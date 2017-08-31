В ЦИК Карелии поступило два заявления о снятии кандидатов с участия в предвыборной гонке. Вслед за Еленой Гнетовой документы о снятии своей кандидатуры с выборов главы Карелии в ЦИК представил выдвинутый от партии «Родина» Николай Тараканов. Итого на выборах остается всего пять кандидатов.

Говорят, врио губернатора Артур Парфенчиков боится, что получит худший результат среди всех свои коллег, кто идет сейчас на выборы. Правда, второго тура никто не ожидает — но кто его знает, в конце концов.

Получается, что даже когда политологи говорят о неконкурентных выборах, конкуренция все равно появляется — только не совсем там, где ее ждут. Может быть, это и неплохо.