФ появилось молодежное крыло.

«Правительство меняет людей на машины»: правительство одобрило проект повышения производительности труда в России.

The Economist: «Разрыв между богатыми и бедными штатами Индии растет» (The gap between India’s richer and poorer states is widening). Экономисты в замешательстве, они утверждают, что разрыв необходимо сокращать.

«Помощь Катару: Оман пока что получает выгоду от разлада из-за Катара» (Qatar aid: Oman is benefiting from the standoff over Qatar, for now). Оман поставляет Катару все необходимое, в то время как прочие соседи стараются его изолировать.

Bloomberg: «Барнье заявил, что не может проявлять гибкость, пока не узнает, чего хочет Британия» (Barnier Says He Can’t Be Flexible Until He Knows What UK Wants). Британия призвала ЕС проявлять больше гибкости в ходе переговоров о ее отделении, но ЕС не торопится следовать этим призывам.

«Почему золото теперь стало менее надежным прибежищем» (Why Gold Is Less of a Haven These Days). На нынешние геополитические катаклизмы курс золота реагирует значительно слабее, чем прежде.

The Wall Street Journal: «Осадки во время "Харви" могут подорвать глобальные энергетические рынки» (Harvey Fallout Set to Disrupt Global Energy Markets). Ураган "Харви" задерживает поток нефти и нефтепродуктов по всему миру.

«Ослабевающий "Харви" ударил по Луизиане» (Weakening Harvey Douses Louisiana). Шторм «Харви» вновь вышел на побережье и принес ливни и ветры на юго-запад штата Луизиана.