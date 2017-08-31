СМИ продолжают наблюдать за кризисом в Персидском заливе, где Бахрейн, Египет и ОАЭ под предводительством Саудовской Аравии объявили в июне бойкот Катару. Бойкот мотивировался тем, что Катар поддерживает террористов. Фактически Саудовской Аравии не нравилось, что Катар дружит с Ираном.

Катарское издание AlJazeera пишет о визите в Катар министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Лавров, отмечает канал, выразил поддержку миротворческим начинаниям Кувейта, который с самого начала дипломатического кризиса пытался быть посредником. При этом, по словам министра иностранных дел Катара, Катар был единственным из участников конфронтации, который приветствовал призывы Кувейта к переговорам. Остальные стороны не проявили интереса к перспективе урегулирования путем переговоров.

AlJazeera ссылается на катарского политического аналитика, который охарактеризовал визит Лаврова в Катар как важное событие в ходе регионального кризиса. Также он усматривает в этом попытку России увеличить свое влияние в этой богатой нефтью области, которая ранее находилась преимущественно под военным и политическим влиянием Вашингтона. Этому способствовали обстоятельства: Россия пользуется тем, что США не проявляют желания вникать в эту историю и оказывать политическую поддержку в разрешении противоречий.

Напомним, что AlJazeera — это один из ключевых фигурантов конфликта: оппоненты Катара требуют ее закрыть, так как им не нравятся ее материалы о том, что происходит в их странах.

Страница сайта aljazeera.com

The Economist пишет, что от блокады Катара в настоящий момент выигрывает Оман. Обычно летом там наблюдается затишье в области внешней торговли. Но в этом году там царит необычайное оживление: Оман поставляет товары в Катар. Когда другие его соседи устроили ему блокаду, Оман воздержался от участия в конфронтации и в итоге оказался в выигрыше.

Ранее, когда возникали противоречия в регионе, Оман стремился выступать в роли посредника при урегулировании и демонстрировал свою непредвзятость. В нынешней истории, однако, очевидно, какую сторону он поддерживает. Впрочем, он старается не привлекать к сложившемуся положению дел внимания, а получать свои бонусы незаметно. Отчасти это связано с тем, что ему не хочется раздражать Саудовскую Аравию. Как и Катар, Оман поддерживает связи с Ираном. Теоретически он вполне может оказаться в том же положении, что и Катар.

В этом смысле укрепление связей с Катаром имеет для Омана не только ситуационное, но и стратегическое значение. Ему важно (по возможности незаметно) увеличить свою независимость от ближайших соседей. В связи с этим оживилось его взаимодействие с Ираном, а также с Китаем. Конфликт с Катаром создал в регионе напряженную обстановку. Попытки дипломатического вмешательства со стороны Кувейта, Германии и США успеха не возымели. 23 августа Катар решил восстановить полноценное дипломатическое общение с Ираном. Это говорит о том, что противостояние накаляется. Среди этого противостояния Оман оказался временным выгодополучателем, однако если эскалация продолжится, это приведет к кризису, от которого не выиграет никто.

Financial Times пишет, что, по прогнозам Международного валютного фонда (МВФ), экономический рост Катара в результате блокады замедлится относительно более ранних прогнозов. Из-за того, что ближайшие соседи в большинстве своем прервали торговые связи с Катаром, который зависим от импорта, ему приходится закупать товары у более отдаленных партнеров. Кроме того, нынешняя ситуация подрывает доверие инвесторов к региону. От этого, в конечном счете, может пострадать не только Катар, но и его оппоненты.

Промысловое судно в порту Катара / pixabay.com

Катарская экономика и финансовые рынки, по оценкам МВФ, постепенно адаптируются к потрясению, вызванному сокращением импорта в июне на 40%. В июле уже наблюдалось некоторое облегчение. Это связано с тем, что Доха энергично занималась поиском новых источников импорта и внешнего финансирования, что дало некоторые плоды и, главное, смягчило страхи перед возможной нехваткой продуктов и государственных средств. Особым поводом для беспокойства был вопрос о том, сможет ли государство завершить масштабные инфраструктурные проекты, связанные, в частности, с подготовкой к чемпионату мира по футболу, который Катар должен организовывать в 2022 г.