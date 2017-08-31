Полiт.ua Государственная сеть Государственные люди Войти
31 августа 2017, четверг, 16:01
Facebook Twitter LiveJournal VK.com RSS

НОВОСТИ

СТАТЬИ

АВТОРЫ

ЛЕКЦИИ

PRO SCIENCE

СКОЛКОВО

РЕГИОНЫ
Нетленка
Семинары
Новости регионов

Школа по футболу «Байкал» получила 300 тысяч рублей на футбольные мячи благодаря международному проекту
Усольчанке, сломавшей ногу из-за бездействия местных властей, присудили лишь 50 тысяч рублей компенсации
Компанию «Байкаллес» оштрафовали почти на шесть миллионов рублей за контрабанду лесоматериалов
Молодежное правительство Иркутской области стало участником международного лагеря в Южной Корее
В Усолье осуждены два преступных дуэта, нападавшие на одиноких женщин
В Усолье осуждены два криминальных дуэта, нападавшие на одиноких женщин
В Иркутской области особый режим использования введена на 13 участках геодезической сети, внесенных в ЕГРН
Начался предварительный отбор стартап-проектов для индустриального-технопарка в Усолье-Сибирском
Иркутянка пыталась тайком от мужа подзаработать на наркотиках, но попалась при «проверочной закупке»
Более 100 первоклассников получат подарки от депутата думы Иркутска Светланы Кузнецовой
Loading...
Спецпроекты
Национальные литературы
Выборы-2016 с Линой Арифулиной
Экологическая повестка
Открытое государство
Русская политейя
Документы
О проекте
Партнеры
31 августа 2017, 09:52
Госдума законотворчество ЛДПР Минобрнауки образование школа
Никита Белоголовцев

1 сентября и здоровый федерализм

Школьный натюрморт
Школьный натюрморт
pixabay.com

Перенести начало учебного года в школах с 1 сентября на 1 октября и сдвинуть окончание учебного года на 1 июля предлагают депутаты Госдумы. Как пишет «Парламентская газета», соответствующие поправки в закон «Об образовании» подготовили депутаты от ЛДПР. Их инициатива также включала в себя предложение продлить каникулы между четвертями.

Документ предлагает дать возможность органам местного самоуправления соответствующего муниципального образования переносить начала учебного года в образовательных организациях на 1 октября. При этом дата 1 сентября будет сохранена как общая дата начала учебного года.

По оценке ряда депутатов, принятие такого закона позволит подходить к решению вопроса о начале и окончании учебного года, «исходя из климатических, национальных и иных особенностей конкретного муниципального образования», а также даст возможность «более эффективно использовать теплое время года для полноценного отдыха детей».

Напомним, тема возможного переноса начала учебного года в школах появляется в СМИ не впервые. Ранее эти предложения связывались с якобы поступавшими просьбами представителей отдельных регионов, и инициатива всегда связывалась с необходимостью организовать полноценный отдых детей.

 
Девочка на рыбалке / pixabay.com

Прокомментировать для «Полит.ру» идею внесения таких изменений в график учебы школьников согласился Никита Белоголовцев, главный редактор образовательного портала «МЕЛ».

 
Никита Белоголовцев

«Во-первых, у меня нет ни малейших сомнений в том, что такие поправки к закону в какие-то осязаемые сроки приняты не будут. Российское общество консервативно, и так у него сложилось, что 1 сентября как дата и обозначает начало учебного года. Именно 1 сентября, а не 15 сентября и не 1 октября. Это такая «духовная скрепа», можно сказать. Мне кажется, она тронута не будет. Просто потому, что вызывающие какую-то общественную дискуссию или недовольство решения стараются не принимать.

Если же говорить содержательно, то надо отметить вот что. Проблема, о которой довольно часто идет речь, когда рассуждают об образовании, состоит в том, что российские дети по времени очень мало учатся. Мало по количеству дней в году и по количеству лет – в сравнении со своими европейскими, например, ровесниками.

