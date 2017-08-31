Два процесса, выход россиян из «теневого» сектора экономики и меры по налоговому стимулированию, должны реализовываться параллельно. Об этом заявил премьер-министр Дмитрий Медведев на совещании о социально-экономическом прогнозе и направлениях налоговой и таможенной политики на ближайшие три года.

Выяснилось, что правительство планирует ввести инвестиционный налоговый вычет для юрлиц, реализовать ряд мер по развитию Крыма и регионов Дальнего Востока, а также по поддержке малого бизнеса и сельского хозяйства. Правда, по словам премьера, все это должно происходить «параллельно с повышением финансовой дисциплины, снижением доли теневого сектора в экономике».

Напомним, для вывода россиян из «тени» ранее финансово-экономический блок правительства предлагался налоговый маневр «22/22». Предполагается, что можно одновременно снизить страховые взносы во внебюджетные фонды (Пенсионный фонд, Фонд социального страхования и Фонд обязательного медицинского страхования) с нынешних 30 до 22%. Но одновременно НДС предлагается повысить с существующих 18 до 22%. В результате выплачивать «серые» зарплаты будет менее выгодно, поскольку фискальная нагрузка на фонд оплаты труда сократится, а НДС, как косвенный налог, платят все потребители, вне зависимости от того, какой у них доход, «чистый» или «серый».

Пустые карманы / pixabay.com

Против такого маневра выступает социальный блок правительства, поскольку в результате бюджет ПФР будет невозможно сбалансировать без дотаций из федерального бюджета. Правда, сейчас бюджет ПФР все равно является дефицитным. Пока обсуждение налогового маневра заморожено.

Между тем также в среду прошло заседание президиума Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам, главное событие — утверждение паспорта нового приоритетного направления — «Повышение производительности труда».

Теперь власти намерены создать федеральный центр компетенций, который займется разработкой типовых решений в этой сфере. Также центры появятся и в регионах, но сначала должны быть принять планы по повышению производительности труда в общей сложности на 850 крупнейших предприятиях. Согласно одобренному проекту, уже в этом году региональные программы повышения производительности труда будут запущены в шести регионах, а в следующем — еще в десяти. Как пояснили в департаменте проектной деятельности правительства, за это время программы затронут 150 предприятий. От участвующих в программах компаний ждут роста производительности труда не менее чем на 30%.

На заседании Совета Дмитрий Медведев рассказал, что в 2015 году производительность труда в России была вдвое ниже, чем в других странах ОЭСР. «Парадокс в том, что наши граждане работают даже больше — в среднем около 2 тысяч часов в год против приблизительно 1,75 тысяч часов в странах ОЭСР. То есть мы вкладываем много сил, времени, а на выходе результаты весьма средние», — пожаловался глава правительства.

Рабочий обрабатывает камень / pixabay.com

Напомним, в одном из «майских указов» Владимира Путина, которые были подписаны в 2012 году, говорилось о необходимости повышения производительности труда в 1,5 раза к 2018 году. В 2014 году правительство утвердило для этого отдельный план, но Минэкономразвития в 2015 году, оценивая его реализацию, признало, что цели достичь, возможно, не удастся. В марте 2017 года правительство представило концепцию приоритетного направления «Повышение производительности труда», тогда президент потребовал «форсированно наращивать» этот показатель — минимум на 5–6% в год. Но, по последним данным, которые представил в среду министр экономического развития Максим Орешкин, по итогам второго квартала производительность труда выросла на 3% и в ближайшее может «даже приближаться к отметке 4%», что выше общемировых темпов.