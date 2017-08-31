Перенести начало учебного года в школах с 1 сентября на 1 октября и сдвинуть окончание учебного года на 1 июля предлагают депутаты Госдумы. Как пишет «Парламентская газета», соответствующие поправки в закон «Об образовании» подготовили депутаты от ЛДПР. Их инициатива также включала в себя предложение продлить каникулы между четвертями.

Документ предлагает дать возможность органам местного самоуправления соответствующего муниципального образования переносить начала учебного года в образовательных организациях на 1 октября. При этом дата 1 сентября будет сохранена как общая дата начала учебного года.

По оценке ряда депутатов, принятие такого закона позволит подходить к решению вопроса о начале и окончании учебного года, «исходя из климатических, национальных и иных особенностей конкретного муниципального образования», а также даст возможность «более эффективно использовать теплое время года для полноценного отдыха детей».

Напомним, тема возможного переноса начала учебного года в школах появляется в СМИ не впервые. Ранее эти предложения связывались с якобы поступавшими просьбами представителей отдельных регионов, и инициатива всегда связывалась с необходимостью организовать полноценный отдых детей.

Девочка на рыбалке / pixabay.com

Прокомментировать для «Полит.ру» идею внесения таких изменений в график учебы школьников согласился Никита Белоголовцев, главный редактор образовательного портала «МЕЛ».

Никита Белоголовцев

«Во-первых, у меня нет ни малейших сомнений в том, что такие поправки к закону в какие-то осязаемые сроки приняты не будут. Российское общество консервативно, и так у него сложилось, что 1 сентября как дата и обозначает начало учебного года. Именно 1 сентября, а не 15 сентября и не 1 октября. Это такая «духовная скрепа», можно сказать. Мне кажется, она тронута не будет. Просто потому, что вызывающие какую-то общественную дискуссию или недовольство решения стараются не принимать.

Если же говорить содержательно, то надо отметить вот что. Проблема, о которой довольно часто идет речь, когда рассуждают об образовании, состоит в том, что российские дети по времени очень мало учатся. Мало по количеству дней в году и по количеству лет – в сравнении со своими европейскими, например, ровесниками.

Если мы посмотрим на продолжительность обучения в школе – 11 лет – и количество учебных дней в году в России, то мы поймем, что в России одна из самых спрессованных в Европе школьных программ. У нас самые длинные школьные каникулы в сравнении с европейскими странами.

Общая продолжительность школьных каникул в России составляет три месяца летом плюс (в сумме с праздниками, выходными с переносами, длинными выходными и так далее) еще полтора, если не ошибаюсь, месяца в течение года. Такого нет нигде в Европе. А когда это еще и наслаивается на 11-летнее обучение, а не 12-летнее, как в некоторых странах, то выходит, что российские школьники получают школьную программу в максимально спрессованном виде.

Учитывая, что школьная программа в России еще и довольно насыщенная и что у нас пока еще в зачаточном состоянии находится институт специализации в старших классах, спрессованность еще больше. Что касается института специализации, то он вроде бы есть, но на деле как бы не совсем: де-факто существует, так как старших классах школьники готовятся к тем ЕГЭ, которые выбрали, и готовятся к ним зачастую вне школы. А де-юре старшеклассники все равно должны присутствовать на всех занятиях в старших классах.

Когда это еще и накладывается на де-юре факультативные, а де-факто обязательные дополнительные предметы, будь то подготовка, второй язык или какие-то спецклассы, то получается, что российские школьники – одни из самых застрессованных, если говорить о ежедневной нагрузке, плотности расписания. Поэтому я скажу такую, наверно, непопулярную вещь: школа – это, конечно, огромный стресс, но она – огромный стресс из-за того, что российские дети много отдыхают.

Плюс система длинных каникул и система праздников постоянно выбивает их из учебного ритма. В этом смысле в самых разных странах давно идут по пути чередования занятий, практических занятий, специальной программы в летние месяцы, когда можно какое-то количество времени занятий проводить вне школы. Используются гибкие расписания учебного процесса и так далее. И в этом смысле предложение "давайте наши дети будут ходить в школу на уроки еще реже" мне кажется очень опасным.

Новогодние каникулы / pixabay.com

Даже если это предложение выглядит популистским, оно опасно. Спросите родителей школьников: вы хотите длинные каникулы? Вряд ли ведь кто-то скажет нет, правда? Большинство захочет. Но ведь это примерно как история "а давайте все будут платить втрое меньше налогов!" Ну да, наверное, это круто. А потом: "А давайте у нас при этом школьное образование и медицина станут платными?" И сразу тогда люди думают: "Нет, вот это что-то как-то не круто...".

Словом, хотя я очень не люблю словосочетание "комплексный подход", это не та история, которая решается механическим удлинением или сокращение каникул. Это история про программу обучения. Об этом много и часто говорят. Но в целом эта история – про целеполагание. Нельзя сказать: "Давайте у нас будут длиннее или короче каникулы!". Нельзя сказать: "Давайте у нас дети будут в школе готовиться к ЕГЭ!". Нет, это история гораздо более сложная, чем просто механическое регулирование.

Хотя я уверен, что если в ряде регионов (например, каких-нибудь южных) школьный год будет начинаться позже, это может оказаться и хорошо. Скажу честно: я не очень готов предметно об этом говорить, потому что не знаю всей специфики территорий. Но допускаю, что, условно говоря, в каких-нибудь южных регионах с развитой, например, туристической отраслью или развитым сельским хозяйством, действительно проще вести детей в школу 1 октября. Или 14 сентября, учитывая наложение Дня знаний на Курбан-байрам, которое сейчас все так активно обсуждают.

Просто эта история с переносом начала учебного года в ряде регионов – это история про, простите за пафос, разумную автономию, разумную федерализацию. У нас же действительно очень большая и разнообразная страна, где просто обязаны использоваться разные подходы. В некоторых гораздо более однородных и более компактных странах у школ есть гораздо больше возможностей для маневра. В плане каникул – в том числе.

В кое-каких московских школах, кстати, уже есть пока зачаточный, но уже позитивный опыт, когда школа с родителями через Управляющий совет договаривается, как им удобнее выстраивать систему каникул. Это нормально. И то, что 1 сентября может не быть какой-то незыблемой датой, это нормально. Мне кажется, в этом нет ничего страшного: земля не разверзнется и школа не умрет», – сказал Никита Белоголовцев.