Если мы посмотрим на продолжительность обучения в школе – 11 лет – и количество учебных дней в году в России, то мы поймем, что в России одна из самых спрессованных в Европе школьных программ. У нас самые длинные школьные каникулы в сравнении с европейскими странами.

Общая продолжительность школьных каникул в России составляет три месяца летом плюс (в сумме с праздниками, выходными с переносами, длинными выходными и так далее) еще полтора, если не ошибаюсь, месяца в течение года. Такого нет нигде в Европе. А когда это еще и наслаивается на 11-летнее обучение, а не 12-летнее, как в некоторых странах, то выходит, что российские школьники получают школьную программу в максимально спрессованном виде.

Учитывая, что школьная программа в России еще и довольно насыщенная и что у нас пока еще в зачаточном состоянии находится институт специализации в старших классах, спрессованность еще больше. Что касается института специализации, то он вроде бы есть, но на деле как бы не совсем: де-факто существует, так как старших классах школьники готовятся к тем ЕГЭ, которые выбрали, и готовятся к ним зачастую вне школы. А де-юре старшеклассники все равно должны присутствовать на всех занятиях в старших классах.

Когда это еще и накладывается на де-юре факультативные, а де-факто обязательные дополнительные предметы, будь то подготовка, второй язык или какие-то спецклассы, то получается, что российские школьники – одни из самых застрессованных, если говорить о ежедневной нагрузке, плотности расписания. Поэтому я скажу такую, наверно, непопулярную вещь: школа – это, конечно, огромный стресс, но она – огромный стресс из-за того, что российские дети много отдыхают.

Плюс система длинных каникул и система праздников постоянно выбивает их из учебного ритма. В этом смысле в самых разных странах давно идут по пути чередования занятий, практических занятий, специальной программы в летние месяцы, когда можно какое-то количество времени занятий проводить вне школы. Используются гибкие расписания учебного процесса и так далее. И в этом смысле предложение "давайте наши дети будут ходить в школу на уроки еще реже" мне кажется очень опасным.

 
Новогодние каникулы / pixabay.com

Даже если это предложение выглядит популистским, оно опасно. Спросите родителей школьников: вы хотите длинные каникулы? Вряд ли ведь кто-то скажет нет, правда? Большинство захочет. Но ведь это примерно как история "а давайте все будут платить втрое меньше налогов!" Ну да, наверное, это круто. А потом: "А давайте у нас при этом школьное образование и медицина станут платными?" И сразу тогда люди думают: "Нет, вот это что-то как-то не круто...".

Словом, хотя я очень не люблю словосочетание "комплексный подход", это не та история, которая решается механическим удлинением или сокращение каникул. Это история про программу обучения. Об этом много и часто говорят. Но в целом эта история – про целеполагание. Нельзя сказать: "Давайте у нас будут длиннее или короче каникулы!". Нельзя сказать: "Давайте у нас дети будут в школе готовиться к ЕГЭ!". Нет, это история гораздо более сложная, чем просто механическое регулирование.

Хотя я уверен, что если в ряде регионов (например, каких-нибудь южных) школьный год будет начинаться позже, это может оказаться и хорошо. Скажу честно: я не очень готов предметно об этом говорить, потому что не знаю всей специфики территорий. Но допускаю, что, условно говоря, в каких-нибудь южных регионах с развитой, например, туристической отраслью или развитым сельским хозяйством, действительно проще вести детей в школу 1 октября. Или 14 сентября, учитывая наложение Дня знаний на Курбан-байрам, которое сейчас все так активно обсуждают.

Просто эта история с переносом начала учебного года в ряде регионов – это история про, простите за пафос, разумную автономию, разумную федерализацию. У нас же действительно очень большая и разнообразная страна, где просто обязаны использоваться разные подходы. В некоторых гораздо более однородных и более компактных странах у школ есть гораздо больше возможностей для маневра. В плане каникул – в том числе.

