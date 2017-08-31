Топ новостей 31 августа

Дайджест «Полит.ру» – краткая подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня ФСБ отчиталась о предотвращении терактов в День знаний, появились сообщения об обнаружении наркотиков в крови задержанного за стрельбу экс-сенатора от Чечни Джабраилова, студию режиссера Алексея Учителя забросали коктейлями Молотова.

Федеральная служба безопасности сообщила о задержании двух выходцев из Центральной Азии, готовивших теракты в Москве и Подмосковье к Дню знаний 1 сентября. «Один из задержанных накануне Дня знаний <…> разместил в сети интернет свое видеообращение к членам запрещенной в России террористической организации ИГ (запрещенная в России террористическая организация). В этом обращении он дал так называемую клятву верности террористам», — сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

В.Путин в школе / kremlin.ru

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин проведет 1 сентября в Ярославле всероссийский открытый урок. Глава государства посетит всероссийский форум профессиональной навигации «ПроеКТОриЯ» и встретится с принимающими в нем участие старшеклассниками: «Там будет очень интересно: те учащиеся, которые уже проявили себя и которые уже сейчас имеют обязательства работодателей, наших крупных работодателей и корпораций, о том, что, после того как они окончат учебное заведение, они будут взяты на работу», – рассказал Песков.

У.Джабраилов / фото: С.Бровко

Тест на содержание наркотических веществ в крови бывшего сенатора от Чечни и предпринимателя Умара Джабраилова, который 30 августа устроил стрельбу в московском отеле Four Seasons, оказался положительным, утверждают источники.

На студию «Лендок» режиссера Алексея Учителя в Санкт-Петербурге совершено нападение. По информации издания, в ночь на 31 августа неизвестные бросили бутылки с зажигательной смесью в окна студии. Бутылки попали в окна, заложенные изнутри кирпичами для звукоизоляции, благодаря этому огонь не распространился внутри здания.

Одного подрывателя скреп посадили под арест, другого попытались сжечь. https://t.co/aDh9AVgv1y — Ехидные новости (@_U_R_I_c) 31 августа 2017 г.

Россия заняла второе место в рейтинге самых мощных армий мира по версии международной компании Global Firepower, уступив только армии США, тратящей больше всех в мире на оборону, но обойдя крупнейшую по численности Народно-освободительную армию Китая (НОАК).

Рост доходов / pixabay.com

Минэкономразвития РФ повысило прогноз по росту реальных доходов жителей России на 2017 и 2018 годы на 0,2 процентных пункта. В представленном 31 августа главой министерства Максимом Орешкиным обновленном прогнозе ожидается, что в текущем году доходы россиян увеличатся не на 1%, как ожидалось ранее, а на 1,2%. В следующем году рост реальных доходов планируется на уровне 2,1% (а не 1,5%).

#NoComment Рост цен волнует россиян намного больше ограничения их прав и свобод. А того, что это напрямую связано, они понимать не хотят pic.twitter.com/eYKCtlRpNf — Усы Пескова (@Sandy_mustache) 31 августа 2017 г.

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин, комментируя слухи о том, что он стал «фаворитом Путина», заявил, что он «выполняет и будет выполнять свою работу». «Есть моя работа, которую я выполняю и буду выполнять», — заявил Орешкин на брифинге в министерстве, отвечая на вопрос, соответствуют ли реальности сообщения СМИ, которые называют его президентским фаворитом.

Книга о Ленине на китайском языке /pixabay.com

К 100-летию со дня выхода первого номера Forbes, журнал составил список тех, чье творчество, политическая или научная деятельность за период с 1917 по 2017 год оказали влияние на умы миллионов жителей Земли. В список вошли политики, экономисты и бизнесмены, а также авторы величайших научных открытий, изменивших мир, создатели главных литературных произведений и произведений искусства. Основную часть списка заняли люди, чье творчество, политическая или научная деятельность пришлись на начало века. Среди них — Владимир Ленин и Леонид Брежнев, Иван Павлов и Николай Вавилов, Майя Плисецкая и Федор Шаляпин, Леонид Гайдай и Сергей Эйзенштейн.

Сайт о финансовой культуре

Центробанк РФ запустил 31 августа информационно-просветительский портал Fincult.info, созданный с целью «формирования финансовой культуры граждан». «В материалах сайта в простой форме, с некоторыми допущениями и упрощениями разбираются ситуации, с которыми может столкнуться каждый — от необходимости взять кредит и выбрать наиболее удачный вариант накопления денег до поиска оптимальной стратегии формирования будущей пенсии», — говорится в описании сайта.

Активнее работать с соцсетями, а также использовать интернет-мемы и флешмобы для повышения явки предложила победившая в конкурсе Центризбиркома на информационное сопровождение выборов президента компания «ИМА-консалтинг».