В кое-каких московских школах, кстати, уже есть пока зачаточный, но уже позитивный опыт, когда школа с родителями через Управляющий совет договаривается, как им удобнее выстраивать систему каникул. Это нормально. И то, что 1 сентября может не быть какой-то незыблемой датой, это нормально. Мне кажется, в этом нет ничего страшного: земля не разверзнется и школа не умрет», – сказал Никита Белоголовцев.

Обсудите в соцсетях

Система Orphus
Смотрите также:
Loading...

Главные новости

Умар Джабраилов
СМИ сообщили об обнаружении наркотиков в крови Джабраилова
Учения армии РФ
Российская армия вошла в тройку сильнейших в мире
Амансио Ортега
Forbes назвал богатейших людей в мире
Алексей Учитель
Студию Алексея Учителя забросали коктейлями Молотова
Владимир Путин в школе
В Кремле рассказали о планах Путина на 1 сентября
15:50 Новым главой РУСАДА утвержден Юрий Ганус
15:36 ФСБ отчиталась о предотвращении терактов в Москве на 1 сентября
15:19 Саакашвили рассказал о возможных действиях Киева при его возвращении
14:51 Неизвестный обстрелял здание Верховного суда РФ
14:38 СМИ сообщили об обнаружении наркотиков в крови Джабраилова

ЗАБВЕНИЯ.NET

Мемория. Алексей Брусилов
Алексей Алексеевич Брусилов
31 августа 1853 года родился Алексей Брусилов, военачальник, автор «Брусиловского прорыва».
14:20 В Кремле рассказали о планах Путина на 1 сентября
14:03 Терапия паркинсонизма стволовыми клетками прошла доклинические испытания
14:00 Студию Алексея Учителя забросали коктейлями Молотова
13:54 Минэкономразвития улучшило прогноз по росту доходов россиян на 0,2%
13:28 Российская армия вошла в тройку сильнейших в мире
13:00 Глава МЭР прокомментировал сообщения о своей роли «фаворита Путина»
12:39 Forbes представил топ-100 самых влиятельных россиян столетия
12:10 Опрошенные россияне назвали цены и бедность главными проблемами в стране
11:51 ЦБ создал сайт для обучения россиян финансовой культуре
11:25 Экс-директор «Гоголь-центра» обратился к мировому театральному сообществу
11:21 МЭР улучшило прогноз по курсу рубля и цене нефти
11:04 ЦИК предложили использовать мемы и селфи для повышения явки на выборах-2018
10:47 УАЗ решил продавать свои машины за криптовалюту
10:35 Макрон рассказал о причинах «разногласий» с Путиным
10:16 Амансио Ортега снова стал богатейшим человеком в мире по версии Forbes‍
09:52 Джабраилов объяснил стрельбу в гостинице неумением обращаться с оружием
09:37 Умерла народная артистка РФ Людмила Рюмина
09:28 В центре Санкт-Петербурга автомобиль въехал в группу пешеходов
30.08 22:59 Певица Линда пострадала от наезда грузовика в центре Москвы
30.08 22:13 Сбившего пешеходов водителя МАЗа задержали в Капотне
30.08 21:30 Грузовик сбил двух прохожих в центре Москвы и уехал
30.08 21:25 Telegram-канал Кадырова предложили продать вслед за «Бывшей»
30.08 21:10 Корреспондентку «Первого канала» выдворили с Украины
30.08 20:58 Обвиняемого по делу о смерти избитого блогера взяли под арест
30.08 19:48 Самый читаемый канал Telegram сменил хозяина за 1,2 млн рублей
30.08 19:16 С ноября Франция начнет делать визы россиянам за 48 часов
30.08 18:42 Закрытую «Первым каналом» передачу «Пока все дома» нашли на «России-1»
30.08 18:21 В России зафиксировано рекордное снижение цен
30.08 18:08 СМИ сообщили об освобождении Джабраилова под подписку
30.08 18:06 Выдры оказались способны подражать окружающим
30.08 17:41 Парк Горького заказал лебедям домик за 4,25 млн рублей
30.08 17:16 Журналистку «Первого канала» Курбатову вышлют с Украины
30.08 16:37 В кабмине одобрили лишение прав за спирт в крови водителей
30.08 16:13 СБУ прокомментировала обвинение в похищении журналистки «Первого канала»
30.08 15:56 В Кремле прокомментировали дело Серебренникова
30.08 15:37 Гособвинитель запросил для участников «Шалтая-Болтая» реальные сроки
30.08 15:22 «Первый канал» сообщил о похищении своей журналистки в Киеве
30.08 15:08 Генпрокуратура проверит расход бюджетных средств на «Пока все дома»
30.08 15:00 Социологи анонсировали второй тур выборов глав Свердловской и Кировской областей
30.08 14:04 Минобрнауки воспротивилось переносу Дня знаний на месяц
30.08 13:50 СМИ рассказали о белом порошке у экс-сенатора Джабраилова
30.08 13:35 Глава Минобрнауки анонсировала превращение коррекционных школ в обычные
30.08 13:09 Журналисты передали в СК и ГП данные о махинациях властей ЯНАО
30.08 12:21 Деятели культуры потребовали закрыть дело «Седьмой студии»
30.08 11:52 СМИ сообщили о возбуждении дела против экс-сенатора Джабраилова
Apple Boeing Facebook Google IT NATO PRO SCIENCE видео ProScience Театр Pussy Riot Twitter аварии на железной дороге авиакатастрофа Австралия Австрия автопром администрация президента Азербайджан акции протеста Александр Лукашенко Алексей Кудрин Алексей Навальный Алексей Улюкаев алкоголь амнистия Анатолий Сердюков Ангела Меркель Антимайдан Армения армия Арсений Яценюк археология астрономия атомная энергия аукционы Афганистан Аэрофлот баллистические ракеты банковский сектор банкротство Барак Обама Башар Асад Башкирия беженцы Белоруссия Белый дом Бельгия беспорядки бизнес биология ближневосточный конфликт бокс болельщики «болотное дело» большой теннис Борис Немцов Бразилия ВВП Великая Отечественная война Великобритания Венесуэла Верховная Рада Верховный суд взрыв взятка видеозаписи публичных лекций «Полит.ру» видео «Полит.ру» визовый режим Виктор Янукович вирусы Виталий Мутко «ВКонтакте» ВКС Владивосток Владимир Жириновский Владимир Маркин Владимир Мединский Владимир Путин ВМФ военная авиация Волгоград ВТБ Вторая мировая война вузы выборы выборы губернаторов выборы мэра Москвы газовая промышленность «Газпром» генетика Генпрокуратура Германия ГИБДД ГЛОНАСС Голливуд гомосексуализм госбюджет Госдеп Госдума госзакупки гражданская авиация Греция Гринпис Грузия гуманитарная помощь гуманитарные и социальные науки Дагестан Дальний Восток деньги День Победы дети Дмитрий Медведев Дмитрий Песков Дмитрий Рогозин доллар Домодедово Дональд Трамп Донецк допинг дороги России драка ДТП Евгения Васильева евро Евровидение Еврокомиссия Евромайдан Евросоюз Египет ЕГЭ «Единая Россия» Екатеринбург ЕСПЧ естественные и точные науки ЖКХ журналисты Забайкальский край закон об «иностранных агентах» законотворчество здравоохранение в России землетрясение «Зенит» Израиль Индия Индонезия инновации Интервью ученых интернет инфляция Ирак Ирак после войны Иран Иркутская область искусство ислам «Исламское государство» Испания история История человечества Италия Йемен Казань Казахстан казнь Калининград Камчатка Канада Киев кино Киргизия Китай Климат Земли, атмосферные явления КНДР Книга. Знание Компьютеры, программное обеспечение кораблекрушение коррупция космодром Восточный космос КПРФ кража Краснодарский край Красноярский край кредиты Кремль крушение вертолета Крым крымский кризис Куба культура Латвия ЛГБТ ЛДПР Левада-Центр легкая атлетика лесные пожары Ливия лингвистика Литва литература Лондон Луганск Малайзия МВД МВФ медиа медицина междисциплинарные исследования Мексика Мемория метро мигранты МИД России Минздрав Минкомсвязи Минкульт Минобороны Минобрнауки Минтранспорта Минтруд Минфин Минэкономразвития Минюст мировой экономический кризис «Мистраль» Михаил Саакашвили Михаил Ходорковский МКС Молдавия Мосгорсуд Москва Московская область мошенничество музыка МЧС наводнение Надежда Савченко налоги нанотехнологии наркотики НАСА наука Наука в современной России «Нафтогаз Украины» недвижимость некоммерческие организации некролог Нерусский бунт нефть Нигерия Нидерланды Нобелевская премия Новосибирск Новые технологии, инновации Новый год Норвегия Нью-Йорк «Оборонсервис» образование обрушение ОБСЕ общественный транспорт общество ограбление Одесса Олимпийские игры ООН оппозиция опросы оружие отставки-назначения Пакистан палеонтология Палестинская автономия Папа Римский Париж ПДД педофилия пенсионная реформа Пентагон Петр Порошенко пищевая промышленность погранвойска пожар полиция Польша похищение права человека правительство Право правозащитное движение «Правый сектор» преступления полицейских преступность Приморский край происшествия публичные лекции Рамзан Кадыров РАН Революция в Киргизии Реджеп Эрдоган рейтинги религия Реформа армии РЖД ритейл Роскомнадзор Роскосмос Роспотребнадзор Россельхознадзор Российская академия наук Россия Ростов-на-Дону Ростовская область РПЦ рубль русские националисты РФС Санкт-Петербург санкции Саудовская Аравия Сахалин Сбербанк Свердловская область связь связь и телекоммуникации Севастополь сельское хозяйство сепаратизм Сербия Сергей Лавров Сергей Собянин Сергей Шойгу Сирия Сколково Славянск Следственный комитет следствие смартфоны СМИ Совбез ООН Совет по правам человека Совет Федерации сотовая связь социальные сети социология Социология в России Сочи Сочи 2014 «Спартак» спецслужбы «Справедливая Россия» спутники СССР Ставропольский край стихийные бедствия Стихотворения на случай страхование стрельба строительство суды суицид США Таджикистан Таиланд Татарстан театр телевидение телефонный терроризм теракт терроризм технологии транспорт туризм Турция тюрьмы и колонии убийство УЕФА Украина Условия труда ФАС Федеральная миграционная служба физика Филиппины Финляндия ФИФА фондовая биржа фоторепортаж Франсуа Олланд Франция ФСБ ФСИН ФСКН футбол Хабаровский край хакеры Харьков Хиллари Клинтон химическое оружие хоккей хулиганство Центробанк ЦИК Цикл бесед "Взрослые люди" ЦСКА Челябинская область Чехия Чечня ЧМ-2018 шахты Швейцария Швеция школа шоу-бизнес шпионаж Эбола Эдвард Сноуден экология экономика экономический кризис экстремизм Эстония Южная Корея ЮКОС Юлия Тимошенко ядерное оружие Япония

Редакция

Электронная почта: politru.edit1@gmail.com
Адрес: 129343, Москва, проезд Серебрякова, д.2, корп.1, 9 этаж.
Телефон: +7 495 980 1894.
Стоимость услуг Полит.ру
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл. № 77-8425 от 1 декабря 2003г. Выдано министерством
Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и
средств массовой информации. Выходит с 21 февраля 1998 года.
При любом использовании материалов веб-сайта ссылка на Полит.ру обязательна.
При перепечатке в Интернете обязательна гиперссылка polit.ru.
Все права защищены и охраняются законом.
© Полит.ру, 1998–2014.